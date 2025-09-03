दिल्ली में मोबाइल तस्करी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश, आरोपियों के पास क्या-क्या मिला?

गिरफ्तार किए गए लोगों में मोहतार शेख (सरगना), मोहम्मद गुलु शेख, अब्दुल शमीम शामिल है। उनके पास से 315 बोर के तीन देशी पिस्तौल और छह जिंदा कारतूस बरामद हुए हैं। तीनों से कुल 228 महंगे मोबाइल फोन भी बरामद किए गए हैं।

STF (स्पेशल टास्क फोर्स) और दक्षिण पूर्व जिले की टीम ने मोबाइल फोन की तस्करी करने वाले एक अंतर्राज्यीय और सीमा पार गिरोह का पर्दाफाश किया है। टीम ने 2 सितंबर 2025 की शाम को इस गिरोह के तीन सक्रिय सदस्यों को गिरफ्तार किया, जिनमें सरगना भी शामिल है। ये गिरफ्तारियां दिल्ली के सराय काले खां स्थित वेस्ट टू वंडर पार्क के पास से की गईं। तीनों आरोपी पश्चिम बंगाल से हैं।

गिरफ्तार किए गए लोगों में मोहतार शेख (सरगना), मोहम्मद गुलु शेख, अब्दुल शमीम शामिल है। उनके पास से 315 बोर के तीन देशी पिस्तौल और छह जिंदा कारतूस बरामद हुए हैं। तीनों से कुल 228 महंगे मोबाइल फोन भी बरामद किए गए हैं।

बता दें कि 2 सितंबर 2025 की शाम को, STF को एक सूचना मिली कि चोरी/छीने गए मोबाइल फोन का मुख्य खरीदार मोहतार शेख, अपने साथियों के साथ दक्षिण-पूर्वी दिल्ली के इलाके में घूम रहा है। इस सूचना पर, STF की एक टीम बनाई गई और सराय काले खां स्थित वेस्ट टू वंडर पार्क के पास जाल बिछाया गया। शाम लगभग 7:15 बजे, पुलिस टीम ने ISBT की तरफ से आ रहे मोहतार शेख और उसके दो साथियों को पहचान लिया। टीम के सदस्यों ने उन्हें तुरंत घेरकर पकड़ लिया।