दिल्ली से गुजरात तक चलेगी स्पेशल ट्रेन, 4 राज्यों के यात्रियों को फायदा; गुरुग्राम-रेवाड़ी में भी स्टॉप

रेलवे ने आगामी त्योहारी सीजन के मद्देनजर दिल्ली और गुजरात के बीच हरियाणा के रास्ते एक नई साप्ताहिक स्पेशल ट्रेन चलाने का फैसला किया है। यह ट्रेन अतिरिक्त यात्री यातायात को ध्यान में रखते हुए चलाई जा रही है, जिससे यात्रियों को बड़ी राहत मिलेगी। 16 डिब्बे वाली इस ट्रेन में सेकेंड एसी, थर्ड एसी, स्लीपर और साधारण श्रेणी के कोच शामिल हैं।

23 सितंबर से 25 नवंबर तक चलेगी ट्रेन उत्तर पश्चिम रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी शशि किरण ने बताया कि ओखा-शकूरबस्ती-ओखा सुपर फास्ट साप्ताहिक स्पेशल (गाड़ी संख्या 09523/09524) कुल 10 ट्रिप लगाएगी। यह ट्रेन 23 सितंबर से 25 नवंबर तक हर मंगलवार को ओखा से सुबह 10 बजे रवाना होकर अगले दिन बुधवार को 10:35 बजे शकूरबस्ती पहुंचेगी। वहीं वापसी में यह ट्रेन 24 सितंबर से 26 नवंबर तक हर बुधवार को शकूरबस्ती से दोपहर 1:15 बजे चलेगी और अगले दिन गुरुवार को 1:50 बजे ओखा पहुंचेगी।

यात्रियों को यह होगा लाभ : इस स्पेशल ट्रेन से दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान और गुजरात के यात्रियों को सीधा लाभ मिलेगा। हरियाणा में यह ट्रेन रेवाड़ी और गुरुग्राम जैसे प्रमुख स्टेशनों पर रुकेगी, जिससे इन क्षेत्रों के लोग सीधे गुजरात के पर्यटन और धार्मिक स्थलों तक यात्रा कर सकेंगे।