समझ नहीं पाया वो आतंकी हमला... लालकिला बम धमाके में बेटा खोने वाले पिता का छलका दर्द

समझ नहीं पाया वो आतंकी हमला... लालकिला बम धमाके में बेटा खोने वाले पिता का छलका दर्द

संक्षेप: Red Fort Blast: दिल्ली बम धमाके में अपना बेटा खोने वाले जगदीश का दो दिन बाद दर्द छलका है। उन्होंने बताया कि वे अभी भी समझने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या यह आतंकी हमला था? 

Wed, 12 Nov 2025 01:09 PMGaurav Kala एएनआई, नई दिल्ली
Red Fort Blast: दिल्ली में लालकिला के पास हुए भयानक कार धमाके ने 12 लोगों की जान ले ली, लेकिन अब भी ये साफ नहीं हो सका है कि यह आतंकी हमला था या आकस्मिक विस्फोट। मरने वालों में अमर कटारिया के पिता जगदीश कटारिया ने कैमरे के सामने अपना दुख प्रकट किया। उनका कहना है कि परिवार अब भी यह समझ नहीं पा रहा कि आखिर यह हादसा कैसे हुआ।

जगदीश कटारिया ने बताया कि अमर की दुकान भगीरथ पैलेस में थी और वह सोमवार शाम करीब 6:45 बजे दुकान बंद कर घर लौटने की तैयारी में था। कटारिया ने कहा, “हमें नहीं पता कि ये आतंकी हमला था या नहीं। वो टैक्सी का इंतजार कर रहा होगा, तभी धमाका हुआ।”

बेटे की पहचान टैटू और ईयर रिंग से हुई

परिवार को हादसे की जानकारी तब मिली जब उन्होंने अमर के फोन पर कॉल किया। फोन किसी महिला ने उठाया और बताया कि धमाका हुआ है। पिता ने कहा कि बेटे के सिर में चोट थी जबकि बाकी शरीर सही हालत में था। पहचान उसके हाथ पर बने टैटू, गले की चेन और ईयररिंग से हुई।

जांच में बड़ा खुलासाः आतंकी मॉड्यूल से जुड़ रहा है धागा

सूत्रों के मुताबिक, जांच एजेंसियों को शक है कि यह धमाका जैश-ए-मोहम्मद से जुड़े एक इंटर-स्टेट मॉड्यूल की गतिविधियों से जुड़ा हो सकता है। यह वही नेटवर्क है, जिसका खुलासा श्रीनगर के नवगाम इलाके में लगाए गए आपत्तिजनक पोस्टर की जांच के दौरान हुआ था।

अबतक कितनी गिरफ्तारियां

इस मामले में 20 से 27 अक्टूबर के बीच शोपियां और गांदरबल से दो लोगों को गिरफ्तार किया गया था। 5 नवंबर को सहारनपुर (उत्तर प्रदेश) से डॉ. आदिल नामक एक मेडिकल प्रैक्टिशनर को पकड़ा गया। इसके दो दिन बाद अनंतनाग के एक अस्पताल से AK-56 राइफल और गोला-बारूद बरामद हुए। फरीदाबाद में अल-फलाह मेडिकल कॉलेज से डॉ. मुजम्मिल को गिरफ्तार किया गया, जिसके ठिकानों से हथियार और विस्फोटक मिले।

इसके बाद जांच में फरीदाबाद और मेवात से करीब 3,000 किलो विस्फोटक सामग्री, डिटोनेटर और टाइमर बरामद किए गए। 9 नवंबर को धौज (फरीदाबाद) निवासी मद्रासी को पकड़ा गया, जबकि 10 नवंबर को अल-फलाह मस्जिद, फरीदाबाद के इमाम हफीज मोहम्मद इश्तियाक के घर से 2,563 किलो विस्फोटक मिला।

सूत्रों के अनुसार, ‘मौत की कार’ चलाने वाला उमर नबी अल-फलाह मेडिकल कॉलेज में डॉक्टर था और मॉड्यूल से जुड़ा हुआ था। वह लगातार सुरक्षा एजेंसियों के दबाव में जगह बदल रहा था।

CCTV फुटेज में वही व्यक्ति लालकिला धमाके में इस्तेमाल हुंडई i20 कार चलाते हुए दिखा है। धमाके में वही विस्फोटक इस्तेमाल हुआ जो फरीदाबाद से बरामद स्टॉक का हिस्सा था। अब जांच एजेंसियां यह पता लगाने में जुटी हैं कि यह धमाका प्लान के तहत किया गया या गलती से हुआ विस्फोट था।

