DU में श्रीलंका की PM हरिनी अमरसूर्या की भावुक वापसी, याद किए कॉलेज के वो दिन

श्रीलंका की प्रधानमंत्री हरिनी अमरसूर्या ने गुरुवार को दिल्ली विश्वविद्यालय के हिंदू कॉलेज में कदम रखते ही इतिहास के पन्नों को जैसे जीवंत कर दिया। तीन दशक पहले इसी कॉलेज में समाजशास्त्र की छात्रा के रूप में पढ़ाई करने वाली हरिनी के लिए यह दौरा सिर्फ एक यात्रा नहीं, बल्कि यादों का एक खूबसूरत कारवां था। क्लासरूम नंबर 27, जहां उन्होंने अपने सपनों को पंख लगाए थे, वहां वापस लौटना उनके लिए गर्व और नॉस्टैल्जिया का अनूठा पल था।

कॉलेज में उत्साह का माहौल हरिनी के स्वागत में हिंदू कॉलेज के लॉन और गलियारे उत्साहित छात्रों से गुलजार हो उठे। घंटों पहले से ही छात्र अपनी पूर्व छात्रा और अब श्रीलंका की प्रधानमंत्री को देखने के लिए बेताब थे। प्राचार्या अंजू श्रीवास्तव के नेतृत्व में शिक्षकों ने इस ऐतिहासिक पल को यादगार बनाने के लिए पूरी तैयारी की।

मिला गार्ड ऑफ ऑनर हरिनी का स्वागत 16 एनसीसी कैडेट्स के गार्ड ऑफ ऑनर के साथ हुआ, जो इस अवसर को और भी गरिमामय बना गया। इसके बाद उन्होंने कॉलेज परिसर में एक पौधा रोपा। प्राचार्या अंजू श्रीवास्तव ने अपने स्वागत भाषण में कहा, “आपकी यह वापसी हमें याद दिलाती है कि इस कॉलेज की दीवारों में बोए गए ज्ञान के बीज नेतृत्व, दृष्टिकोण और सेवा की ऐसी फसल बनकर उभरते हैं, जो देशों और पीढ़ियों को जोड़ती है। आप हमारे छात्रों के लिए प्रेरणा का स्रोत हैं, बीते, वर्तमान और भविष्य के लिए।”

क्या बोलीं पीएम हरिनी?

संगनेरिया सभागार में छात्रों और शिक्षकों को संबोधित करते हुए हरिनी ने अपनी यादों को ताजा किया। उन्होंने कहा, “1991 में जब मैं श्रीलंका से इस कॉलेज में आई थी, मेरे मन में सपने, सवाल और थोड़ा-सा डर था। आज, तीन दशक बाद, जब मैंने फिर से वही दरवाजा पार किया, तो मेरे दिल में नॉस्टैल्जिया के साथ-साथ इस जगह के प्रति गहरा सम्मान भी उमड़ा।”

अपने सफर को साझा करते हुए हरिनी ने कहा, “कभी-कभी, जिस बदलाव की हम पढ़ाई करते हैं या जिसके लिए आवाज उठाते हैं, उसे लाने के लिए हमें खुद मैदान में उतरना पड़ता है।” उन्होंने छात्रों को प्रेरित करते हुए कहा कि लोकतंत्र सिर्फ वोट डालना या सोशल मीडिया पर राय देना नहीं है। यह कठिन मेहनत मांगता है। सक्रिय नागरिकता का मतलब है अपनी आवाज उठाना, अपने समुदाय के लिए काम करना और सामाजिक भलाई में योगदान देना।

क्लासरूम नंबर 27 की यादें और सम्मान