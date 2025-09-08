गुरुग्राम में अवैध गोदामों को ध्वस्त करने गई टीम पर ईंट-पत्थरों से हमला, एक गंभीर; जान बचाकर भागी पुलिस

गुरुग्राम में अवैध रूप से बनाई गई गोदामों पर कार्रवाई करने गई सरकारी टीम पर ईंट-पत्थरों से हमला किया गया। इस दौरान जेसीबी चालक के सिर में चोट आने से वह गंभीर रूप से घायल हो गया। मौके पर मौजूद पुलिसकर्मियों को जान बचाने के लिए वहां से भागना पड़ा।

गुरुग्राम में अवैध रूप से बनाई गई गोदामों पर कार्रवाई करने गई सरकारी टीम पर ईंट-पत्थरों से हमला किया गया। इस दौरान जेसीबी चालक के सिर में चोट आने से वह गंभीर रूप से घायल हो गया। मौके पर मौजूद पुलिसकर्मियों को जान बचाने के लिए वहां से भागना पड़ा।

गुरुग्राम के कांकरोला गांव में 6.8 एकड़ सरकारी संपत्ति पर अवैध रूप से बनाए गए गोदामों को ध्वस्त कर रही सरकारी टीम पर लोगों ने हमला बोल दिया। अधिकारियों ने सोमवार को बताया कि स्थानीय लोगों द्वारा पत्थर और ईंटें फेंकने से टीम में शामिल एक जेसीबी चालक को सिर में गंभीर चोटें आईं। उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मौके पर मौजूद पुलिसकर्मियों ने भागकर अपनी जान बचाई।

जिला नगर नियोजन एवं प्रवर्तन (डीटीपीई) अमित मधोलिया की एक टीम सोमवार दोपहर कांकरोला गांव में 6.8 एकड़ सरकारी संपत्ति पर कथित रूप से अवैध रूप से बनाए गए गोदामों को ध्वस्त कर रही थी। जब टीम ने तोड़फोड़ शुरू की तो ग्रामीण मौके पर पहुंच गए और कथित तौर पर हिंसक हो गए।

पुलिस के अनुसार भीड़ ने जेसीबी पर पत्थरों और ईंटों से हमला कर दिया, जिससे चालक गंभीर रूप से घायल हो गया। अचानक हुए हमले के कारण पुलिस टीम और अन्य अधिकारियों व कर्मचारियों को अपनी जान बचाने के लिए मौके से भागना पड़ा।