दिल्ली में एक शख्स की चाकू मारकर हत्या, परिवार पर दुखों का पहाड़

संक्षेप:

घटना के बाद पूरे इलाके में दहशत का माहौल है। देश की राजधानी में हुए इस मर्डर ने सुरक्षा व्यवस्था पर एकबार फिर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। मृतक के परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट चुका है क्योंकि परिवार वे ही अकेले कमाने वाले थे।

Jan 02, 2026 08:10 pm ISTMohit लाइव हिन्दुस्तान
दिल्ली के आदर्श नगर लाल बाग पुलिस स्टेशन एरिया में एक शख्स की चाकू से गोदकर हत्या कर दी गई। मामले में दो लोगों को गिरफ्तार किया गया है जिनकी उम्र 18 साल से कम है। मृतक के परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट चुका है क्योंकि परिवार वे ही अकेले कमाने वाले थे।

मामले पर उत्तर पश्चिम के डीसीपी भीष्म सिंह ने बताया कि हमले के बाद घायल व्यक्ति को बीजेआरएम अस्पताल ले जाया गया, जहां उसे मृत घोषित कर दिया गया। मृतक का दो लड़कों से झगड़ा हुआ था। झगड़े के दौरान हाथापाई की और थप्पड़ भी मार दिए थे। जवाब में एक लड़के ने उस पर चाकू से हमला कर दिया। दोनों लड़को को गिरफ्तार कर लिया गया है।'

डीसीपी भीष्म सिंह ने आगे बताया कि ‘मामले में एक और शख्स के शामिल होने की बात कही जा रही है। ऐसे में जांच जारी है। पुलिस इलाके के सीसीटीवी फुटेज को खंगाल रही हैं।’

मृतक का नाम बिहारी लाल बताया जा रहा है जिनकी उम्र 50 वर्ष थी। बताया जा रहा है कि वे अपने घर के बाहर खड़े कुछ लड़कों को गाली-गलौज करने से मना कर रहे थे। बेखौफ बदमाश ने जब बिहारी लाल की बातें सुनी तो उन्हें गुस्सा आ गया और फिर चाकू निकालकर वार कर दिया। स्थानीय लोग उन्हें अस्पताल लेकर गए जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। इसके बाद क्राइम टीम और फॉरेंसिक टीम ने सबूत एकत्रित करने करने के लिए घटनास्थल का मुआयना किया।

घटना के बाद पूरे इलाके में दहशत का माहौल है। देश की राजधानी में हुए इस मर्डर ने सुरक्षा व्यवस्था पर एकबार फिर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। साथ ही एकबार फिर ये भी सामने आया है कि लोग किस तरह छोटी-छोटी बातों पर गुस्सा होकर किसी की जिंदगी को खत्म कर देते हैं।

Crime News Delhi News
