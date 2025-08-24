SSC परीक्षा में गड़बड़ियों पर रामलीला मैदान में हल्ला बोल, पुलिस ने कई को हिरासत में लिया

एसएससी परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं के विरोध में रामलीला मैदान में जमा छात्रों में से कई को रविवार रात को हिरासत में ले लिया गया। अभ्यर्थियों का आरोप है कि पुलिस ने गैर कानूनी तरीके से उन्हें हटाने की कोशिश की है।

कर्मचारी चयन आयोग (एसएससी) की परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं के विरोध में रामलीला मैदान में जमा छात्रों में से कई प्रदर्शनकारियों को रविवार रात को दिल्ली पुलिस ने हिरासत में ले लिया। अभ्यर्थियों का आरोप है कि दिल्ली पुलिस ने गैर कानूनी तरीके से उन्हें प्रदर्शन स्थल से हटाने की कोशिश की है जबकि उनके पास दो दिन प्रदर्शन करने की अनुमति मिली थी। पुलिस ने हटाए जाने विरोध करने पर हल्का बल प्रयोग भी किया।

कई हिरासत में लिए गए अभ्यर्थियों ने बताया कि रविवार शाम को पांच बजे के बाद प्रदर्शन स्थल की बिजली काट दी गई थी। अभ्यर्थी नीतिन ने बताया कि कुछ पुलिसकर्मी सिविल वर्दी में आए थे। उन्हें अनुमति पत्र भी दिखाया गया था। लेकिन, वह उनको हटने के लिए कह रहे थे। उन्होंने बताया कि शिक्षक विक्रमजीत और आदित्य रंजन के साथ कई छात्रों को हिरासत में लिया है।

लड़कियों के साथ दुर्व्यवहार का आरोप उन्होंने कहा कि लड़कियों के साथ भी दुर्व्यवहार किया गया है। उन्हें खींचा गया। इस दौरान कई अभ्यर्थियों को चोट भी आई है। वहीं, शिक्षक गौरव सिंह ने कहा कि हमें न्याय चाहिए। शिक्षक अभ्यर्थियों के साथ खड़े हैं। जब तक हमारी मांग पूरी नहीं हो जाती तब तक हम प्रदर्शन स्थल से नहीं हटेंगे।

भागते नजर आए प्रदर्शनकारी वहीं, मौके पर मौजूद राहुल देव ने कहा कि हजारों की संख्या में अलग-अलग राज्यों से अभ्यर्थी आए हैं। इसमें छात्राएं भी शामिल हैं। ऐसे में रात को कहां जाएंगे। रात गुजारनी है। लेकिन, पुलिस ने कई साथियों को हिरासत में ले लिया है। इस दौरान रामलीला मैदान में अंधेरा छाया रहा। पुलिस की कार्रवाई को देखते हुए अभ्यर्थी इधर से उधर भागते नजर आए।