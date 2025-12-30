Hindustan Hindi News
Hindi Newsएनसीआर Newsspare parts businessman killed in ghaziabad
गाजियाबाद में कारोबारी की तार से गला घोंटकर हत्या, घर से कुछ दूर खाली प्लॉट में मिला शव

गाजियाबाद में कारोबारी की तार से गला घोंटकर हत्या, घर से कुछ दूर खाली प्लॉट में मिला शव

संक्षेप:

गाजियाबाद के अंकुर विहार थाना क्षेत्र की चमन विहार कॉलोनी में सोमवार रात 22 वर्षीय स्पेयर पार्ट्स सप्लायर की तार से गला दबाकर हत्या कर दी गई। परिजनों को उसका शव घर से 200 मीटर दूर खाली प्लॉट में पड़ा मिला।

Dec 30, 2025 03:07 pm ISTSudhir Jha लाइव हिन्दुस्तान, गाजियाबाद
गाजियाबाद के अंकुर विहार थाना क्षेत्र की चमन विहार कॉलोनी में सोमवार रात 22 वर्षीय स्पेयर पार्ट्स सप्लायर की तार से गला दबाकर हत्या कर दी गई। परिजनों को उसका शव घर से 200 मीटर दूर खाली प्लॉट में पड़ा मिला। पुलिस शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज कर मामले की जांच में जुटी है।

चमन विहार कॉलोनी निवासी 22 वर्षीय अमर पाल दिल्ली कश्मीरी गेट से ट्रक के पार्ट्स लाकर दुकानों पर सप्लाई करने का काम करते थे। पिता राम सिंह ने बताया कि सोमवार रात करीब 9 बजे पुत्र के मोबाइल पर किसी का फोन आया। जिस पर पुत्र थोड़ी देर में आने की बात कहकर घर से निकल गया। रात करीब दस बजे तक घर वापस न लौटने पर परिजनों ने उसके मोबाइल पर कॉल की तो नंबर बंद आया।

घर से 200 मीटर दूर मिला शव

चिंता होने पर परिजनों ने पुत्र को तलाशना शुरू किया तो वह घर से करीब दो सौ मीटर दूर खाली प्लाट में पड़ा मिला। उसके गले में बिजली का तार बंधा हुआ था। परिजन तार खोलकर लोगों की सहायता से निजी अस्पताल लेकर पहुंचे। चिकित्सक ने जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया। परिजनों ने मामले की सूचना पुलिस को दी।

नहीं मिला है मोबाइल

एसीपी अंकुर विहार ज्ञान प्रकाश राय ने बताया कि मृतक अमर पाल के गले पर तार के निशान मिले है। शरीर पर अन्य कोई चोट के निशान नहीं है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। मृतक का मोबाइल नहीं मिला है। मृतक के पिता हलवाई का काम करते हैं, जबकि बड़ा भाई प्रदीप ई रिक्शा चलाता है, और छोटा भाई गोलू पढाई कर रहा है। एकलौती बहन रजनी की शादी हो चुकी है। परिवार वालों ने किसी से रंजिश होने से इनकार किया है। घटना के बाद से परिजनों का रो रोकर बुरा हाल है।

