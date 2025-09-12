Special train will run from Delhi to Gujarat, convenience for 4 states passengers see date, timing and stops दिल्ली से गुजरात तक चलेगी स्पेशल ट्रेन, 4 राज्यों के यात्रियों को फायदा; गुरुग्राम-रेवाड़ी में भी स्टॉप, Ncr Hindi News - Hindustan
Hindi News
Special train will run from Delhi to Gujarat, convenience for 4 states passengers see date, timing and stops

दिल्ली से गुजरात तक चलेगी स्पेशल ट्रेन, 4 राज्यों के यात्रियों को फायदा; गुरुग्राम-रेवाड़ी में भी स्टॉप

रेल यात्रियों के लिए गुड न्यूज है। रेलवे ने दिल्ली और गुजरात के बीच एक नई साप्ताहिक स्पेशल ट्रेन शुरू होने जा रही है। यह ट्रेन त्योहारों के दौरान यात्रियों की भारी भीड़भाड़ को ध्यान में रखते हुए चलाई जाएगी, जिससे चार राज्यों के यात्रियों को राहत मिलेगी।

Praveen Sharma हिन्दुस्तान, गुरुग्रामFri, 12 Sep 2025 02:29 PM
रेल यात्रियों के लिए गुड न्यूज है। रेलवे ने हरियाणा के रास्ते दिल्ली और गुजरात के बीच एक नई साप्ताहिक स्पेशल ट्रेन शुरू होने जा रही है। यह ट्रेन त्योहारों के दौरान यात्रियों की भारी भीड़भाड़ को ध्यान में रखते हुए चलाई जाएगी, जिससे दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान और गुजरात के यात्रियों को बड़ी राहत मिलेगी।

रेलवे ने आगामी त्योहारी सीजन के मद्देनजर दिल्ली और गुजरात के बीच हरियाणा के रास्ते एक नई साप्ताहिक स्पेशल ट्रेन चलाने का फैसला किया है। यह ट्रेन अतिरिक्त यात्री यातायात को ध्यान में रखते हुए चलाई जा रही है, जिससे यात्रियों को बड़ी राहत मिलेगी। 16 डिब्बे वाली इस ट्रेन में सेकेंड एसी, थर्ड एसी, स्लीपर और साधारण श्रेणी के कोच शामिल हैं।

23 सितंबर से 25 नवंबर तक चलेगी ट्रेन

उत्तर पश्चिम रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी शशि किरण ने बताया कि ओखा-शकूरबस्ती-ओखा सुपर फास्ट साप्ताहिक स्पेशल (गाड़ी संख्या 09523/09524) कुल 10 ट्रिप लगाएगी। यह ट्रेन 23 सितंबर से 25 नवंबर तक हर मंगलवार को ओखा से सुबह 10 बजे रवाना होकर अगले दिन बुधवार को 10:35 बजे शकूरबस्ती पहुंचेगी। वहीं वापसी में यह ट्रेन 24 सितंबर से 26 नवंबर तक हर बुधवार को शकूरबस्ती से दोपहर 1:15 बजे चलेगी और अगले दिन गुरुवार को 1:50 बजे ओखा पहुंचेगी।

यात्रियों को यह होगा लाभ : इस स्पेशल ट्रेन से दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान और गुजरात के यात्रियों को सीधा लाभ मिलेगा। हरियाणा में यह ट्रेन रेवाड़ी और गुरुग्राम जैसे प्रमुख स्टेशनों पर रुकेगी, जिससे इन क्षेत्रों के लोग सीधे गुजरात के पर्यटन और धार्मिक स्थलों तक यात्रा कर सकेंगे।

बता दें कि रेलवे की ओर से हर साल त्योहारों के मौसम में स्टेशनों और ट्रेनों में उमड़ने वाली यात्रियों की भीड़ को कम करने के लिए समय-समय पर स्पेशल ट्रेनें चलाई जाती हैं। हालांकि, यात्रियों की संख्या के आगे हर बार यह इंतजाम कम ही नजर आते हैं।