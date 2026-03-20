उत्तम नगर में डर का माहौल; सपा सांसद का अमित शाह को पत्र, क्या मांगी मदद
समाजवादी पार्टी के सांसद जिआ उर रहमान बर्क ने दिल्ली के उत्तम नगर में पसरे तनाव पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिख कर दखल देने की मांग की है। उन्होंने ईद के मद्देनजर इलाके में कानून व्यवस्था बनाए रखने की अपील की है।
समाजवादी पार्टी के सांसद जिआ उर रहमान बर्क ने दिल्ली के उत्तम नगर में पसरे तनाव पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिख कर दखल देने की मांग की है। उन्होंने ईद के मद्देनजर इलाके में कानून व्यवस्था बनाए रखने की अपील की है। उन्होंने अपने पत्र में लिखा है कि उत्तम नगर के लोगों के बीच डर का माहौल है। तनाव और असुरक्षा का माहौल पनपता प्रतीत हो रहा है। ऐसे में ईद को देखते हुए गृह मंत्री अमित शाह के तुरंत हस्तक्षेप की जरूरत है।
उन्होंने पत्र में कहा है कि मैं आपसे निवेदन करता हू कि कृपया क्षेत्र में कानून व्यवस्था को सख्ती से बनाए रखें और संबंधित अधिकारियों को शीघ्र और निष्पक्ष रूप से कार्रवाई करने का निर्देश दें, ताकि शांति और सद्भाव बना रहे और ईद बिना किसी अप्रिय घटना के शांतिपूर्ण ढंग से मनाई जा सके।
महबूबा मुफ्ती ने भी की अपील
पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी (पीडीपी) की अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने भी दिल्ली के उत्तम नगर में सांप्रदायिक तनाव को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से हस्तक्षेप की शुक्रवार को अपील की थी। मुफ्ती ने 'एक्स' पर एक पोस्ट में कहा, नयी दिल्ली के उत्तम नगर में दक्षिणपंथी कट्टरपंथी और गुंडे खुलेआम मुसलमानों का खून बहाने की धमकी दे रहे हैं और कह रहे हैं कि कल ईद पर खून की नदियां बहेंगी। स्वाभाविक रूप से, इससे कई मुस्लिम परिवारों में दहशत फैल गई है, जो संभावित हिंसा से बचने के लिए पलायन कर गए हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से आग्रह किया कि हालात बिगड़ने व निर्दोष लोगों की जान जाने से पहले हस्तक्षेप करें।
मामला 4 मार्च को होली के दिन तरुण हत्याकांड से जुड़ा है। इस दौरान जेजे कॉलोनी में दो पड़ोसी परिवारों के बीच हुई झड़प में 26 साल के तरुण की हत्या कर दी गई थी। पुलिस के अनुसार, यह झगड़ा उस वक्त शुरू हुआ जब एक परिवार की बच्ची से गलती से फेंका गया पानी का गुब्बारा दूसरे परिवार की एक मुस्लिम महिला को लग गया। इसके बाद महिला ने परिवार को अंजाम भुगतने की चेतावनी दी और बाद में तरुण की हत्या कर दी गई। इस घटना के बाद कुछ समूहों ने विरोध प्रदर्शन किया, जिस दौरान आरोपियों की दो गाड़ियों में आग लगा दी गई। पुलिस ने मामले में अब तक दो नाबालिगों को हिरासत में लिया है और 12 लोगों को गिरफ्तार किया है। घटना के बाद से ही इलाके में तनाव पसरा हुआ है।
ईद को लेकर पुलिस की क्या तैयारी?
इस घटना के बाद ईद के त्योहार से एक दिन पहले, उत्तम नगर से लगे द्वारका जिले में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई। पुलिस ने शुक्रवार को बताया कि 100 से अधिक नाके स्थापित किए गए हैं और संवेदनशील इलाकों में गतिविधियों पर करीबी नजर रखने के लिए प्रमुख चौराहों एवं इमारतों की छतों पर पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया है। त्योहार के दौरान शांति व्यवस्था भंग होने की आशंकाओं को ध्यान में रखते हुए पर्याप्त सुरक्षा तैयारी सुनिश्चित करने के लिए दिल्ली हाई कोर्ट के निर्देशों के बाद उत्तम नगर ईस्ट मेट्रो स्टेशन के आसपास सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा गई है।
एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने कहा कि त्योहार शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो, इसके लिए व्यापक इंतजाम किए गए हैं। अधिकारी ने कहा, हमने तैनाती की विस्तृत योजना बनाई है और किसी भी स्थिति में तुरंत कार्रवाई करने के लिए तैयार हैं। पुलिस के अनुसार, हस्तसाल गांव, जहां हिंसक घटना हुई थी, और आसपास के इलाकों में अतिरिक्त सुरक्षाकर्मी तैनात किए गए हैं, साथ ही रणनीतिक स्थानों पर दिल्ली पुलिस और केंद्रीय सशस्त्र बलों (सीएपीएफ) की संयुक्त तैनाती की गई है।
पुलिस ने बताया कि मस्जिदों, ईदगाहों और अन्य सार्वजनिक स्थलों, जहां बड़ी संख्या में लोगों के एकत्र होने की संभावना है, के आसपास सुरक्षा बढ़ा दी गई है। वाहनों की जांच सहित नियमित रूप से गश्त की जा रही है। भड़काऊ सामग्री के प्रसार को रोकने और उस पर अंकुश लगाने के लिए सोशल मीडिया की निगरानी भी तेज कर दी गई है और कई आपत्तिजनक पोस्ट का पता लगा कर कार्रवाई की गई है।
भाषा से इनपुट
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अदिति शर्मा
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