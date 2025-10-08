stock investment fraud in noida over 55 lakh rupees फेसबुक की दोस्ती और शेयर में निवेश; नोएडा में 55 लाख रुपये से ज्यादा की ठगी, Ncr Hindi News - Hindustan
एनसीआर News
stock investment fraud in noida over 55 lakh rupees

फेसबुक की दोस्ती और शेयर में निवेश; नोएडा में 55 लाख रुपये से ज्यादा की ठगी

फेसबुक की दोस्ती और लालच में आकर शेयर में निवेश नोएडा के एक शख्स को बहुत महंगा पड़ा है। शेयर बाजार में निवेश पर मुनाफा दिलाने का झांसा देकर अज्ञात साइबर अपराधियों ने 55.62 लाख रुपये ठग लिए।

Sudhir Jha नोएडा, भाषाWed, 8 Oct 2025 04:02 PM
फेसबुक की दोस्ती और लालच में आकर शेयर में निवेश नोएडा के एक शख्स को बहुत महंगा पड़ा है। शेयर बाजार में निवेश पर मुनाफा दिलाने का झांसा देकर अज्ञात साइबर अपराधियों ने 55.62 लाख रुपये ठग लिए। पुलिस के एक अधिकारी ने बुधवार को यह जानकारी दी।

पुलिस उपायुक्त (साइबर अपराध) प्रीति यादव ने बताया कि नोएडा सेक्टर-76 स्थित आम्रपाली प्रिंसले ईस्टेट के निवासी एजे गहलोत ने बुधवार को साइबर थाने में शिकायत दर्ज कराई कि फेसबुक के जरिए कुछ अज्ञात लोगों ने दोस्ती की। शेयर बाजार में निवेश करने पर भारी मुनाफा दिलाने का दावा किया। आरोपियों ने उन्हें कथित तौर पर शेयर ट्रेडिंग का प्रशिक्षण दिया और एक ऐप के माध्यम से एक ग्रुप में जोड़ लिया।

अधिकारी ने बताया कि शुरुआती दौर में पीड़ित को निवेश पर कुछ मुनाफा दिखाई दिया। इसी भरोसे का फायदा उठाकर 10 जुलाई से 12 अगस्त के बीच आरोपियों ने उन्हें अपने जाल में फंसाया और विभिन्न शुल्कों के नाम पर 55 लाख 62 हजार रुपये अपने अलग-अलग बैंक खातों में स्थानांतरित करवा लिए। यादव ने बताया कि पीड़ित को ऐप पर उनकी रकम बढ़ी हुई दिख रही थी लेकिन जब उन्होंने अपनी धनराशि निकालने का प्रयास किया तो आरोपियों ने कर आदि के नाम पर और पैसों की मांग शुरू कर दी।

अधिकारी ने बताया कि ठगी का एहसास होते ही पीड़ित ने उन्हें और पैसे देने से मना कर दिया और साइबर थाने में शिकायत दर्ज कराई। उन्होंने बताया कि घटना की रिपोर्ट दर्ज कर ली गई है और पुलिस पता लगा रही है कि धोखाधड़ी की गई राशि किन-किन बैंक खातों में हस्तांतरित की गई है।