Hindi Newsएनसीआर NewsSpeed limit on 5 roads including Noida-Greater Noida Expressway will be reduced from 15th December
नोए़़डा-ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे समेत 5 सड़कों पर 15 दिसंबर से घटेगी गाड़ियों की स्पीड लिमिट

संक्षेप:

कोहरे और सर्दी में सड़क हादसों को रोकने के लिए नोएडा में एमपी-2 एलिवेटेड रोड और नोएडा-ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे समेत पांच सड़कों पर गाड़ियों की स्पीड लिमिट कम की जाएगी। यह व्यवस्था अगले सप्ताह 15 दिसंबर की रात 12 बजे से लागू होगी।

Dec 13, 2025 06:50 am ISTPraveen Sharma हिन्दुस्तान, नोएडा
कोहरे और सर्दी में सड़क हादसों को रोकने के लिए नोएडा में एमपी-2 एलिवेटेड रोड और नोएडा-ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे समेत पांच सड़कों पर गाड़ियों की स्पीड लिमिट कम की जाएगी। यह व्यवस्था अगले सप्ताह 15 दिसंबर की रात 12 बजे से लागू होगी, जो 15 फरवरी 2026 की रात 12 बजे तक लागू रहेगी।

नोएडा ट्रैफिक पुलिस ने नई स्पीड लिमिट के तहत कैमरे सेट करने के लिए नोएडा प्राधिकरण को पत्र लिख दिया है। नोएडा-ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे, एमपी टू एलिवेटेड रोड के अलावा मास्टर प्लान रोड नंबर-1 पर सेक्टर-3 रजनीगंधा अंडरपास से सेक्टर-57 चौराहे तक, मास्टर प्लान रोड नंबर-2 पर सेक्टर-16ए फिल्म सिटी फ्लाईओवर से सेक्टर-61 अंडरपास तक और डीएससी रोड पर सेक्टर-1 से फेज टू तक यह नियम लागू होगा।

डीसीपी ट्रैफिक डॉ. प्रवीन रंजन ने बताया कि वाहन चालकों को सोमवार रात से नई स्पीड लिमिट के हिसाब से चलना होगा, वरना चालान हो जाएगा। हादसे रोकने के लिए यह कदम उठायाग गया है।

यह रफ्तार रहेगी

● एमपी टू एलिवेटेड रोड: हल्के वाहन-50 किलोमीटर और भारी वाहन-40 किलोमीटर प्रति घंटे

● मास्टर प्लान रोड नंबर-1, 2 और डीएससी रोड : हल्के वाहन-60 किलोमीटर और भारी वाहन-50 किलोमीटर प्रति घंटे

ग्रेनो एक्सप्रेसवे पर भी घटेगी गति सीमा

वहीं, नोएडा-ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे पर भी सर्दी में कोहरे के दौरान होने वाले सड़क हादसे रोकने को वाहनों की गति सीमा कम की जाएगी। हल्के वाहनों के लिए गति सीमा 100 से घटाकर 75 और भारी वाहनों के लिए 50 किलोमीटर प्रति घंटा की जाएगी। यह व्यवस्था 15 दिसंबर से 15 फरवरी 2026 तक लागू रहेगी।

Praveen Sharma

लेखक के बारे में

Praveen Sharma
प्रवीण शर्मा लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। एक दशक से भी अधिक समय से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे प्रवीण साल 2014 में डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले प्रिंट मीडिया में भी काम कर चुके हैं। प्रवीण ने अपने करियर की शुरुआत हरिभूमि अखबार से की थी और वर्ष 2018 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। प्रवीण मूलरूप से उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले के निवासी हैं, लेकिन इनका जन्म और स्कूली शिक्षा दिल्ली से हुई है। हालांकि, पत्रकारिता की पढ़ाई इन्होंने हरियाणा के हिसार स्थित गुरु जम्भेश्वर विश्वविद्यालय से की है। वह दिल्ली-एनसीआर की सियासी घटनाओं के साथ ही जन सरोकार से जुड़ी सभी छोटी-बड़ी खबरों पर भी पैनी नजर रखते हैं। और पढ़ें
