चोरी का फोन, Wi-Fi और इंस्टाग्राम चैट: 3 सुरागों ने खोला दिल्ली के सनसनीखेज रेप-मर्डर केस का राज
दिल्ली पुलिस ने आईआरएस अधिकारी की बेटी के मर्डर केस में आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी राहुल मीणा को गिरफ्तार करने के लिए पुलिस ने तकनीक का सहारा लिया और तीन सुराग से लिंक जोड़ते हुए लोकेशन को ट्रेस कर लिया।
अपराध करने के बाद अपराधी पुलिस से बचने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन कोई ना कोई सुराग छोड़ देता है, जिससे पुलिस उसके पास पहुंच जाए। दिल्ली में आईआरएस अधिकारी की बेटी की सनसनीखेज हत्या के मामले में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी राहुल मीणा ने हत्या के बाद चोरी का मोबाइल इस्तेमाल किया और अपना सिम कार्ड तोड़कर फेंक दिया था। इसके अलावा उसने होटल में रहने के दौरान वाई-फाई से कनेक्ट कर इंस्टाग्राम भी चलाया। पुलिस ने तीनों का लिंक जोड़कर आरोपी की लोकेशन ट्रेस की और उसे गिरफ्तार कर लिया। आइए जानते हैं दिल्ली पुलिस किस तरह इन सुरागों का इस्तेमाल कर आरोपी तक पहुंची।
चोरी के फोन से पकड़ा गया राहुल मीणा
पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, आरोपी के पास अपना कोई निजी मोबाइल फोनन नहीं था। उसे लगा होगा कि इस वजह से वह पुलिस की पकड़ से बच जाएगा। लेकिन, पुलिस ने पता लगाने पर पाया कि वह एक ऐसे फोन का इस्तेमाल कर रहा था जो पहले राजस्थान के अलवर में छेड़छाड़ की एक घटना के दौरान चोरी हुआ था। अलवर में भी उस पर रेप का एक मामला दर्ज है और पुलिस को उसकी तलाश है। यह चोरी का फ़ोन जांच में एक अहम सुराग बन गया। इसके इस्तेमाल के तरीकों का विश्लेषण करके और इसे उसकी हाल की गतिविधियों से जोड़कर, पुलिस एक डिजिटल सुराग तक पहुंचने में कामयाब रही।
होटल के वाईफाई से जुड़ा था फोन
फोन की लोकेशन मिलने के बाद भी पुलिस ने जांच जारी रखी। सर्विलांस के दौरान पुलिस को पता चला कि वो फोन एक होटल के वाईफाई से जुड़ा हुआ है। इससे आरोपी के लोकेशन का सही पता लगाने में मदद मिली। इसके बाद पुलिस ने फोन की कनेक्टिविटी को ट्रैक करने कि लिए इंटरनेट प्रोटोकॉल डिटेल रिकॉर्ड (IDPR) सहारा भी लिया।
इंस्टाग्राम चैट से मिली बड़ी सफलता
तीसरा अहम सुराग आरोपी राहुल मीणा की सोशल मीडिया पर एक्टिविटी से मिला। पुलिस ने बताया कि होटल में छिपे रहने के दौरान भी, आरोपी इंस्टाग्राम के जरिए गुरुग्राम में रहने वाले अपने एक भाई के लगातार संपर्क में था। पूछताछ के दौरान, इस रिश्तेदार ने अहम जानकारी दी जिससे आरोपी की जगह की पुष्टि हो गई। इसके बाद पुलिस लोकेशन पर पहुंची और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया।
लेखक के बारे मेंMohammad Azam
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