सौतेले पिता ने ही 12 साल के बेटे की बेरहमी से हत्या, दिल्ली पुलिस ने दबोचा

उत्तर-पूर्वी दिल्ली में 36 साल के एक शख्स को अपने 12 साल के सौतेले बेटे की हत्या के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। अधिकारियों ने बताया कि मामले में शनिवार को शास्त्री पार्क निवासी आरोपी वाजिद खान को गहन पूछताछ के बाद गिरफ्तार कर लिया गया।

Jan 31, 2026 07:07 pm ISTAditi Sharma लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली, पीटीआई
उत्तर-पूर्वी दिल्ली में 36 साल के एक शख्स को अपने 12 साल के सौतेले बेटे की हत्या के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। अधिकारियों ने बताया कि मामले में शनिवार को शास्त्री पार्क निवासी आरोपी वाजिद खान को गहन पूछताछ के बाद गिरफ्तार कर लिया गया।रिश्तेदारों ने बताया कि लड़के की मां ने अपने पहले पति की मृत्यु के एक साल बाद 2020 में खान से शादी की थी।

उन्होंने कहा कि पिछले कुछ महीनों से घर में अक्सर झगड़े होते थे, खासकर जब से महिला की पहली शादी से हुए बेटे हॉस्टल से वापस लौटे थे। पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, पूछताछ के दौरान आरोपी ने खुलासा किया कि मृत बच्चे की मां और उसके बीच में अनबन चल रही थी। उन्होंने कहा कि गिरफ्तारी शास्त्री पार्क चौक के पास सातवीं के छात्र का शव मिलने के एक दिन बाद हुई।

अधिकारियों ने बताया कि पुलिस को शुक्रवार सुबह करीब 9.50 बजे घायल लड़के के बारे में सूचना मिली जिसे तुरंत जग प्रवेश चंद्र अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने बताया कि लड़के के शरीर पर कई चोटें थीं। उन्होंने कहा कि लड़के के सिर और आंखों पर घाव और मारपीट के निशान थे।

पुलिस के अनुसार, गुरुवार शाम स्कूल से लौटने के बाद लड़का खेलने निकला था लेकिन वह घर नहीं लौटा। परिजनों ने रात भर उसकी तलाश की। पुलिस ने पाया कि आरोपी खान ई-रिक्शा चलाता था और उसी ने गुरुवार शाम करीब 6:30 बजे लड़के और उसके छोटे भाई को घर पर छोड़ा था। इस संबंध में शास्त्री पार्क थाने में भारतीय न्याय संहिता की धारा 103(1) (हत्या) के तहत मामला दर्ज किया गया है। शव को पोस्टमॉर्टम के लिए गुरु तेग बहादुर अस्पताल भेज दिया गया है। पुलिस ने कहा कि मामले की सभी पहलुओं से जांच की जा रही है।

