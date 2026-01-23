Hindustan Hindi News
सेंट कोलंबा सुसाइड केस: क्लास में छात्र की पिटाई का वीडियो आया सामने, पिता का खौला खून

संक्षेप:

दिल्ली के सेंट कोलंबा स्कूल के छात्र की खुदकुशी मामले में एक नया वीडियो सामने आया है जिसमें शिक्षिका छात्र को मारती दिख रही हैं। सुसाइड नोट में भी छात्र ने शिक्षकों पर मानसिक उत्पीड़न का आरोप लगाया था।

Jan 23, 2026 10:23 am ISTAnubhav Shakya लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
दिल्ली के प्रतिष्ठित सेंट कोलंबा स्कूल के 11वीं कक्षा के छात्र की खुदकुशी मामले में दो महीने बाद एक ऐसा वीडियो सामने आया है, जिसने इस केस में नया मोड़ ला दिया है। 16 साल के छात्र ने मेट्रो स्टेशन से कूदकर जान दे दी थी और अब क्लासरूम का एक कथित वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें टीचर छात्र के साथ सख्ती करती नजर आ रही हैं।

31 सेकंड के वीडियो में क्या दिखा?

सामने आया यह वीडियो महज 31 सेकंड का है, लेकिन इसमें दिखने वाली तस्वीरें विचलित करने वाली हैं। वीडियो में छात्र एक कुर्सी के ऊपर से कूदते हुए दिखाई देता है। इसके टीचर उसके पीछे आती हैं और उसकी पीठ पर तीन बार मारती हैं। ये वही टीचर हैं जिनका नाम छात्र के सुसाइड नोट में है। छात्र ने अपने सुसाइड नोट में लिखा था, 'मेरा दर्द झूठा बताया गया।'

छात्र ने तीन शिक्षकों और हेडमिस्ट्रेस पर उसे अपमानित करने का आरोप लगाया था। छात्र ने लिखा था कि ड्रामा क्लास के दौरान वह गिर गया था, लेकिन टीचर ने उस पर चोट का नाटक करने का आरोप लगाया। जब वह रोने लगा, तो उसे भी झूठा बता दिया गया। नोट में इच्छा ने लिखा था कि जैसा व्यवहार मेरे साथ हुआ, वैसा किसी और छात्र के साथ न हो।

पिता का सवाल-पुलिस और क्या सबूत चाहती है?

करोल बाग में रहने वाले छात्र के पिता ने बताया कि उन्होंने क्लास का पूरा एक घंटे का फुटेज देखा है। उनके मुताबिक, 'एक घंटे की क्लास में टीचर ने उसे तीन बार डांटा और तीन बार मारा।' पिता इस बात से नाराज हैं कि पुलिस ने अब तक टीचर को गिरफ्तार नहीं किया है। उन्होंने कहा, 'हम 12 मार्च को होने वाली हाई कोर्ट की सुनवाई में यह मुद्दा उठाएंगे।'

अब तक क्या कार्रवाई हुई?

घटना के दो दिन बाद ही नोट में नामजद चार शिक्षकों और हेडमिस्ट्रेस को सस्पेंड कर दिया गया था। पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 107 (आत्महत्या के लिए उकसाना) के तहत मामला दर्ज किया है, लेकिन परिजनों का कहना है कि कार्रवाई और सख्त होनी चाहिए।

