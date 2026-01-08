Hindustan Hindi News
Hindi Newsएनसीआर Newsstone pelting in nuh violent clashes between two groups several injured
नूंह में 2 पक्षों में जमकर पत्थरबाजी, कई घायल; पुलिस फोर्स ने संभाली स्थिति

संक्षेप:

नूंह जिले के महू चोपड़ा गांव में गुरुवार को क्रिकेट की गेंद को लेकर शुरू हुआ मामूली विवाद दो पक्षों के बीच हिंसक पथराव में बदल गया। इस पत्थरबाजी में कई लोग घायल हो गए। गांव का मुख्य मार्ग करीब एक घंटे तक जाम रहा।

Jan 08, 2026 06:57 pm ISTKrishna Bihari Singh वार्ता, नूंह
हरियाणा के नूंह जिले के फिरोजपुर झिरका थाना क्षेत्र के महू चोपड़ा गांव में गुरुवार को दो पक्षों के बीच हिंसक पथराव देखा गया। पूर्व सरपंच जाकिर और फारूक पक्ष के बीच पुरानी रंजिश के कारण हुई इस पत्थरबाजी में कई लोग घायल हो गए। हंगामे की वजह से गांव का मुख्य मार्ग करीब एक घंटे तक जाम रहा। सूचना मिलते ही पुलिस ने मौके पर पहुंचकर हालात को संभाला। तनाव को देखते हुए भारी सुरक्षा बल तैनात हैं। पुलिस वायरल वीडियो के आधार पर दोषियों की पहचान कर कानूनी कार्रवाई करने में जुटी है।

क्रिकेट की बॉल को लेकर विवाद

प्राप्त जानकारी के अनुसार, गांव के पूर्व सरपंच जाकिर और पड़ोस में रहने वाले फारूक के बीच पहले से पुरानी रंजिश चली आ रही थी। इसी रंजिश के चलते आज दोपहर करीब दो बजे दोनों पक्ष तब आमने-सामने आ गए क्रिकेट खेल के दौरान बॉल को लेकर विवाद हो गया। देखते ही देखते दोनों ओर से जमकर पथराव शुरू हो गया।

छतों से बरसाने लगे पत्थर

पथराव के दौरान फारूक पक्ष के लोग मकानों और दुकानों की छतों पर चढ़कर पत्थर फेंकते रहे। पूर्व सरपंच जाकिर पक्ष के लोग भी सड़क पर उतर गए और जवाबी पथराव करते रहे। करीब एक घंटे तक दोनों ओर से जमकर पत्थरबाजी होती रही। इससे पूरे इलाके में अफरा-तफरी का माहौल देखा गया।

जान बचाकर भागते नजर आए लोग

इस दौरान गांव की मुख्य सड़क पर जाम हो गई। कई वाहन चालक अपनी जान बचाकर मौके से भागते नजर आए। पथराव की घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। घटना के बाद से इलाके में दहशत का माहौल है।

पुलिस फोर्स ने संभाला हालात

सूचना मिलते ही फिरोजपुर झिरका थाना पुलिस बड़ी संख्या में जवानों के साथ मौके पर पहुंची। पुलिस फोर्स ने मौके पर हालात को संभाला। पुलिस फोर्स के जवानों ने दोनों पक्षों को खदेड़कर पथराव को शांत कराया। फिलहाल गांव में तनाव को देखते हुए अतिरिक्त पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। पुलिस का कहना है कि दोषियों के खिलाफ कानून के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी। मामले की जांच की जा रही है। वायरल वीडियो के आधार पर दोषियों की पहचान की जा रही है।

Krishna Bihari Singh

लेखक के बारे में

Krishna Bihari Singh
पत्रकारिता में करीब 14 वर्षों से केबी उपनाम से पहचान रखने वाले कृष्ण बिहारी सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। वह लोकमत, राष्ट्रीय सहारा, अमर उजाला और दैनिक जागरण अखबार में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं। उन्होंने साल 2019 में जागरण डॉट कॉम से डिजिटल मीडिया में कदम रखा। मूलरूप से यूपी के मऊ जिले से ताल्लुक रखने वाले केबी महाराष्ट्र, हरियाणा और दिल्ली में पत्रकारिता कर चुके हैं। लॉ और साइंस से ग्रेजुएट केबी ने महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमफिल किया है। वह भारतीय राजनीति और वैश्विक मामलों के साथ जन सरोकार और क्राइम की खबरों पर पैनी नजर रखते हैं। और पढ़ें
Nuh Violence
