Hindi Newsएनसीआर Newssouth delhi pwd road repair project 61 crore plastic bitumen technology

दिल्ली की इन सड़कों पर चढ़ेगा नया रंग, PWD ने बनाया मेगा मेकओवर का प्लान

PWD ने साउथ दिल्ली की 13 प्रमुख सड़कों को मजबूत और सुंदर बनाने के लिए 61.88 करोड़ रुपये का प्रोजेक्ट शुरू किया है, जिसमें पर्यावरण-अनुकूल कोल्ड मिलिंग, वेस्ट प्लास्टिक और NSV तकनीक का उपयोग होगा।

Anubhav Shakya नई दिल्ली, हिंदुस्तान टाइम्सWed, 8 Oct 2025 10:27 AM
दिल्ली की सड़कें अब धूल और गड्ढे से मुक्त होने वाली हैं। PWD ने साउथ दिल्ली की प्रमुख सड़कों को चमकाने और मजबूत करने के लिए एक शानदार योजना तैयार की है। रिंग रोड से लेकर हौज खास विलेज तक, कई व्यस्त सड़कें जल्द ही नई चमक के साथ नजर आएंगी। इन सड़कों के मेकओवर के लिए 61 करोड़ रुपये से ज्यादा खर्च किए जाएंगे।

61.88 करोड़ का मेगा प्रोजेक्ट

पीडब्ल्यूडी ने 61.88 करोड़ रुपये की लागत से सड़क मरम्मत और सौंदर्यीकरण का जोरदार प्लान बनाया है। इस प्रोजेक्ट में दक्षिण दिल्ली की 13 अहम सड़कों को नया जीवन दिया जाएगा। रिंग रोड (सफदरजंग हॉस्पिटल से हयात होटल तक), आउटर रिंग रोड (आईआईटी फ्लाईओवर से अफ्रीका एवेन्यू जंक्शन) और ग्रीन पार्क, हौज खास, साकेत की आंतरिक सड़कें इस मेकओवर का हिस्सा होंगी। काम सर्दियों से पहले शुरू होगा और करीब एक साल में पूरा होने की उम्मीद है।

पर्यावरण के साथ टेक्नोलॉजी का तड़का

PWD इस बार सड़कों को मजबूत करने के लिए आधुनिक और पर्यावरण-अनुकूल तरीके अपनाएगा। कोल्ड मिलिंग और रीसाइक्लिंग तकनीक से पुराने डामर को दोबारा इस्तेमाल किया जाएगा, जिससे नए कच्चे माल की जरूरत 30% तक कम होगी। इसके अलावा, 8% वेस्ट प्लास्टिक को बिटुमिनस मिक्स में शामिल किया जाएगा। सड़कों पर पॉलिमर मॉडिफाइड बिटुमेन (PMB) की परत चढ़ेगी, जो दिल्ली की बदलती ठंड-गर्मी में दरारों से बचाएगी।

सड़कों के साथ-साथ नालियां और फुटपाथ भी चमकेंगे

इस बार PWD का फोकस सिर्फ सड़क की सतह तक सीमित नहीं है। ग्रीन पार्क मार्केट और हौज खास विलेज में ड्रेनेज सिस्टम और फुटपाथ को भी अपग्रेड किया जाएगा। अरुणा असफ अली मार्ग और वेदांत देशिका मार्ग के सेंट्रल वर्ज को हरा-भरा और सुंदर बनाया जाएगा। PWD के एक अधिकारी ने कहा, 'अब हर सड़क प्रोजेक्ट में ड्रेनेज, फुटपाथ और लैंडस्केपिंग शामिल होगी, ताकि दिल्ली की सड़कें मौसम की मार भी झेल सकें।'

लेजर और वीडियो से होगी सड़कों की जाँच

काम शुरू करने से पहले PWD नेटवर्क सर्वे व्हीकल (NSV) की मदद से सड़कों की हालत का बारीकी से जायजा लेगा। यह हाई-टेक गाड़ी लेजर और वीडियो इमेजिंग से सड़कों की खुरदरापन, दरारें, गड्ढे और ढलान का डिजिटल रिकॉर्ड बनाएगी। एक अधिकारी ने बताया, 'पहले निरीक्षण आंखों से होता था, अब NSV से डेटा आधारित जवाबदेही आएगी। काम पूरा होने के छह महीने बाद दोबारा सर्वे होगा, ताकि सड़कों की लंबी उम्र का आकलन हो सके।'

ट्रैफिक में होगी दिक्कत

सड़कों के मेकओवर के दौरान कुछ जगह ट्रैफिक भी डायवर्ट रहेगा। लेकिन PWD ने लोगों को कम दिक्कत हो इसका भी प्लान बनाया है। ज्यादातर काम रात में होगा और ट्रैफिक पुलिस की मदद से डायवर्जन प्लान तैयार किए जाएंगे। फिर भी, वजीराबाद रोड, आउटर रिंग रोड और मथुरा रोड पर कुछ जाम की स्थिति बन सकती है।

सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट (CRRI) के चीफ साइंटिस्ट एस. वेलमुरुगन ने सुझाव दिया, 'अगर ज्यादा मैनपावर और एक साथ कई हिस्सों पर काम हो, तो समय कम लगेगा। साफ साइनेज, पुलिस की मौजूदगी और पहले से नोटिस से ट्रैफिक को संभाला जा सकता है।'