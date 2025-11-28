Hindustan Hindi News
Hindi Newsएनसीआर Newssouth delhi flyovers strength audit repair rtr iit modi mill
दिल्ली के 3 बड़े फ्लाईओवर की होगी मजबूती जांच, डेढ़ साल में पूरा होगा काम

संक्षेप:

लोक निर्माण विभाग ने पुराने आरटीआर फ्लाईओवर, आईआईटी-अफ्रीका एवेन्यू और मोदी मिल फ्लाईओवर की मजबूती की जांच और मरम्मत का काम शुरू कर दिया है, क्योंकि ये फ्लाईओवर काफी पुराने हो चुके हैं और इनमें दरारें आ गई हैं।

Fri, 28 Nov 2025 10:20 AMAnubhav Shakya नई दिल्ली, हिंदुस्तान टाइम्स
साउथ दिल्ली के कुछ बड़े फ्लाईओवरों की मजबूती की जांच शुरू हो गई है। लोक निर्माण विभाग ने पुराने आरटीआर फ्लाईओवर, आईआईटी-अफ्रीका एवेन्यू चौराहे के फ्लाईओवर और मोदी मिल फ्लाईओवर की पूरी जांच और मरम्मत का काम शुरू कर दिया है।

कई साल पुराने हैं ये फ्लाईओवर

ये फ्लाईओवर अब काफी पुराने हो चुके हैं। मोदी मिल और अफ्रीका एवेन्यू वाले फ्लाईओवर करीब 24 साल पुराने हैं, जबकि आरटीआर फ्लाईओवर भी कम से कम 15 साल से खड़ा है। इनमें समय के साथ कई खामियां आ गई हैं। इनकी जोड़ों में दरारें पड़ गई हैं, कंक्रीट टूटने लगा है और कुछ जगहों पर खालीपन भी दिख रहा है। इसलिए इनकी पूरी जांच करके मरम्मत का काम होगा।

मरम्मत का मुख्य काम जोड़ों को ठीक करना और इलास्टोमेरिक बेयरिंग में बदलना है, जो फ्लाईओवर को नीचे के हिस्से से जोड़े रखते हैं। ये बेयरिंग भारी ट्रैफिक के बोझ, कंपन और तापमान के बदलाव को सहन करने का काम करते हैं। साथ ही, कंक्रीट में जो खाली जगहें या छेद बन गए हैं, उन्हें भी भरना होगा ताकि फ्लाईओवर की मजबूती बनी रहे।

चार चरणों में पूरा होगा काम

इस काम को चार चरणों में किया जाएगा। पहले तीन महीने में इन फ्लाईओवरों की गहन जांच होगी। इसके लिए कई तरह के टेस्ट किए जाएंगे, जैसे हैमर टेस्ट और साउंड टेस्ट। इसके बाद यह तय होगा कि मरम्मत के लिए क्या-क्या काम करने हैं। फिर विस्तृत योजना बनेगी और अगले एक साल में मरम्मत का काम होगा। पूरी प्रक्रिया डेढ़ साल में पूरी हो जाएगी।

इसके अलावा लाला लाजपत राय मार्ग पर बरापुल्लाह नाले के ऊपर नाले के लिए ढलान भी बनाया जाएगा। न्यू अशोक नगर के पास, हॉलीडे इन चौराहे और मेट्रो स्टेशन के बीच यह काम होगा। यहां नाले के पास होने के कारण पानी के बहाव को ध्यान में रखते हुए कल्वर्ट का डिजाइन किया जाएगा। इस कल्वर्ट से न सिर्फ गाड़ियों की आवाजाही आसान होगी, बल्कि पैदल चलने वालों के लिए भी फुटपाथ बनेंगे।

विभाग ने जांच और मरम्मत के लिए टेंडर की प्रक्रिया शुरू कर दी है और दिसंबर तक बोली का काम पूरा हो जाएगा। इस जांच और मरम्मत से इन फ्लाईओवरों की उम्र बढ़ जाएगी और इन पर चलने वाले लोगों के लिए सुरक्षा भी सुनिश्चित हो जाएगी। ये फ्लाईओवर रोज लाखों गाड़ियों को सहारा देते हैं, इसलिए इनकी मजबूती बहुत जरूरी है।

