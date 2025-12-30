गाजियाबाद में कारोबारी की तार से गला घोंटकर हत्या, घर से कुछ दूर खाली प्लॉट में मिला शव

संक्षेप: गाजियाबाद के अंकुर विहार थाना क्षेत्र की चमन विहार कॉलोनी में सोमवार रात 22 वर्षीय स्पेयर पार्ट्स सप्लायर की तार से गला दबाकर हत्या कर दी गई। परिजनों को उसका शव घर से 200 मीटर दूर खाली प्लॉट में पड़ा मिला।

पुलिस शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज कर मामले की जांच में जुटी है।

चमन विहार कॉलोनी निवासी 22 वर्षीय अमर पाल दिल्ली कश्मीरी गेट से ट्रक के पार्ट्स लाकर दुकानों पर सप्लाई करने का काम करते थे। पिता राम सिंह ने बताया कि सोमवार रात करीब 9 बजे पुत्र के मोबाइल पर किसी का फोन आया। जिस पर पुत्र थोड़ी देर में आने की बात कहकर घर से निकल गया। रात करीब दस बजे तक घर वापस न लौटने पर परिजनों ने उसके मोबाइल पर कॉल की तो नंबर बंद आया।

घर से 200 मीटर दूर मिला शव चिंता होने पर परिजनों ने पुत्र को तलाशना शुरू किया तो वह घर से करीब दो सौ मीटर दूर खाली प्लाट में पड़ा मिला। उसके गले में बिजली का तार बंधा हुआ था। परिजन तार खोलकर लोगों की सहायता से निजी अस्पताल लेकर पहुंचे। चिकित्सक ने जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया। परिजनों ने मामले की सूचना पुलिस को दी।