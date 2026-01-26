साउथ दिल्ली में 3 विधानसभाओं की बदलेगी सूरत, CM रेखा गुप्ता ने शुरू कराए 300 करोड़ के काम
दक्षिण दिल्ली की तीन विधानसभाओं बदरपुर, संगम विहार और देवली में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने रविवार को लगभग 300 करोड़ रुपये से अधिक की विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि इन विकास कार्यों में सड़कें, नालियां, पीने का पानी, स्ट्रीट लाइट, पार्क, डिस्पेंसरी और बारातघर की सुविधा शामिल हैं।
मुख्यमंत्री ने बदरपुर विधानसभा में 85 करोड़ के विकास कार्यों का शुभारंभ करते हुए कहा कि यह वर्षों से प्रतीक्षित बदलाव की शुरुआत है। उन्होंने आश्वस्त किया कि विकास कार्यों में पूर्ण पारदर्शिता रखी जाएगी, सभी परियोजनाएं समयबद्ध तरीके से पूरी होंगी और गुणवत्ता से कोई समझौता नहीं किया जाएगा।
संगम विहार को मिला सबसे अधिक
मुख्यमंत्री ने संगम विहार विधानसभा में 115 करोड़ रुपये से अधिक की विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि पिछली सरकारों ने संगम विहार को टूटी सड़कें, ओवरफ्लो सीवर, गंदा पानी और अधूरे वादे दिए, लेकिन अब सरकार हर संकल्प को धरातल पर उतारने के लिए प्रतिबद्ध है।
मुख्यमंत्री ने देवली विधानसभा में भी 104 करोड़ रुपये के विकास कार्यों की शुरुआत करते हुए कहा कि यह विकसित दिल्ली के निर्माण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। देवली की जनता जिन मूलभूत सुविधाओं का वर्षों से इंतजार कर रही थी, वे अब संकल्प से सिद्धि की ओर बढ़ रही हैं।
दिल्ली में पांच स्थानों पर नए प्लान से बनेंगे नाले
वहीं, राजधानी में जलभराव की समस्या का समाधान करने के लिए नए ड्रेनेज मास्टर प्लान 2025 से नालों का निर्माण शुरू किया जा रहा है। इसके तहत लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) ने पांच स्थानों पर 122.64 करोड़ रुपये की लागत से नालों का पुनर्निर्माण करने की योजना बनाई है। इन नालों को छह माह में तैयार किया जाएगा। इनकी वर्षा जल निकासी क्षमता 70 मिलीमीटर प्रति घंटा होगी, मौजूदा नालों से तीन गुना है। पीडब्ल्यूडी के उत्तरी रोड डिवीजन के तहत मॉडल टाउन-2 रोड, मॉडल टाउन-3 रोड और कुशल सिनेमा रोड पर 31.75 करोड़ रुपये की लागत से स्टॉर्म वाटर ड्रेन का पुनर्निर्माण किया जाएगा। वहीं, मॉल रोड एक्सटेंशन पर आजादपुर एच-पॉइंट से मुकरबा चौक तक 46.35 करोड़ रुपये और मॉल रोड पर कैंप चौक से आजादपुर एच-पॉइंट तक 44.54 करोड़ रुपये की परियोजना का क्रियान्वयन किया जाएगा।