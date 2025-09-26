MCD की बैठक में स्पा सेंटर्स को लेकर महत्वपूर्ण फैसला, अब दिल्ली के इन्हीं इलाकों में चल सकेंगे

सत्ता पक्ष के पार्षद योगेश वर्मा ने विपक्ष पर पलटवार करते हुए कहा कि विपक्ष जब सत्ता में थी, तब उन्होंने इन बीमारियों को रोकने के लिए कोई कार्य नहीं किए। मच्छर जनित बीमारियों की साप्ताहिक रिपोर्ट जारी करना बंद कर दिया गया था।

देश की राजधानी दिल्ली में अब सिर्फ व्यवसायिक क्षेत्रों, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स और मॉल में ही स्पा सेंटर चल सकेंगे। इस बारे में शुक्रवार को हुई नगर निगम के सदन की बैठक में फैसला लिया गया। इससे पहले अभी तक यह स्पा सेंटर कई व्यवसायिक सड़कों पर भी खोले जा रहे थे, जो रिहायशी कॉलोनियों के आसपास होते थे। हाल ही में कई रिहायशी कॉलोनियों के आसपास भी इन्हें खोला गया था। हालांकि नया नियम आने के बाद रिहायशी कॉलोनियों के आसपास स्पा केंद्रों को चलाने पर अब पूरी तरह से रोक रहेगी। इस संबंध में सत्ता पक्ष के पार्षद शरद कपूर और योगेश वर्मा ने सदन की कार्यवाही में ऑन टेबल प्रस्तुत किया।

केशवपुरम के पार्षद योगेश वर्मा ने बताया कि इस ऑन टेबल प्रस्ताव के तहत निगम के जन स्वास्थ्य विभाग को स्पा सेंटर्स को लाइसेंस पॉलिसी प्रदान करने में उचित बदलाव करने के लिए कहा गया। जिससे यह स्पा सेंटर्स रिहायशी इलाकों में बिल्कुल भी न खुलें। इन्हें सिर्फ पूरी तरह व्यावसायिक क्षेत्रों, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स और मॉल में ही खोलने की अनुमति व लाइसेंस जारी किए जाएं। ऐसा जन स्वास्थ्य विभाग को प्रस्ताव के तहत बोला गया है। इसके क्रियान्वन के लिए वे निगम अधिकारियों के साथ बैठक भी करेंगे।

इससे पहले शुक्रवार को दिन में करीब 11.40 बजे दिल्ली नगर निगम के सदन की बैठक शुरू हुई, जो लगभग तीन घंटे तक चली। महापौर राजा इकबाल सिंह ने सदन की कार्यवाही को शुरू किया। सदन की इसी बैठक के दौरान स्पा सेंटर्स को लेकर ऑन टेबल एक महत्वपूर्ण प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया।

विपक्ष ने मच्छर जनित बीमारियो को लेकर निशाना साधा बैठक के दौरान सदन में मच्छर जनित बीमारियों पर शॉर्ट नोटिस लाया गया। जिस पर चर्चा शुरू की गई। इस दौरान विपक्ष ने अनोखे तरीके से विरोध किया। उन्होंने मच्छरदानी पहनकर मच्छर जनित बीमारियों को लेकर सत्ता पक्ष को घेरा। नेता विपक्ष अंकुश नारंग ने मलेरिया और डेंगू के मामलों को लेकर मच्छरदानी पहनकर विरोध जताया। आम आदमी पार्टी के कई पार्षदों ने मच्छरदानी पहनकर अपना विरोध जताया।