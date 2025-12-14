गाजियाबाद में नकली दवाओं का भंडाफोड़, 2 गिरफ्तार; 2 करोड़ से ज्यादा का माल जब्त

संक्षेप: दिल्ली पुलिस ने नकली दवा बनाने और बेचने वाले इंटरस्टेट रैकेट का भंडाफोड़ किया है। पुलिस ने गाजियाबाद के एक फैक्ट्री से 2 करोड़ रुपए से अधिक मूल्य की नकली दवाएं और कच्चा माल जब्त किया है। इस मामले में दो लोगों को गिरफ्तार किया गया है।

दिल्ली पुलिस ने रविवार को नकली दवाओं के निर्माण, पुनर्पैकेजिंग और देशव्यापी बिक्री में शामिल एक इंटरस्टेट गिरोह का भंडाफोड़ किया है। एक अधिकारी ने बताया कि पुलिस ने एक निर्माण इकाई का पता लगाया और 2.3 करोड़ रुपए से अधिक मूल्य की नकली दवाएं और कच्चा माल जब्त किया है। पुलिस के अनुसार, इस मामले में उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद निवासी गौरव भगत और उत्तर-पूर्वी दिल्ली के सभापुर निवासी श्रीराम उर्फ ​​विशाल गुप्ता को गिरफ्तार किया गया है।

क्राइम ब्रांच के डीसीपी आदित्य गौतम ने एक बयान में कहा कि यह अभियान क्राइम ब्रांच द्वारा चलाया गया। आरोपी लोकप्रिय मलहमों, जिनमें बेटनोवेट-सी और क्लोप-जी शामिल हैं, के नकली संस्करण बनाने और बेचने में लगे हुए थे। ये मलहम स्कीन इंफेक्शन,एलर्जी और खेल से संबंधित चोटों के इलाज में व्यापक रूप से उपयोग किए जाते हैं। अधिकारी ने कहा कि नकली दवाओं को असली ब्रांडेड उत्पादों के रूप में बेचा जा रहा था, जिससे जन स्वास्थ्य को गंभीर खतरा था।

मिली सूचनाओं के आधार पर क्राइम ब्रांच की टीम ने सबसे पहले सदर बाजार के तेलिवारा में छापा मारा, जो देश के सबसे बड़े थोक दवा और सौंदर्य प्रसाधन बाजारों में से एक है। छापेमारी के दौरान बड़ी मात्रा में नकली मलहम बरामद की गई। बाद में किए गए तकनीकी विश्लेषण और खुफिया जानकारी के आधार पर टीम गाजियाबाद के लोनी क्षेत्र के मीरपुर हिंदू गांव में चल रही एक फैक्ट्री तक पहुंची।

डीसीपी ने बताया कि फैक्ट्री की तलाशी में नकली दवाएं, भारी मात्रा में कच्चे रसायन, पैकिंग सामग्री, जाली ब्रांड लेबल वाली खाली ट्यूबें और मलहमों को मिलाने, भरने और सील करने में इस्तेमाल होने वाली मशीनें बरामद हुईं।

उन्होंने बताया कि दिल्ली और उत्तर प्रदेश के उत्तरी और मध्य क्षेत्रों के औषधि निरीक्षकों ने संबंधित दवा कंपनियों के अधिकृत प्रतिनिधियों के साथ मिलकर मौके पर निरीक्षण किया और जब्त किए गए स्टॉक से नमूने लिए। उन्होंने पुष्टि की कि दवाएं नकली थीं और न तो उनकी कंपनियों द्वारा निर्मित की गई थीं और न ही उनकी आपूर्ति की गई थीं।

आरोपियों के पास दवा उत्पादों के निर्माण, भंडारण या बिक्री का कोई वैध लाइसेंस नहीं था। पुलिस ने बताया कि 12 दिसंबर को क्राइम ब्रांच थाने में बीएनएस की विभिन्न धाराओं और ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट के प्रावधानों के तहत एफआईआर दर्ज की गई है।