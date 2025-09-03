stf delhi police caught mobile phone smugglers and exposed syndicate were selling across border know all details दिल्ली में मोबाइल तस्करी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश, आरोपियों के पास क्या-क्या मिला?, Ncr Hindi News - Hindustan
Hindi Newsएनसीआर Newsstf delhi police caught mobile phone smugglers and exposed syndicate were selling across border know all details

दिल्ली में मोबाइल तस्करी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश, आरोपियों के पास क्या-क्या मिला?

Utkarsh Gaharwar लाइव हिन्दुस्तान, दिल्लीWed, 3 Sep 2025 12:39 PM
STF (स्पेशल टास्क फोर्स) और दक्षिण पूर्व जिले की टीम ने मोबाइल फोन की तस्करी करने वाले एक अंतर्राज्यीय और सीमा पार गिरोह का पर्दाफाश किया है। टीम ने 2 सितंबर 2025 की शाम को इस गिरोह के तीन सक्रिय सदस्यों को गिरफ्तार किया, जिनमें सरगना भी शामिल है। ये गिरफ्तारियां दिल्ली के सराय काले खां स्थित वेस्ट टू वंडर पार्क के पास से की गईं। तीनों आरोपी पश्चिम बंगाल से हैं।

बता दें कि 2 सितंबर 2025 की शाम को, STF को एक सूचना मिली कि चोरी/छीने गए मोबाइल फोन का मुख्य खरीदार मोहतार शेख, अपने साथियों के साथ दक्षिण-पूर्वी दिल्ली के इलाके में घूम रहा है। इस सूचना पर, STF की एक टीम बनाई गई और सराय काले खां स्थित वेस्ट टू वंडर पार्क के पास जाल बिछाया गया। शाम लगभग 7:15 बजे, पुलिस टीम ने ISBT की तरफ से आ रहे मोहतार शेख और उसके दो साथियों को पहचान लिया। टीम के सदस्यों ने उन्हें तुरंत घेरकर पकड़ लिया।

गिरफ्तार किए गए आरोपियों से पूछताछ में यह सामने आया है कि मोहतार शेख इस गिरोह का मुख्य संचालक और सरगना है। वह अपने दोनों साथियों के साथ मिलकर स्थानीय झपटमारों से बहुत सस्ते दामों पर चोरी के मोबाइल फोन खरीदता था। इसके बादआरोपी इन फोनों को कैरियर (पहुंचाने वाले) और बिचौलियों के एक नेटवर्क के जरिए नेपाल और बांग्लादेश जैसे पड़ोसी देशों में भेजते थे, जहां उन्हें ऊंचे मुनाफे पर बेचा जाता था। इन गिरफ्तारियों से एक बड़े सीमा पार नेटवर्क का पर्दाफाश हुआ है। यह नेटवर्क न केवल दिल्ली में होने वाले सड़क अपराधों को बढ़ावा देता है, बल्कि विदेशों में भी चोरी के सामान का अवैध कारोबार चलाता है। पुलिस इस नेटवर्क के अन्य सदस्यों की पहचान करने के लिए आगे की जांच कर रही है, जिसमें चोरी के फोन के स्थानीय सप्लायर और विदेशी खरीदार भी शामिल हैं।