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काम की बात: नोएडा स्पोर्ट्स सिटी में 1600 फ्लैटों की रजिस्ट्री का रास्ता साफ, 2 प्रोजेक्ट्स को ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट जारी

Praveen Sharma हिन्दुस्तान, नोएडा
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नोएडा सेक्टर-150 की स्पोर्ट्स सिटी के फ्लैट खरीदारों के लिए राहत की खबर है। प्राधिकरण ने दो प्रोजेक्ट के लिए सशर्त ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट जारी कर दिए। इससे यहां करीब 1600 फ्लैट की रजिस्ट्री का रास्ता खुल गया है।

नोएडा स्पोर्ट्स सिटी में 1600 फ्लैटों की रजिस्ट्री का रास्ता साफ, 2 प्रोजेक्ट्स को ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट जारी

नोएडा प्राधिकरण ने सेक्टर-150 स्थित स्पोर्ट्स सिटी की दो परियोजनाओं को सशर्त ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट जारी कर दिए। अब इनका निर्माण कार्य और फ्लैटों की रजिस्ट्री के काम हो सकेंगे। इन परियोजनाओं में करीब 1600 फ्लैट की रजिस्ट्री का रास्ता खुल गया है। इससे खरीदारों को राहत मिलेगी।

टाटा यूरेका और गोदरेज पॉम स्ट्रीट बिल्डर की यह परियोजनाएं सेक्टर-150 के एससी-2 भूखंड पर हैं। टाटा यूरेका की परियोजना में 430 और गोदरेज की परियोजना में 1160 फ्लैट के लिए ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट जारी किया गया है। करीब दो महीने पहले एक अन्य परियोजना ब्रिकराइज के 458 फ्लैट के लिए ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट जारी हो चुका है। हालांकि, इन परियोजनाओं में निर्माण कार्य लगभग पूरे हो गए हैं, सिर्फ रजिस्ट्री बाकी है।

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ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट में क्या शर्त

अधिकारियों का कहना है कि इन दोनों परियोजनाओं के बिल्डरों ने प्राधिकरण का पूरा बकाया जमा कर दिया है। अब प्राधिकरण इन परियोजनाओं में बिना बिके वाले 20 प्रतिशत फ्लैट को बंधक के रूप में रखेगा। इसके लिए बिल्डर तैयार नहीं हो रहा है। बिल्डर का कहना है कि जब पूरा बकाया राशि दे गई है तो वह फ्लैट बंधक के रूप में नहीं रखेगा। हालांकि, प्राधिकरण की ओर से, जो सशर्त ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट जारी किया गया है, उसमें यह शर्त शामिल है।

प्राधिकरण के अधिकारियों ने बताया कि अब तीन साल में बिल्डर को स्पोर्ट्स सिटी परियोजना के ब्रोशर के हिसाब से खेल सुविधाओं का निर्माण करना होगा। इसके अलावा लोगों के रहने से जुड़ी तमाम सुविधाएं भी देनी होंगी। ऐसा नहीं करने पर प्राधिकरण जारी किए सशर्त ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट को निरस्त भी कर सकता है। प्राधिकरण के अफसरों ने बताया कि 20 प्रतिशत फ्लैट बंधक इसलिए रखे जाएंगे ताकि बिल्डर अपने हिस्से की खेल सुविधा तैयार कर सके। खेल सुविधाएं तैयार होते ही फ्लैट को बंधक से मुक्त कर दिया जाएगा। फ्लैटों के बंधक की प्रक्रिया पूरी होते ही दोनों परियोजनाओं में फ्लैटों की रजिस्ट्री हो सकेगी, क्योंकि यहां पहले से ही फ्लैटों में लोग रह रहे हैं।

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आपत्तियों का निस्तारण होने के बाद प्रक्रिया आगे बढ़ी

सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर प्राधिकरण ने करीब 8 महीने पहले सेक्टर-150 के एससी-2 प्लॉट से सभी तरह की रोक हटा दी थी। इसके बाद संशोधित ले-आउट प्लान को लेकर लोगों से आपत्ति मांगी गईं थीं। आपत्तियों का निस्तारण करने के बाद इस परियोजनाओं को आगे बढ़ाते हुए ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट जारी करने की प्रकिया की गई। वहीं, स्पोर्ट्स सिटी के बाकी प्लॉटों पर लगी रोक को भी पिछले महीने 6 अप्रैल को हुई बोर्ड बैठक में हटा दिया गया था।

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Praveen Sharma

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Praveen Sharma
प्रवीण शर्मा लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। एक दशक से भी अधिक समय से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे प्रवीण साल 2014 में डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले प्रिंट मीडिया में भी काम कर चुके हैं। प्रवीण ने अपने करियर की शुरुआत हरिभूमि अखबार से की थी और वर्ष 2018 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। प्रवीण मूलरूप से उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले के निवासी हैं, लेकिन इनका जन्म और स्कूली शिक्षा दिल्ली से हुई है। हालांकि, पत्रकारिता की पढ़ाई इन्होंने हरियाणा के हिसार स्थित गुरु जम्भेश्वर विश्वविद्यालय से की है। वह दिल्ली-एनसीआर की सियासी घटनाओं के साथ ही जन सरोकार से जुड़ी सभी छोटी-बड़ी खबरों पर भी पैनी नजर रखते हैं। और पढ़ें
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