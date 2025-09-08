Stones pelted at govt team demolishing illegal warehouse in Gurugram one seriously injured गुरुग्राम में अवैध गोदामों को ध्वस्त करने गई टीम पर ईंट-पत्थरों से हमला, एक गंभीर; जान बचाकर भागी पुलिस, Ncr Hindi News - Hindustan
गुरुग्राम में अवैध रूप से बनाई गई गोदामों पर कार्रवाई करने गई सरकारी टीम पर ईंट-पत्थरों से हमला किया गया। इस दौरान जेसीबी चालक के सिर में चोट आने से वह गंभीर रूप से घायल हो गया। मौके पर मौजूद पुलिसकर्मियों को जान बचाने के लिए वहां से भागना पड़ा।

Subodh Kumar Mishra पीटीआई, गुरुग्रामMon, 8 Sep 2025 11:11 PM
गुरुग्राम के कांकरोला गांव में 6.8 एकड़ सरकारी संपत्ति पर अवैध रूप से बनाए गए गोदामों को ध्वस्त कर रही सरकारी टीम पर लोगों ने हमला बोल दिया। अधिकारियों ने सोमवार को बताया कि स्थानीय लोगों द्वारा पत्थर और ईंटें फेंकने से टीम में शामिल एक जेसीबी चालक को सिर में गंभीर चोटें आईं। उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मौके पर मौजूद पुलिसकर्मियों ने भागकर अपनी जान बचाई।

जिला नगर नियोजन एवं प्रवर्तन (डीटीपीई) अमित मधोलिया की एक टीम सोमवार दोपहर कांकरोला गांव में 6.8 एकड़ सरकारी संपत्ति पर कथित रूप से अवैध रूप से बनाए गए गोदामों को ध्वस्त कर रही थी। जब टीम ने तोड़फोड़ शुरू की तो ग्रामीण मौके पर पहुंच गए और कथित तौर पर हिंसक हो गए।

पुलिस के अनुसार भीड़ ने जेसीबी पर पत्थरों और ईंटों से हमला कर दिया, जिससे चालक गंभीर रूप से घायल हो गया। अचानक हुए हमले के कारण पुलिस टीम और अन्य अधिकारियों व कर्मचारियों को अपनी जान बचाने के लिए मौके से भागना पड़ा।

कांकरोला गांव में बड़ी संख्या में लोगों ने बिना अनुमति के अवैध रूप से गोदाम बना लिए हैं। जिन लोगों ने गोदाम कंपनियों को किराए पर दिए थे, उन्हें नोटिस दिया गया था। उन्होंने नोटिस का जवाब देना मुनासिब नहीं समझा। मधोलिया ने बताया कि ड्यूटी मजिस्ट्रेट और सहायक नगर योजनाकार राहुल डाबरा ने खेड़की दौला थाने में शिकायत दर्ज कराई है।