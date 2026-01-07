Hindustan Hindi News
Hindi Newsएनसीआर NewsSpeeding car hits taxi in Delhi; 2 killed, 1 critical
दिल्ली में तेज रफ्तार कार ने टैक्सी को मारी टक्कर; 2 की मौत, 1 गंभीर

दिल्ली में तेज रफ्तार कार ने टैक्सी को मारी टक्कर; 2 की मौत, 1 गंभीर

संक्षेप:

दक्षिण दिल्ली के सिरी फोर्ट इलाके में बुधवार तड़के एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। तेज रफ्तार कार के एक टैक्सी में घुस जाने से दो लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक अन्य व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया।

Jan 07, 2026 04:37 pm ISTRatan Gupta पीटीआई, नई दिल्ली
दक्षिण दिल्ली के सिरी फोर्ट इलाके में बुधवार तड़के एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। तेज रफ्तार कार के एक टैक्सी में घुस जाने से दो लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक अन्य व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया। पुलिस के मुताबिक हादसा सुबह करीब 4:20 बजे ऑगस्ट क्रांति मार्ग पर हुआ।

पुलिस को इस घटना की सूचना पीसीआर कॉल के जरिए मिली थी। जानकारी के अनुसार, एक कार पंचशील फ्लाईओवर की तरफ से एंड्रयूज गंज की ओर जा रही थी। इसी दौरान टैक्सी बलबीर सक्सेना मार्ग की ओर दाहिने मुड़ रही थी। तभी तेज रफ्तार कार ने टैक्सी को जोरदार टक्कर मार दी।

टक्कर इतनी भीषण थी कि टैक्सी में सवार तीनों लोग, जिनमें टैक्सी चालक भी शामिल था, गंभीर रूप से घायल हो गए। मौके पर पहुंची पुलिस ने तुरंत घायलों को AIIMS ट्रॉमा सेंटर पहुंचाया। डॉक्टरों ने जांच के बाद दो लोगों को मृत घोषित कर दिया, जबकि तीसरे की हालत नाजुक बनी हुई है और उसका इलाज जारी है।

पुलिस अधिकारियों ने बताया कि मृतकों की पहचान फिलहाल नहीं हो पाई है। दोनों शवों को पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया गया है। मामले में केस दर्ज कर लिया गया है।

हादसे के बाद पुलिस ने कार चालक को हिरासत में ले लिया है। आरोपी की पहचान 21 वर्षीय कृष्णांश कपूर के रूप में हुई है, जो दक्षिण दिल्ली के उदय पार्क का रहने वाला है। पुलिस ने यह जांचने के लिए उसका ब्लड सैंपल भी लिया है कि कहीं वह शराब के नशे में तो गाड़ी नहीं चला रहा था।

पुलिस का कहना है कि शुरुआती जांच में सामने आया है कि हादसा उस वक्त हुआ, जब टैक्सी दाहिने मोड़ पर थी। घटना के सही कारणों का पता लगाने के लिए आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है। पुलिस आगे की कार्रवाई में जुटी हुई है।

