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दिल्ली विधानसभा में गूंजेगी भगवान राम की कहानी, 6 मई को होगा संगीतमय रामकथा का आयोजन

May 02, 2026 07:04 pm ISTSourabh Jain पीटीआई, नई दिल्ली
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गुप्ता ने कहा कि दिल्ली विधानसभा की ओर से इस प्रकार के कार्यक्रमों का आयोजन यह दर्शाता है कि लोकतांत्रिक संस्थाएं केवल प्रशासनिक कार्यों तक सीमित नहीं हैं, बल्कि समाज के सांस्कृतिक और नैतिक विकास में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं।

दिल्ली विधानसभा में गूंजेगी भगवान राम की कहानी, 6 मई को होगा संगीतमय रामकथा का आयोजन

दिल्ली विधानसभा में आगामी 6 मई को एक विशेष 'म्यूजिकल राम कथा' कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। इस बात की जानकारी विधानसभा अध्यक्ष (स्पीकर) विजेंद्र गुप्ता ने शनिवार को दी। उन्होंने बताया कि विधानसभा परिसर में आयोजित होने वाले इस कार्यक्रम में मुख्य प्रस्तुति प्रख्यात कवि और श्रीराम कथा वाचक कुमार विश्वास करेंगे, इस दौरान वह अपने लोकप्रिय व्याख्यान 'अपने-अपने राम' के माध्यम से श्रोताओं को मंत्रमुग्ध करेंगे। उन्होंने कहा कि, यह प्रस्तुति न केवल एक आध्यात्मिक अनुभव प्रदान करेगी, बल्कि सामाजिक सौहार्द को भी बढ़ावा देगी और नैतिक मूल्यों के प्रति जागरूकता को सुदृढ़ करेगी।

कई मंत्री व प्रमुख हस्तियां भी होंगी शामिल

अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने बताया कि इस भव्य आयोजन के लिए केंद्र सरकार के कई के मंत्रियों, दिल्ली कैबिनेट के मंत्रियों और अन्य गणमान्य व्यक्तियों यानी VIPs को आमंत्रित किया गया है। उन्होंने कहा कि यह कार्यक्रम राजनीति से ऊपर उठकर आध्यात्मिक और सांस्कृतिक एकता का केंद्र बनेगा।

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गुप्ता ने बताया आयोजन का उद्देश्य

कार्यक्रम के आयोजन की वजह बताते हुए विजेंद्र गुप्ता ने कहा कि 'इस आयोजन का उद्देश्य केवल कथा सुनाना या कथा वाचन करना ही नहीं है, बल्कि इसका लक्ष्य समाज के हर वर्ग को धर्मपरायणता, सत्यनिष्ठा और कर्तव्यनिष्ठा के मूल्यों के प्रति प्रेरित करना है।'

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समाज को दिशा देते हैं ऐसे कार्यक्रम

गुप्ता ने आगे कहा कि कार्यक्रम में राम के जीवन की प्रमुख घटनाओं, जैसे त्याग, संघर्ष, कर्तव्यपालन और आदर्श नेतृत्व को संगीत, काव्य और कथन के समन्वय से प्रस्तुत किया जाएगा। यह प्रस्तुति न केवल आध्यात्मिक अनुभूति प्रदान करेगी, बल्कि सामाजिक समरसता और नैतिकता के प्रति जागरूकता भी बढ़ाएगी। उन्होंने कहा कि आज के बदलते सामाजिक परिदृश्य में, जब मूल्य-आधारित जीवनशैली की आवश्यकता पहले से अधिक महसूस की जा रही है, ऐसे कार्यक्रम समाज को दिशा देने का कार्य करते हैं।

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भावनात्मक-आध्यात्मिक रूप से जोड़ेगी संगीतमय प्रस्तुति

विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि इस कार्यक्रम का विशेष आकर्षण इसकी संगीतमय प्रस्तुति है, जो श्रोताओं को भावनात्मक और आध्यात्मिक रूप से जोड़ने का माध्यम बनेगी। संगीत और काव्य के माध्यम से कथा को प्रस्तुत करना भारतीय परंपरा का अभिन्न अंग रहा है और यही शैली इसे और अधिक प्रभावशाली बनाती है। यह आयोजन न केवल संस्कृति के संरक्षण का प्रयास है, बल्कि उसे नई पीढ़ी तक पहुंचाने का भी एक सशक्त माध्यम है।

लोगों को मिलेगी मानसिक शांति

स्पीकर ने विश्वास जताया कि यह आध्यात्मिक अनुभव न केवल लोगों को मानसिक शांति देगा, बल्कि कर्तव्य परायणता और नेतृत्व के गुणों को समझने में भी सहायक सिद्ध होगा। उन्होंने कहा कि दिल्ली विधानसभा की ओर से इस प्रकार के कार्यक्रमों का आयोजन यह दर्शाता है कि लोकतांत्रिक संस्थाएं केवल प्रशासनिक कार्यों तक सीमित नहीं हैं, बल्कि समाज के सांस्कृतिक और नैतिक विकास में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। 'संगीतमय राम कथा' जैसे आयोजन जनमानस को जोड़ने, प्रेरित करने और एक सकारात्मक सामाजिक वातावरण निर्माण करने की दिशा में एक सार्थक पहल हैं।

Sourabh Jain

लेखक के बारे में

Sourabh Jain

सौरभ जैन पिछले 16 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम में कार्यरत हैं। वह दिल्ली-एनसीआर, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, झारखंड, हिमाचल प्रदेश और गुजरात से जुड़े घटनाक्रम पर खबरें और विश्लेषण लिखते हैं।


विस्तृत बायो

परिचय और अनुभव: सौरभ जैन भारतीय डिजिटल मीडिया जगत का एक हिस्सा हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 16 वर्षों से ज्यादा का अनुभव है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट सेक्शन में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। वे पिछले लगभग तीन सालों से यहां कार्यरत हैं। सौरभ का करियर टीवी मीडिया से शुरू होकर डिजिटल मीडिया की गतिशीलता तक फैला हुआ है, जो उन्हें खबरों को गहराई और सटीकता के साथ प्रस्तुत करने में सक्षम बनाता है।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि और कार्य अनुभव

सौरभ ने बैचलर ऑफ कॉमर्स की डिग्री लेने के बाद पत्रकारिता के क्षेत्र में कदम रखा और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से पोस्ट ग्रेजुएशन का कोर्स किया। इस क्षेत्र में साल 2009 से सक्रिय होने के बाद सौरभ ने पहले टीवी के क्षेत्र में अलग-अलग डेस्क पर कार्य अनुभव लिया, इस दौरान उन्होंने टिकर डेस्क से शुरुआत करने के बाद न्यूज डेस्क में कॉपी राइटिंग का अनुभव हासिल किया, इस दौरान क्षेत्रीय विषयों से लेकर राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय विषयों पर खबरें लिखीं। इसके बाद उन्हें बॉलीवुड और हेल्प-लाइन डेस्क में भी काम करने का मौका मिला। हेल्प लाइन डेस्क में काम करने के दौरान उन्हें स्वास्थ्य, करियर और आम लोगों से जुड़े कई विषयों को जानने व समझने का मौका मिला।

इसके बाद साल 2016 में उन्होंने डिजिटल मीडिया की दुनिया में कदम रखा और स्पोर्ट्स डेस्क के साथ शुरुआत की। सौरभ ने अपने करियर की शुरुआत ZEE24 छत्तीसगढ़ न्यूज चैनल से की थी। इसके बाद वे IBC24 और दैनिक भास्कर जैसी संस्थाओं में भी सेवाएं दे चुके हैं। सौरभ साल 2023 से लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े हुए हैं और यहां पर स्टेट डेस्क में कार्यरत हैं। सौरभ मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के रहने वाले हैं और उन्होंने अपनी स्कूली पढ़ाई और ग्रेजुएशन दोनों यहीं से किया है। इसके बाद उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में मास्टर्स की डिग्री ली है।

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