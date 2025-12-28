Hindustan Hindi News
Special buses will run from Noida depot to these 4 cities in Uttarakhand for New Year
नए साल के लिए नोएडा डिपो से उत्तराखंड 4 शहरों के लिए चलेंगी स्पेशल बसें, यहां बुक करें टिकट

संक्षेप:

नोएडा बस डिपो से 30 दिसंबर से नए साल के लिए स्पेशल बस सेवा शुरू होगी। इसमें उत्तराखंड के हरिद्वार, देहरादून, कोटद्वार,और हल्द्वानी के लिए अतिरिक्त बस चलाई जाएंगी। अधिकारियों के अनुसार करीब एक हफ्ते तक अतिरिक्त बसों की सुविधा यात्रियों को मिलेगी।

Dec 28, 2025 09:26 am ISTPraveen Sharma हिन्दुस्तान, नोएडा
नोएडा बस डिपो से 30 दिसंबर से नए साल के लिए स्पेशल बस सेवा शुरू होगी। इसमें उत्तराखंड के हरिद्वार, देहरादून, कोटद्वार,और हल्द्वानी के लिए अतिरिक्त बस चलाई जाएंगी। अधिकारियों के अनुसार हर साल नया वर्ष मनाने के लिए इन शहरों को बड़ी संख्या में यात्री निकलते हैं। करीब एक हफ्ते तक अतिरिक्त बसों की सुविधा यात्रियों को मिलेगी।

नोएडा और ग्रेटर नोएडा डिपो में 305 बसें हैं। इसमें नोएडा डिपो की 188 बसें शामिल हैं। डिपो की सभी बसें साधारण और सीएनजी से चलने वाली हैं। डिपो से तमाम शहरों के लिए बसे चलती हैं। सभी बसों में ऑनलाइन टिकट बुक करने की सुविधा है। यात्री www.upsrtc.up.gov.in पर क्लिक करके बस में सीट बुक करा सकते हैं। डिपो की अपनी वातानुकूलित बसें नहीं हैं। अन्य डिपों की वातानुकूलित बसें नोएडा डिपो होकर निकलती हैं। इसमें आगरा, मथुरा, लखनऊ और गोरखपुर की वातानुकूलित बस शामिल है। पर्वतीय इलाकों में नोएडा डिपो से हरिद्वार, कोटद्वार, हरिद्वार और हल्द्वानी के लिए बस चलती है। उत्तर प्रदेश परिवहन निगम गौतमबुद्ध नगर के क्षेत्रीय प्रबंधक मनोज कुमार ने कहा कि हरिद्वार के लिए चार, कोटद्वार के लिए चार, देहरादून के लिए एक और हल्द्वानी के लिए एक बस चलाई जा रही है। 30 दिसंबर से प्रत्येक शहर के लिए 2 से 3 अतिरिक्त बसें चलेंगी।

दिल्ली-गाजियाबाद से एसी बसें पकड़ें

हरिद्वार, कोटद्वार, हल्द्वानी और देहरादून के लिए वातानुकूलित बसें दिल्ली और गाजियाबाद के बस अड्डे से चलती हैं। जिन यात्रियों को इन शहरों के लिए वातानुकूलित बस में सफर करना होगा, उन्हें दिल्ली और गाजियाबाद के बस अड्डे को रुख करना होगा। अधिकारियों ने बताया कि यह बसें नोएडा डिपो होकर नहीं निकलती हैं। ऐसे में यहां से यात्रियों को इनकी सुविधा नहीं मिलेगी।

ज्यादातर ट्रेनों में सीट उपलब्ध नहीं

पर्वतीय इलाकों को दिल्ली से जाने वाली ज्यादातर ट्रेनों में सीट उपलब्ध है। कुछ ही ट्रेन ऐसी हैं, जिनमें सीट उपलब्ध है। ऐसे में जिन लोगों ने ट्रेन में टिकट बुक नहीं कराया है, उनके पास में बस से ही जाने का विकल्प मौजूद रहेगा।

इन क्षेत्रों के लिए नहीं है बस की सुविधा

नोएडा डिपो की सभी बसें सीएनजी हैं। ऐसे में लंबी दूरी पर स्थित क्षेत्रों के लिए यहां से बसों की सुविधा नहीं मिलती है। इनमें हिमाचल प्रदेश और जम्मू के लिए बस की सुविधा नहीं मिलना शामिल है। इन बसों के लिए भी यात्रियों को दिल्ली के बस अड्डे का रुख करना होगा।

Praveen Sharma

लेखक के बारे में

Praveen Sharma
प्रवीण शर्मा लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। एक दशक से भी अधिक समय से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे प्रवीण साल 2014 में डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले प्रिंट मीडिया में भी काम कर चुके हैं। प्रवीण ने अपने करियर की शुरुआत हरिभूमि अखबार से की थी और वर्ष 2018 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। प्रवीण मूलरूप से उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले के निवासी हैं, लेकिन इनका जन्म और स्कूली शिक्षा दिल्ली से हुई है। हालांकि, पत्रकारिता की पढ़ाई इन्होंने हरियाणा के हिसार स्थित गुरु जम्भेश्वर विश्वविद्यालय से की है। वह दिल्ली-एनसीआर की सियासी घटनाओं के साथ ही जन सरोकार से जुड़ी सभी छोटी-बड़ी खबरों पर भी पैनी नजर रखते हैं। और पढ़ें
Noida News Uttarakhand News
