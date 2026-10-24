दिल्ली में SIR में छूटे नामों को जुड़वाने का आखिरी मौका, रविवार को सभी मतदान केंद्रों पर लगेंगे विशेष शिविर
दिल्ली की मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के दौरान 2002 की मतदाता सूची से माता-पिता के नाम का मिलान नहीं होने या तार्किक विसंगतियों के कारण चिह्नित किए गए 33.12 लाख मामलों में से करीब 80 प्रतिशत का निपटारा कर दिया गया है।
दिल्ली में 'स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन' (SIR) के तहत दावे और आपत्तियां दर्ज कराने की समय-सीमा 30 अक्टूबर को खत्म हो रही है, ऐसे में जिन लोगों का नाम ड्राफ्ट सूची में आने से रह गया था, उनके लिए चुनाव आयोग रविवार, 25 अक्टूबर को राजधानी के सभी 14,947 मतदान केंद्रों पर विशेष शिविर लगाने जा रहा है, ताकि ड्राफ्ट मतदाता सूची से छूटे गए लोगों को मतदाता के रूप में पंजीकृत किया जा सके। इस बारे में जानकारी देते हुए अधिकारियों ने शुक्रवार को बताया कि यह कदम ड्राफ्ट मतदाता सूची से छूटे हुए लोगों को अंतिम सूची में शामिल करने की कोशिशों के तहत उठाया जा रहा है।
दिल्ली के मुख्य निर्वाचन अधिकारी (CEO) कार्यालय ने इसे लेकर जारी एक बयान में कहा कि 'अनमैप्ड' (2002 की मतदाता सूची से माता-पिता के नाम का मिलान नहीं होने) मतदाताओं और 'लॉजिकल विसंगतियों' (तार्किक त्रुटियों) के कारण चिह्नित किए गए 33 लाख से ज्यादा मामलों में से लगभग 29.5 लाख यानी लगभग 80 प्रतिशत मामलों का समाधान कर लिया गया है। इन लोगों को अब उस अंतिम सूची में शामिल किया जाएगा, जो मतदाता सूची के 'स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन' (SIR) के पूरा होने के बाद जारी की जाएगी।
घर-घर जाकर संपर्क कर रहे बीएलओ
इस रिवीजन प्रक्रिया के तहत, बूथ लेवल ऑफिसर (BLO) घर-घर जाकर मतदाताओं से संपर्क कर रहे हैं। वे उन मतदाताओं से जरूरी दस्तावेज एकत्र कर रहे हैं, जिनके डेटा में कोई विसंगति पाई गई है या जिनका विवरण पिछली मतदाता सूची से मेल नहीं खा सका था। BLO (बूथ लेवल ऑफिसर) ऐसे पात्र मतदाताओं की पहचान करने के लिए इलाकों में जा रहे हैं, जिनके नाम 'प्री-SIR' मतदाता सूची में तो थे, लेकिन ड्राफ्ट सूची से गायब हैं। वे इन मतदाताओं को 'फॉर्म 6' भरने में भी मदद कर रहे हैं।
30 अगस्त से हर रविवार को लग रहे ऐसे शिविर
रविवार को लगने वाले ये शिविर, 31 अगस्त से शुरू हुई विशेष पंजीकरण प्रक्रिया के तहत आयोजित शिविरों की श्रृंखला में आखिरी होंगे। इससे पहले, 20 सितंबर से 18 अक्टूबर के बीच छह रविवारों को सभी 14,947 मतदान केंद्रों पर शिविर लगाए गए थे। यह प्रक्रिया दिल्ली की मसौदा मतदाता सूची से 47 लाख से अधिक मतदाताओं के नाम हटाए जाने को लेकर उठी चिंताओं और विरोध प्रदर्शनों के बीच की जा रही है। यह मसौदा सूची 31 अगस्त को प्रकाशित की गई थी।
मतदाताओं के पास पंजीकरण का आखिरी मौका
CEO कार्यालय ने बताया कि दावे और आपत्तियां दर्ज कराने की प्रक्रिया शुरू होने के बाद से नए पंजीकरण के लिए 'फॉर्म 6' के कुल 2,50,754 आवेदन प्राप्त हुए हैं। इसके अलावा, ड्राफ्ट मतदाता सूची जारी होने से पहले भी 2,12,400 आवेदन प्राप्त हुए थे।
ड्राफ्ट मतदाता सूची जारी होने के बाद, दावे और आपत्तियां दर्ज करने की प्रक्रिया शुरू हो गई थी और मतदाताओं को 30 अक्टूबर तक अपना नाम शामिल कराने के लिए दावे पेश करने या आपत्तियां दर्ज कराने का वक्त दिया गया था। चुनाव अधिकारी 30 नवंबर तक इन आवेदनों पर फैसला ले लेंगे।
मुश्किल आने पर इन लोगों से संपर्क कर सकते हैं
आयोग की तरफ से जारी बयान में कहा गया है कि जिन लोगों को मतदाता सूची में नाम जुड़वाने के लिए मदद चाहिए, वे हेल्पलाइन नंबर 1950 पर संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा, वे जिला चुनाव कार्यालयों या इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर (ERO) के कार्यालयों में बने हेल्प डेस्क पर भी जा सकते हैं।
अलग-अलग वर्ग के लोगों के लिए भी चलाए अभियान
आयोग ने बताया कि इस प्रक्रिया के दौरान 18 से 25 वर्ष की आयु के युवाओं को मतदाता के रूप में पंजीकृत करने के लिए शैक्षणिक संस्थानों में अलग से अभियान चलाए गए। इसके अलावा, बेघर लोगों, ट्रांसजेंडर व्यक्तियों और सेक्स वर्करों तक पहुंचने के लिए लगभग 200 रैन बसेरों और ऐसी ही अन्य जगहों पर भी अभियान चलाए गए। साथ ही बेला एस्टेट, जेलर वाला बाग, नरेला, बवाना, मंगोलपुरी और वजीरपुर औद्योगिक क्षेत्र जैसे उन इलाकों में भी विशेष शिविर लगाए गए, जहां हाल ही में बस्तियां तोड़ी गई थीं, ताकि प्रभावित निवासी चुनावी सेवाओं का लाभ उठा सकें।
लेखक के बारे मेंSourabh Jain
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