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दिल्ली-गुरुग्राम एक्सप्रेसवे पर बेकाबू हुई SUV अन्य वाहन से टकराई, एक घंटे तक ट्रैफिक जाम में परेशान हुए लोग

Sourabh Jain पीटीआई, नई दिल्ली
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पुलिस ने बताया कि 'घटना की जानकारी मिलते ही ट्रैफिक पुलिस की टीम तुरंत मौके पर पहुंच गई थी, लेकिन सड़क से क्षतिग्रस्त वाहन को हटाने में कुछ समय लगा, जिसके चलते वहां ट्रैफिक जाम हो गया।'

दिल्ली-गुरुग्राम एक्सप्रेसवे पर बेकाबू हुई SUV अन्य वाहन से टकराई, एक घंटे तक ट्रैफिक जाम में परेशान हुए लोग

दिल्ली-गुरुग्राम एक्सप्रेसवे पर गुरुवार दोपहर को हुए एक सड़क हादसे के बाद करीब 4 किलोमीटर लंबा जाम लग गया। इस दौरान झारसा चौक के पास से गुजर रही एक तेज रफ्तार फोर्ड एंडेवर SUV गाड़ी अचानक चलते-चलते खराब हो गई, और अपने से आगे चल रहे एक वाहन से जा टकराई। इस एक्सीडेंट के बाद वहां अफरा-तफरी मच गई और गाड़ियों की 4 किलोमीटर लंबी लाइन लग गई। इस दौरान गुरुग्राम ट्रैफिक पुलिस द्वारा स्थिति को नियंत्रण में लाने तक करीब घंटेभर तक वाहन वहां फंसे रहे।

प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि यह हादसा दोपहर करीब 1:30 बजे एक सफेद रंग की एंडेवर कार के साथ हुआ। जब वह अचानक खराब होने के कारण बेकाबू हो गई और अपने आगे चल रही टाटा मैजिक से टकरा गई। चश्मदीद ने बताया कि इस टक्कर से एंडेवर का अगला हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया और इसके बाद वाहन सड़क के बीच में ही रुक गया, जिससे बेहद व्यस्त एक्सप्रेसवे पर ट्रैफिक बाधित हो गया और वहां एक के पीछे एक गाड़ी लगने की वजह से भारी जाम लग गया।

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घटना की जानकारी देते हुए पुलिस ने बताया कि इस हादसे के दौरान कार के एयरबैग्स खुल जाने की वजह से एंडेवर चालक को किसी तरह की गंभीर चोट नहीं आई। हालांकि, हादसे के कारण कुछ ही मिनटों में सड़क पर सैकड़ों गाड़ियां जाम में फंस गईं और हालात सामान्य होने से पहले यात्री करीब एक घंटे तक वहीं फंसे रहे।

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इस दौरान एक क्रेन की मदद से क्षतिग्रस्त वाहन को एक्सप्रेसवे से हटाया गया, और इसके बाद तब जाकर वहां ट्रैफिक सामान्य हो सका। मामले की जानकारी देते हुए ट्रैफिक-II के SHO इंस्पेक्टर मनोज कुमार ने कहा, 'यह हादसा SUV के अचानक खराब होने की वजह से हुआ। घटना की जानकारी मिलते ही हमारी ट्रैफिक पुलिस की टीम तुरंत मौके पर पहुंच गई थी, लेकिन सड़क से क्षतिग्रस्त वाहन को हटाने में कुछ समय लगा, जिससे ट्रैफिक जाम हो गया।'

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Sourabh Jain

लेखक के बारे में

Sourabh Jain

सौरभ जैन पिछले 16 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम में कार्यरत हैं। वह दिल्ली-एनसीआर, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, झारखंड, हिमाचल प्रदेश और गुजरात से जुड़े घटनाक्रम पर खबरें और विश्लेषण लिखते हैं।


विस्तृत बायो

परिचय और अनुभव: सौरभ जैन भारतीय डिजिटल मीडिया जगत का एक हिस्सा हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 16 वर्षों से ज्यादा का अनुभव है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट सेक्शन में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। वे पिछले लगभग तीन सालों से यहां कार्यरत हैं। सौरभ का करियर टीवी मीडिया से शुरू होकर डिजिटल मीडिया की गतिशीलता तक फैला हुआ है, जो उन्हें खबरों को गहराई और सटीकता के साथ प्रस्तुत करने में सक्षम बनाता है।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि और कार्य अनुभव

सौरभ ने बैचलर ऑफ कॉमर्स की डिग्री लेने के बाद पत्रकारिता के क्षेत्र में कदम रखा और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से पोस्ट ग्रेजुएशन का कोर्स किया। इस क्षेत्र में साल 2009 से सक्रिय होने के बाद सौरभ ने पहले टीवी के क्षेत्र में अलग-अलग डेस्क पर कार्य अनुभव लिया, इस दौरान उन्होंने टिकर डेस्क से शुरुआत करने के बाद न्यूज डेस्क में कॉपी राइटिंग का अनुभव हासिल किया, इस दौरान क्षेत्रीय विषयों से लेकर राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय विषयों पर खबरें लिखीं। इसके बाद उन्हें बॉलीवुड और हेल्प-लाइन डेस्क में भी काम करने का मौका मिला। हेल्प लाइन डेस्क में काम करने के दौरान उन्हें स्वास्थ्य, करियर और आम लोगों से जुड़े कई विषयों को जानने व समझने का मौका मिला।

इसके बाद साल 2016 में उन्होंने डिजिटल मीडिया की दुनिया में कदम रखा और स्पोर्ट्स डेस्क के साथ शुरुआत की। सौरभ ने अपने करियर की शुरुआत ZEE24 छत्तीसगढ़ न्यूज चैनल से की थी। इसके बाद वे IBC24 और दैनिक भास्कर जैसी संस्थाओं में भी सेवाएं दे चुके हैं। सौरभ साल 2023 से लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े हुए हैं और यहां पर स्टेट डेस्क में कार्यरत हैं। सौरभ मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के रहने वाले हैं और उन्होंने अपनी स्कूली पढ़ाई और ग्रेजुएशन दोनों यहीं से किया है। इसके बाद उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में मास्टर्स की डिग्री ली है।

सौरभ जैन का मानना है कि एक पत्रकार की पहली जिम्मेदारी सही तथ्यों व आसान भाषा में पाठकों तक खबरें पहुंचाना है। इस काम में तेजी जितनी जरूरी है, सटीकता भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। फिर चाहे वह आम जीवन की खबरें हों, राजनीति की खबरें हों, खेल की खबरें हों या फिर चकाचौंध से भरे बॉलीवुड की खबरें हों। कोई भी खबर सही तथ्यों के साथ रीडर्स तक पहुंचनी चाहिए। हड़बड़ी में तथ्यों की पुष्टि ना होने पर गलत जानकारी पाठकों तक पहुंचने का खतरा बना रहता है। इसलिए सौरभ का मानना है कि पत्रकारिता का मतलब केवल पाठकों तक सूचना पहुंचाना ही नहीं, बल्कि सही और निष्पक्ष जानकारी पहुंचाते हुए उनकी बुद्धिमत्ता और विवेक को भी जागृत करना होता है।

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