फर्जी आवेदक और जाली दस्तावेज के जरिये लिया करोड़ों का लोन, STF ने किया शातिर गिरोह का भंडाफोड़

संक्षेप: बैंकों से धोखाधड़ी करने वाले गिरोह ने फर्जी आवेदक और जाली दस्तावेज के जरिये करोड़ों रुपये का लोन लिया। ऐसे 220 खातों का पता चला है, जिनका संबंध इस गिरोह से है। इन सभी खातों को फ्रीज करा दिया गया है। बैंकों से इनमें हुए लेन-देन का ब्योरा मांगा गया है।

बैंकों से धोखाधड़ी करने वाले गिरोह ने फर्जी आवेदक और जाली दस्तावेज के जरिये करोड़ों रुपये का लोन लिया। ऐसे 220 खातों का पता चला है, जिनका संबंध इस गिरोह से है। इन सभी खातों को फ्रीज करा दिया गया है। बैंकों से इनमें हुए लेन-देन का ब्योरा मांगा गया है। यह गिरोह करीब 10 वर्ष से सक्रिय था।

नोएडा एसटीएफ के अपर पुलिस अधीक्षक राजकुमार मिश्रा ने बताया कि एचडीएफसी बैंक के अधिकारी ने लखनऊ में धोखाधड़ी की शिकायत की थी। शिकायत की जांच में पता चला कि एक गिरोह फर्जी दस्तावेज बनाकर लोगों की संपत्तियां पर बैंकों से लोन कराकर बेच रहा है। इस मामले में आरोपी रामकुमार, नितिन जैन, मोहम्मद वसी, शमशाद आलम, इंद्रकुमार कर्माकर, अनुज यादव, ताहिर हुसैन और अशोक उर्फ दीपक जैन उर्फ रिंकी को मय दस्तावेज आदि के पूछताछ के लिए सूरजपुर स्थित एसटीएफ के दफ्तर लाया गया।

आरोपियों से पूछताछ के दौरान पता चला कि वे बिल्डरों के साथ मिलकर फर्जी प्रोफाइल तैयार कर उनके नाम से होम लोन लेते, जिसमें कुछ रकम बिल्डर आरोपियों को वापस देते। आरोपी रामकुमार ने एक सॉफ्टवेयर के माध्यम से फर्जी आधार कार्ड बनाए। इसके बाद एक फर्जी व्यक्ति को डायरेक्टर बनाकर कंपनियां रजिस्टर्ड कराईं। कंपनियों में फर्जी रूप से प्रति माह वेतन भेजकर प्रोफाइल तैयार की गई। इन व्यक्तियों को कुछ रुपये का लालच देकर उनकी प्रोफाइल पर लोन कराकर संपत्ति खरीदी गई। अधिकतर ऐसी संपत्ति फर्जी व्यक्ति को खड़ा करके खरीदी गईं। बिल्डर के साथ मिलीभगत करके लोन लिया गया और धन को आपस में बांट लिया गया। इस फर्जीवाड़े में 200 से अधिक बैंक खातों की जानकारी मिली है, जिनकी बैंक से विस्तृत जानकारी मांगी गई है। आरोपियों की बैंक कर्मचारियों से सांठगांठ की जांच हो रही है।

इसी प्रकार की एक संपत्ति रतना वासुदेवा नाम की महिला की दिल्ली में है। रतना वासुदेवा की मृत्यु हो चुकी है। उनके बेटे विदेश में रहते हैं। रतना वासुदेवा के स्थान पर शाहिद अहमद नाम की महिला को खड़ा करके उसकी संपत्ति सनाउल्ला अंसारी के नाम पर इस गैंग ने करा दी। संपत्ति पर 4.8 करोड रुपये का बैंक से लोन ले लिया गया।

आरोपी अनिल शर्मा दिल्ली में संपत्ति का फर्जी बैनामा कर एलआईसी हाउसिंग से 1.25 करोड़ का लोन ले लिया। इस मामले में नोएडा, लखनऊ, बनारस, हरिद्वार, चंडीगढ़, दिल्ली और गुरुग्राम के कई बिल्डरों की भी मिलीभगत होने की जानकारी मिली है।

गिरोह का सरगना एमबीए पास एचडीएफसी बैंक के मुताबिक, पकड़े गए आरोपी काफी पढ़े-लिखे हैं। वे नामी कंपनी और बैंक में नौकरी कर रहे हैं। गिरोह का सरगना रामकुमार एमबीए पास है। वह पूर्व में कई बैंकों में लोन एग्जीक्यूटिव के पद पर काम कर चुका है। आरोपी मोहम्मद वसी एलएलबी और एमबीए की पढ़ाई कर चुका है। वह एक्सचेंजर कंपनी में लीगल एवं रिस्क मैनेजर के पद पर काम कर रहा है। अन्य आरोपी भी अपनी पहचान छिपाकर फर्जी प्रोफाइल से गैंग के काम करते हैं।