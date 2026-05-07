दिल्ली में सौतेला बाप नाबालिग बेटी का 1 साल से कर रहा था रेप, 5 महीने की प्रेग्नेंट होने पर खुलासा
पुलिस के मुताबिक, इस मामले के बारे में बुधवार को एक PCR कॉल मिली थी। एक सीनियर पुलिस अधिकारी ने कहा, तेजी से कार्रवाई करते हुए, एक महिला पुलिस टीम मौके पर पहुंची और पीड़िता को सुरक्षित माहौल में ले गई।
दिल्ली में एक आदमी को अपनी सौतेली बेटी का रेप करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। लड़की की उम्र महज 14 साल है। लड़की के साथ हुई हैवानियत की बात तब पता चली, जब वह पांच महीने की प्रेग्नेंट हो चुकी थी। पुलिस के मुताबिक, इस मामले के बारे में बुधवार को एक PCR कॉल मिली थी। एक सीनियर पुलिस अधिकारी ने कहा, "तेजी से कार्रवाई करते हुए, एक महिला पुलिस टीम मौके पर पहुंची और पीड़िता को सुरक्षित माहौल में ले गई।"
पिछले 1 साल से कर रहा था जबरदस्ती सेक्स
अधिकारी ने आगे बताया, शुरुआती पूछताछ में पीड़िता ने बताया कि उसका सौतेला पिता पिछले करीब एक साल से बार-बार उसके साथ जबरदस्ती सेक्स कर रहा था, जिससे वह प्रेग्नेंट हो गई। अधिकारी ने आगे कहा, “आरोपी कार्टन/कार्डबोर्ड बॉक्स बनाने का काम करता है और पीड़िता के साथ रह रहा था।”
जांच में लड़की 5 महीने की प्रेग्नेंट निकली
घटना के बारे में पता चलते ही मौके पर पहुंची महिला पुलिस टीम पीड़िता को तुरंत हॉस्पिटल ले गई, जहाँ ड्यूटी पर तैनात डॉक्टर ने जांच की और सेक्सुअल असॉल्ट की पुष्टि की। डॉक्टर ने बताया- पीड़िता लगभग पाँच महीने की प्रेग्नेंट है। मेडिकल रिपोर्ट और पीड़िता के बयान के आधार पर, बेगमपुर पुलिस स्टेशन में प्रोटेक्शन ऑफ़ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस (POCSO) एक्ट और BNS की सही धाराओं के तहत केस दर्ज किया गया।
आरोपी बाप को पुलिस ने किया गिरफ्तार
एक डेडिकेटेड पुलिस टीम ने सर्च ऑपरेशन शुरू किया और आरोपी को रोहिणी इलाके से पकड़ लिया। पूछताछ के दौरान, यह पुष्टि हुई कि आरोपी पीड़िता का सौतेला पिता था और उसके साथ रह रहा था। पुलिस अधिकारी ने कहा कि मामले में आगे की जांच जारी है।
लेखक के बारे मेंRatan Gupta
रतन गुप्ता एक डिजिटल हिंदी जर्नलिस्ट/ कॉन्टेंट प्रोड्यूसर हैं। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान की स्टेट न्यूज टीम के साथ काम कर रहे हैं। वह क्राइम, राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर न्यूज आर्टिकल और एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखते हैं।
रतन गुप्ता वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर स्टेट न्यूज टीम में काम करते हैं। इस टीम में हिंदी पट्टी के 8 राज्यों दिल्ली-एनसीआर, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, गुजरात से जुड़ी खबरों की कवरेज करते हैं। उनका लेखन खास तौर से क्राइम, राजनीति और सामाजिक मुद्दों पर केंद्रित रहता है।
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