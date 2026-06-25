दिल्ली-गुरुग्राम एक्सप्रेसवे पर बेकाबू हुई SUV अन्य वाहन से टकराई, एक घंटे तक ट्रैफिक जाम में परेशान हुए लोग
पुलिस ने बताया कि 'घटना की जानकारी मिलते ही ट्रैफिक पुलिस की टीम तुरंत मौके पर पहुंच गई थी, लेकिन सड़क से क्षतिग्रस्त वाहन को हटाने में कुछ समय लगा, जिसके चलते वहां ट्रैफिक जाम हो गया।'
दिल्ली-गुरुग्राम एक्सप्रेसवे पर गुरुवार दोपहर को हुए एक सड़क हादसे के बाद करीब 4 किलोमीटर लंबा जाम लग गया। इस दौरान झारसा चौक के पास से गुजर रही एक तेज रफ्तार फोर्ड एंडेवर SUV गाड़ी अचानक चलते-चलते खराब हो गई, और अपने से आगे चल रहे एक वाहन से जा टकराई। इस एक्सीडेंट के बाद वहां अफरा-तफरी मच गई और गाड़ियों की 4 किलोमीटर लंबी लाइन लग गई। इस दौरान गुरुग्राम ट्रैफिक पुलिस द्वारा स्थिति को नियंत्रण में लाने तक करीब घंटेभर तक वाहन वहां फंसे रहे।
प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि यह हादसा दोपहर करीब 1:30 बजे एक सफेद रंग की एंडेवर कार के साथ हुआ। जब वह अचानक खराब होने के कारण बेकाबू हो गई और अपने आगे चल रही टाटा मैजिक से टकरा गई। चश्मदीद ने बताया कि इस टक्कर से एंडेवर का अगला हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया और इसके बाद वाहन सड़क के बीच में ही रुक गया, जिससे बेहद व्यस्त एक्सप्रेसवे पर ट्रैफिक बाधित हो गया और वहां एक के पीछे एक गाड़ी लगने की वजह से भारी जाम लग गया।
घटना की जानकारी देते हुए पुलिस ने बताया कि इस हादसे के दौरान कार के एयरबैग्स खुल जाने की वजह से एंडेवर चालक को किसी तरह की गंभीर चोट नहीं आई। हालांकि, हादसे के कारण कुछ ही मिनटों में सड़क पर सैकड़ों गाड़ियां जाम में फंस गईं और हालात सामान्य होने से पहले यात्री करीब एक घंटे तक वहीं फंसे रहे।
इस दौरान एक क्रेन की मदद से क्षतिग्रस्त वाहन को एक्सप्रेसवे से हटाया गया, और इसके बाद तब जाकर वहां ट्रैफिक सामान्य हो सका। मामले की जानकारी देते हुए ट्रैफिक-II के SHO इंस्पेक्टर मनोज कुमार ने कहा, 'यह हादसा SUV के अचानक खराब होने की वजह से हुआ। घटना की जानकारी मिलते ही हमारी ट्रैफिक पुलिस की टीम तुरंत मौके पर पहुंच गई थी, लेकिन सड़क से क्षतिग्रस्त वाहन को हटाने में कुछ समय लगा, जिससे ट्रैफिक जाम हो गया।'
लेखक के बारे मेंSourabh Jain
सौरभ जैन पिछले 16 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम में कार्यरत हैं। वह दिल्ली-एनसीआर, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, झारखंड, हिमाचल प्रदेश और गुजरात से जुड़े घटनाक्रम पर खबरें और विश्लेषण लिखते हैं।
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