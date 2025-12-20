Hindustan Hindi News
Hindi Newsएनसीआर NewsSouth Delhi BJP MP says DND-Meethapur section of Delhi-Mumbai Expressway to be operational by June
भाजपा सांसद ने दिल्ली वालों को दी गुड न्यूज, बताया- कब से शुरू होगा एक्सप्रेसवे का DND-मीठापुर सेक्शन

भाजपा सांसद ने दिल्ली वालों को दी गुड न्यूज, बताया- कब से शुरू होगा एक्सप्रेसवे का DND-मीठापुर सेक्शन

संक्षेप:

भाजपा सांसद ने यह भी बताया कि इस सेक्शन के शुरू होने के साथ ही लगभग 1 लाख करोड़ रुपए की लागत से बन रहे एक्सप्रेसवे के दिल्ली वाले हिस्से का निर्माण कार्य पूरा हो जाएगा, और यह हिस्सा पूरी तरह से चालू हो जाएगा।

Dec 20, 2025 10:12 pm ISTSourabh Jain पीटीआई
राष्ट्रीय राजधानी के लोगों को एक बड़ी खुशखबरी देते हुए दक्षिणी दिल्ली के भाजपा सांसद रामवीर सिंह बिधूड़ी ने शनिवार को बताया कि दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे का दिल्ली-नोएडा-दिल्ली से मीठापुर तक 9 किलोमीटर का हिस्सा अगले जून तक चालू हो जाएगा। उन्होंने कहा कि एक बार यह हिस्सा चालू हो जाने के बाद, इससे ना केवल दिल्ली और NCR के लोगों का सफर आसान हो जाएगा, बल्कि ट्रैफिक जाम कम होने से प्रदूषण भी कम होगा।

बिधूड़ी ने कहा कि उन्होंने संसद के हाल ही में खत्म हुए शीतकालीन सत्र के दौरान एक सवाल उठाया था। बिधूड़ी ने बताया कि इसके जवाब में, केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि प्रोजेक्ट पैकेज-वन का निर्माण कार्य, जो DND जंक्शन से जैतपुर तक नौ किलोमीटर का हिस्सा है, अब अपने आखिरी चरणों में है। उन्होंने कहा कि इस चरण का लगभग 94.23 प्रतिशत काम अब तक पूरा हो चुका है।

बिधूड़ी के ऑफिस की तरफ से जारी एक बयान में बताया गया कि, यह काम इस साल पूरा होना था, लेकिन आगरा नहर पर पुल के निर्माण में देरी होने के कारण प्रोजेक्ट में रुकावट आ गई। जिसके बाद अब इसके अगले साल जून तक पूरा होने की उम्मीद है। इस बात की जानकारी बिधूड़ी के हवाले से बयान जारी करते हुए दी गई।

भाजपा सांसद ने यह भी बताया कि, इसके साथ ही लगभग 1 लाख करोड़ रुपए की लागत से बन रहे एक्सप्रेसवे के दिल्ली वाले हिस्से का निर्माण कार्य पूरा हो जाएगा, और यह हिस्सा पूरी तरह से चालू हो जाएगा। बिधूड़ी ने कहा कि मीठापुर से फरीदाबाद में सेक्टर-65 तक 24 किलोमीटर का हिस्सा और सेक्टर-65 से सोहना तक 26 किलोमीटर का हिस्सा पहले ही चालू हो चुका है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फरवरी 2023 में एक्सप्रेसवे के सोहना-दौसा हिस्से का उद्घाटन किया था।

