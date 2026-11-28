दिल्ली-एनसीआर में रहने वाले लोगों के लिए काम की कई खबरें हैं। इनमें पानी सप्लाई बंद रहने से लेकर स्पेशल ट्रेन चलाने और ट्रैफिक सिग्नल बंद करने का प्रस्ताव, वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाने और संपत्ति कर के बकाये में छूट पाने का अवसर तक शामिल हैं। एक साथ पढ़ें काम की ये 10 खबरें

1. पटना के लिए विशेष रेलगाड़ी चलाई जाएगी

आनंद विहार से पटना के बीच विशेष रेलगाड़ी चलाई जाएगी। गाड़ी संख्या 03293 पटना जंक्शन से प्रतिदिन (30 नवंबर तक) चलकर आनंद विहार टर्मिनल आएगी। वापसी में गाड़ी संख्या 03294 आनन्द विहार टर्मिनल से (एक दिसंबर तक) चलकर अगले दिन पटना पहुंचेगी।

2. संपत्ति कर के बकाये में छूट पाने का अवसर

सुनियो-2 वन प्लस सेवन योजना के तहत करदाता, वर्तमान वित्त वर्ष 2026-27 और पिछले सात वित्त वर्षों का मूल संपत्ति कर जमा करा सकते हैं। वित्त वर्ष 2019-20 से पहले के सभी बकाया, ब्याज व जुर्माने की देनदारी से छूट प्राप्त कर सकते हैं। योजना 31 दिसंबर तक प्रभावी रहेगी।

3. दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेसवे के पास सिग्नल बंद करने का प्रस्ताव

दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेसवे पर अक्षरधाम से रिंग रोड तक सुबह लगने वाले जाम से राहत दिलाने के लिए आईपी पार्क के पास ट्रैफिक सिग्नल स्थायी रूप से बंद करने का प्रस्ताव दिया गया है। प्रस्ताव के अनुसार, इस सिग्नल के कारण मुख्य मार्ग पर वाहनों को रुकना पड़ता है, जिससे रिंग रोड से अक्षरधाम मंदिर और उससे आगे तक जाम लगता है। सुबह पीक आवर्स में गाजियाबाद, नोएडा और पूर्वी दिल्ली के विभिन्न इलाकों से एक्सप्रेसवे पर आने वाले वाहनों को रुकना पड़ता है। इससे आईपी पार्क से अक्षरधाम तक वाहनों की लंबी कतार लग जाती है। ट्रैफिक पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों का कहना है कि प्रस्ताव के आधार पर जांच होगी।

4. मयूर विहार में दो दिन पानी आपूर्ति बाधित रहेगी

दिल्ली जल बोर्ड के भूमिगत जलाशों व पंपिंग स्टेशनों की सफाई कार्य के कारण मयूर विहार में दो दिन पानी आपूर्ति प्रभावित रहेगी। 30 नवंबर को 1040 ईडब्यूएस फ्लैट और एक दिसंबर को 176 एलआईजी फ्लैट पाकेट चार मयूर विहार फेज एक में पानी आपूर्ति प्रभावित रहेगी। इसलिए जल बोर्ड ने निवासियों से अपील की है कि वे अपनी जरूरत के अनुसार पानी भर कर रख लें।

5. स्कॉलरशिप स्कीम के लिए प्रवेश पत्र 30 को मिलेगा

नेशनल मीन्स-कम-मेरिट स्कॉलरशिप स्कीम 2026-27 के लिए परीक्षा की तारीख और एडमिट कार्ड की उपलब्धता जारी हो गई है। परीक्षा का आयोजन पांच दिसंबर को होगा। इसके लिए प्रवेश पत्र 30 नवंबर से चार दिसंबर तक शिक्षा निदेशालय की वेबसाइट से डाउनलोड किया जा सकता है।

6. प्रदूषण से जुड़ी समस्या के लिए शिकायत दर्ज करें

प्रदूषण से जुड़ी समस्याओं से जुड़ी शिकायतों को दर्ज कर सकते हैं। इस संबंध में दिल्ली नगर निगम ऐप 311 पर शिकायत दर्ज कर सकते हैं। इसके अलावा हेल्पलाइन नंबर 155305 पर कॉल करके सूचना दे सकते हैं।

7. वरिष्ठ रेजिडेंट डॉक्टरों की नियुक्ति प्रक्रिया शुरू

दिल्ली राज्य कैंसर संस्थान ने 40 वरिष्ठ रेजिडेंट डॉक्टरों की नियुक्ति प्रक्रिया शुरू की है। अस्पताल प्रशासन साक्षात्कार के लिए 12 दिसंबर का समय निर्धारित किया है। पात्रता से संबंधित जानकारी वेबसाइट health.delhi.gov.in पर जाकर प्राप्त की जा सकती है।

8. वोटर लिस्ट में आज-कल नाम जुड़वाने का मौका

वोटर लिस्ट के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण अभियान के तहत शनिवार और रविवार को गौतमबुद्ध नगर जिले के सभी 1900 से अधिक बूथों पर विशेष शिविर आयोजित किए जाएंगे। यहां कोई भी मतदाता अपना नाम सूची में जुड़वाने से लेकर संशोधन तक के कार्य करा सकता है। डीएम मेधा रूपम ने शुक्रवार को इस संबंध में बैठक की। अफसरों को मतदाता सूची में पात्र नागरिकों के पंजीकरण, प्राप्त दावों एवं आपत्तियां, ऑफलाइन प्रपत्रों के डिजिटाइजेशन, बीएलओ के कार्यों की प्रगति और शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में जागरुकता की तैयारियों को परखा। जिलाधिकारी ने कहा कि विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण अभियान का उद्देश्य प्रत्येक पात्र का नाम सूची में शामिल कराना है।

9. आग की शिकायत के लिए नंबर जारी

गुरुग्राम के मानेसर नगर निगम ने आग से जुड़ी शिकायत को लेकर हेल्पलाइन नंबर 0124-2012232 जारी कर दिया। संयुक्त आयुक्त पुनीत कुमार के मुताबिक खाली प्लॉट, सार्वजनिक स्थानों, सड़कों, ग्रीन बेल्ट और अन्य खुले क्षेत्रों में कचरा जलाने या आग लगाने की घटनाओं पर विशेष नजर रखी जाएगी। वार्ड में घटना होने पर वार्ड कमेटी को शिकायत करें।

10. सनसिटी कॉलोनी में दो दिवसीय कैंप आज