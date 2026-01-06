फरीदाबाद की नेहरू कॉलोनी में सुबह-सुबह दो पक्षों में हुआ पथराव, कई लोग घायल, देखे VIDEO

संक्षेप: फरीदाबाद की नेहरू कॉलोनी में मंगलवार सुबह-सुबह दो पक्षों में पथराव हो गया। इस घटना में कई लोगों को हल्की-फुल्की चोटें भी लगी हैं। डबुआ थाना पुलिस ने इस मामले में दोनों पक्षों के खिलाफ एक-दूसरे की शिकायत पर एफआईआर दर्ज कर दोनों पक्षों से मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है।

पुलिस के मुताबिक, सोमवार रात को नेहरू कॉलोनी निवासी जाकिर और शब्बीर के बीच शराब पीने को लेकर विवाद हो गया था। इसके बाद दोनों पक्षों के बुजुर्गों ने इस मामले को शांत करवा दिया था और सुलह करने के लिए मंगलवार को बातचीत करने का निर्णय लिया था।

पथराव के बाद मची भगदड़ मंगलवार सुबह जब शब्बीर के बड़े भाई मतीम ने जाकिर से झगड़े को लेकर विरोध दर्ज करवाया तो दोनों पक्षों का फिर से विवाद शुरू हो गया। इसमें दोनों पक्ष एक-दूसरे पर पथराव करने लगे। इससे वहां भगदड़ मच गई। वहां से गुजर रहे राहगीर भी वहां झगड़ा होते देख रुक गए। इस दौरान किसी ने इस झगड़े का वीडियो भी बना लिया, जो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया।

पथराव की सूचना मिलने के बाद पुलिस की टीम मौके पर पहुंच गई। जब तक पुलिस वहां पहुंचती तब तक पथराव करने वाले अधिकांश लोग वहां से फरार हो चुके थे। पुलिस जब नेहरू कॉलोनी पहुंची तो जाकिर और मतीम ने एक-दूसरे पर झगड़ा करने का आरोप लगाया। दोनों पक्षों ने एक-दूसरे पर आरोप लगाते हुए पुलिस को शिकायत दे दी। पुलिस ने शिकायत के आधार पर दोनों पक्षों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है।

पुलिस ने जाकिर और मतीम को गिरफ्तार कर बाकी आरोपियों की तलाश में छापेमारी शुरू कर दी है।