नूंह में 2 पक्षों में जमकर पत्थरबाजी, कई घायल; पुलिस फोर्स ने संभाली स्थिति

संक्षेप: नूंह जिले के महू चोपड़ा गांव में गुरुवार को क्रिकेट की गेंद को लेकर शुरू हुआ मामूली विवाद दो पक्षों के बीच हिंसक पथराव में बदल गया। इस पत्थरबाजी में कई लोग घायल हो गए। गांव का मुख्य मार्ग करीब एक घंटे तक जाम रहा।

हरियाणा के नूंह जिले के फिरोजपुर झिरका थाना क्षेत्र के महू चोपड़ा गांव में गुरुवार को दो पक्षों के बीच हिंसक पथराव देखा गया। पूर्व सरपंच जाकिर और फारूक पक्ष के बीच पुरानी रंजिश के कारण हुई इस पत्थरबाजी में कई लोग घायल हो गए। हंगामे की वजह से गांव का मुख्य मार्ग करीब एक घंटे तक जाम रहा। सूचना मिलते ही पुलिस ने मौके पर पहुंचकर हालात को संभाला। तनाव को देखते हुए भारी सुरक्षा बल तैनात हैं। पुलिस वायरल वीडियो के आधार पर दोषियों की पहचान कर कानूनी कार्रवाई करने में जुटी है।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨

क्रिकेट की बॉल को लेकर विवाद प्राप्त जानकारी के अनुसार, गांव के पूर्व सरपंच जाकिर और पड़ोस में रहने वाले फारूक के बीच पहले से पुरानी रंजिश चली आ रही थी। इसी रंजिश के चलते आज दोपहर करीब दो बजे दोनों पक्ष तब आमने-सामने आ गए क्रिकेट खेल के दौरान बॉल को लेकर विवाद हो गया। देखते ही देखते दोनों ओर से जमकर पथराव शुरू हो गया।

छतों से बरसाने लगे पत्थर पथराव के दौरान फारूक पक्ष के लोग मकानों और दुकानों की छतों पर चढ़कर पत्थर फेंकते रहे। पूर्व सरपंच जाकिर पक्ष के लोग भी सड़क पर उतर गए और जवाबी पथराव करते रहे। करीब एक घंटे तक दोनों ओर से जमकर पत्थरबाजी होती रही। इससे पूरे इलाके में अफरा-तफरी का माहौल देखा गया।

जान बचाकर भागते नजर आए लोग इस दौरान गांव की मुख्य सड़क पर जाम हो गई। कई वाहन चालक अपनी जान बचाकर मौके से भागते नजर आए। पथराव की घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। घटना के बाद से इलाके में दहशत का माहौल है।