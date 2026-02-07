दिल्ली में शनिवार शाम इन रास्तों पर जाने से बचें, आयोजन के चलते मिलेगा खूब ट्रैफिक; देखें एडवायजरी
दिल्ली यूनिवर्सिटी के नॉर्थ कैंपस में फैकल्टी ऑफ लॉ के 'एलुमनाई एसोसिएशन' के उद्घाटन समारोह को देखते हुए स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में 7 फरवरी (शनिवार) को शाम 4 बजे से रात 9:30 बजे तक खास ट्रैफिक व्यवस्था लागू की गई है। इस कार्यक्रम को देखते हुए ट्रैफिक पुलिस ने ऐसे इलाकों की सूची जारी की है, जहां पर इस आयोजन की वजह से यातायात प्रभावित हो सकता है, साथ ही पुलिस ने उन क्षेत्रों के बारे में भी बताया है, जहां पर जरूरत पड़ने पर ट्रैफिक डायवर्ट किया जा सकता है।
इस दौरान ट्रैफिक पुलिस ने यात्रियों को प्रभावित सड़कों से बचकर निकलने की सलाह दी है। साथ ही इन रास्तों से गुजरने वाले लोगों से ट्रैफिक डायवर्जन (परिवर्तित मार्ग) का पालन करने और सलाह के अनुसार अपनी यात्रा पहले से प्लान करने के लिए कहा है। साथ ही बताया है कि इन रास्तों से इमरजेंसी गाड़ियों जैसे एंबुलेंस और फायर ब्रिगेड को निकलने की आजादी रहेगी और उन्हें नहीं रोका जाएगा।
कार्यक्रम के कारण इन सड़कों पर ट्रैफिक रहेगा प्रभावित:
* छत्र मार्ग
* यूनिवर्सिटी मार्ग
* सुधीर बोस मार्ग
* गुरु तेग बहादुर मार्ग
* मॉल रोड
डायवर्जन पॉइंट्स: पुलिस ने बताया कि जरूरत पड़ने पर इन जगहों पर ट्रैफिक को रेगुलेट/डायवर्ट किया जाएगा:
* सेंट स्टीफंस कॉलेज रेड लाइट
* हिंदू कॉलेज रेड लाइट
* क्रांति चौक
* पटेल चेस्ट
* मॉल रोड (दिल्ली यूनिवर्सिटी को जोड़ने वाली सड़कें)
* जीसी नारंग मार्ग
यातायात पुलिस द्वारा सुझाए गए वैकल्पिक रास्ते:
मॉल रोड से छत्र मार्ग जाने के लिए: यह रास्ता छत्र मार्ग-मॉल रोड टी-पॉइंट से खालसा कॉलेज रेड लाइट की ओर डायवर्ट किया गया है, आगे गुरु तेग बहादुर मार्ग से होकर जाना होगा।
मॉल रोड से यूनिवर्सिटी मार्ग जाने के लिए: यह रास्ता यूनिवर्सिटी मार्ग-मॉल रोड टी-पॉइंट से खालसा कॉलेज रेड लाइट की ओर डायवर्ट किया गया है, आगे गुरु तेग बहादुर मार्ग से होकर जाना होगा।
GTB मार्ग / विजय नगर मार्ग से छत्र मार्ग जाने के लिए: इस रास्ते को पटेल चेस्ट से गुरु तेग बहादुर मार्ग की ओर डायवर्ट किया गया है, फिर सुधीर बोस मार्ग और संत कृपाल सिंह मार्ग की ओर मोड़ दिया गया है।
MCD चौक / मलका गंज / बोंटा पार्क से रग्बी ग्राउंड (यूनिवर्सिटी मार्ग) जाने के लिए: सेंट स्टीफंस रेड लाइट से क्रांति चौक की ओर डायवर्ट किया गया, फिर गुरु तेग बहादुर मार्ग से होकर जाना होगा।
आम जनता के लिए जारी दिशा-निर्देश:
* इवेंट के समय ऊपर बताई गई सड़कों से बचें।
* ट्रैफिक जाम से बचने के लिए सड़कों के किनारे गाड़ियां पार्क न करें।
* ट्रैफिक साइन और ट्रैफिक कर्मियों द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करें।
