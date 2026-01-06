Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएनसीआर NewsStone pelting in Faridabad Nehru Colony between two groups many people injured see video
फरीदाबाद की नेहरू कॉलोनी में सुबह-सुबह दो पक्षों में हुआ पथराव, कई लोग घायल, देखे VIDEO

फरीदाबाद की नेहरू कॉलोनी में सुबह-सुबह दो पक्षों में हुआ पथराव, कई लोग घायल, देखे VIDEO

संक्षेप:

फरीदाबाद की नेहरू कॉलोनी में मंगलवार सुबह-सुबह दो पक्षों में पथराव हो गया। इस घटना में कई लोगों को हल्की-फुल्की चोटें भी लगी हैं। डबुआ थाना पुलिस ने इस मामले में दोनों पक्षों के खिलाफ एक-दूसरे की शिकायत पर एफआईआर दर्ज कर दोनों पक्षों से मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है।

Jan 06, 2026 03:35 pm ISTPraveen Sharma हिन्दुस्तान, फरीदाबाद
share Share
Follow Us on

फरीदाबाद की नेहरू कॉलोनी में मंगलवार सुबह-सुबह दो पक्षों में पथराव हो गया। इस घटना में कई लोगों को हल्की-फुल्की चोटें भी लगी हैं। डबुआ थाना पुलिस ने इस मामले में दोनों पक्षों के खिलाफ एक-दूसरे की शिकायत पर एफआईआर दर्ज कर दोनों पक्षों से मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

पुलिस के मुताबिक, सोमवार रात को नेहरू कॉलोनी निवासी जाकिर और शब्बीर के बीच शराब पीने को लेकर विवाद हो गया था। इसके बाद दोनों पक्षों के बुजुर्गों ने इस मामले को शांत करवा दिया था और सुलह करने के लिए मंगलवार को बातचीत करने का निर्णय लिया था।

ये भी पढ़ें:एक माह पहले गई थी नौकरी, फरीदाबाद में इंजीनियर ने ट्रेन के आगे लगाई छलांग

पथराव के बाद मची भगदड़

मंगलवार सुबह जब शब्बीर के बड़े भाई मतीम ने जाकिर से झगड़े को लेकर विरोध दर्ज करवाया तो दोनों पक्षों का फिर से विवाद शुरू हो गया। इसमें दोनों पक्ष एक-दूसरे पर पथराव करने लगे। इससे वहां भगदड़ मच गई। वहां से गुजर रहे राहगीर भी वहां झगड़ा होते देख रुक गए। इस दौरान किसी ने इस झगड़े का वीडियो भी बना लिया, जो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया।

पथराव की सूचना मिलने के बाद पुलिस की टीम मौके पर पहुंच गई। जब तक पुलिस वहां पहुंचती तब तक पथराव करने वाले अधिकांश लोग वहां से फरार हो चुके थे। पुलिस जब नेहरू कॉलोनी पहुंची तो जाकिर और मतीम ने एक-दूसरे पर झगड़ा करने का आरोप लगाया। दोनों पक्षों ने एक-दूसरे पर आरोप लगाते हुए पुलिस को शिकायत दे दी। पुलिस ने शिकायत के आधार पर दोनों पक्षों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है।

पुलिस ने जाकिर और मतीम को गिरफ्तार कर बाकी आरोपियों की तलाश में छापेमारी शुरू कर दी है।

ये भी पढ़ें:फरीदाबाद गैंगरेप कांड में बड़ा खुलासा, एंबुलेंस में ही हुई थी हैवानियत

क्या है झगड़े का कारण

उधर, स्थानीय लोगों ने बताया कि नेहरू कॉलोनी में अवैध रूप से शराब और नशीले पदार्थ बेचे जाते हैं। इस मसले पर सोमवार रात को यह झगड़ा शुरू हुआ था। एक पक्ष नशे के अवैध कारोबार का विरोध कर रहा था। हालांकि सैनिक कॉलोनी पुलिस चौकी प्रभारी ने नेहरू कॉलोनी में अवैध रूप से शराब और नशीले पदार्थ बेचे जाने से इनकार किया है। उन्होंने बताया कि सोमवार रात को यह झगड़ा शराब पीने के बाद हुआ था। कॉलोनी के बुजुर्गों ने मामले को शांत करवा दिया था। आरोपी शब्बीर का बड़ा भाई मतीम दिल्ली से पहुंचा तो यह झगड़ा फिर से शुरू हो गया। इस झगड़े में दोनों पक्षों के लोगों को हल्की-फुल्की चोट लगी है। गंभीर रूप से कोई घायल नहीं हुआ है।

ये भी पढ़ें:फरीदाबाद रेप पीड़िता के चेहरे की हड्डी टूटी; कार से क्यों नहीं आई चीखने की आवाज
Praveen Sharma

लेखक के बारे में

Praveen Sharma
प्रवीण शर्मा लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। एक दशक से भी अधिक समय से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे प्रवीण साल 2014 में डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले प्रिंट मीडिया में भी काम कर चुके हैं। प्रवीण ने अपने करियर की शुरुआत हरिभूमि अखबार से की थी और वर्ष 2018 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। प्रवीण मूलरूप से उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले के निवासी हैं, लेकिन इनका जन्म और स्कूली शिक्षा दिल्ली से हुई है। हालांकि, पत्रकारिता की पढ़ाई इन्होंने हरियाणा के हिसार स्थित गुरु जम्भेश्वर विश्वविद्यालय से की है। वह दिल्ली-एनसीआर की सियासी घटनाओं के साथ ही जन सरोकार से जुड़ी सभी छोटी-बड़ी खबरों पर भी पैनी नजर रखते हैं। और पढ़ें
Faridabad News
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज , धर्म ज्योतिष , एजुकेशन न्यूज़ , राशिफल और पंचांग पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।