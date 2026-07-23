Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

सरकार से बातचीत के लिए तैयार हुई कॉकरोच पार्टी, शुक्रवार को मंत्रियों से मिलेगा CJP का प्रतिनिधिमंडल

By Sourabh Jain
पीटीआई, नई दिल्ली
Follow us on Google News
share

इस बारे में सूत्रों से प्राप्त जानकारी के आधार पर समाचार एजेंसी पीटीआई ने बताया कि दोनों पक्षों के बीच यह बैठक शुक्रवार दोपहर 12.30 बजे हो सकती है। हालांकि जगह को लेकर फिलहाल कोई जानकारी सामने नहीं मिल सकी है।

CJP के सरकार से बातचीत के लिए तैयार होने की खबर, शुक्रवार को मंत्रियों से मिलेगा प्रतिनिधिमंडल
CJP के सरकार से बातचीत के लिए तैयार होने की खबर, शुक्रवार को मंत्रियों से मिलेगा प्रतिनिधिमंडल (Photo by Sanjeev Verma/ Hindustan Times)

केंद्र सरकार की तरफ से की जा रही बातचीत की कोशिशें आखिरकार रंग लाती दिख रही हैं, क्योंकि जंतर-मंतर पर धरना दे रही कॉकरोच जनता पार्टी के सदस्यों का एक प्रतिनिधिमंडल सरकार के नुमाइंदों से मुलाकात के लिए तैयार हो गया है। इस बारे में सूत्रों से प्राप्त जानकारी के आधार पर समाचार एजेंसी पीटीआई ने गुरुवार देर रात को बताया कि दोनों पक्षों के बीच यह बैठक शुक्रवार दोपहर 12.30 बजे हो सकती है।

सूत्रों ने बताया कि यह बैठक NEET पेपर लीक मामले में जारी गतिरोध को खत्म करने के लिए पर्दे के पीछे हुई गहन बातचीत के बाद हो रही है। हालांकि यह मीटिंग कहां पर होगी, इस बारे में कोई जानकारी सामने नहीं आ सकी है और ना ही यह पता चल सका है कि बैठक में कौन से मंत्री सरकार की तरफ से शामिल होंगे।

ये भी पढ़ें:शुक्रवार सुबह से अगले आदेश तक बंद रहेंगे दिल्ली के 17 मेट्रो स्टेशन; DMRC

केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने दिया था बातचीत का न्योता

इससे पहले गुरुवार दोपहर को केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने सरकार की तरफ से विनम्रतापूर्वक सीजेपी के प्रतिनिधियों को चर्चा के लिए आमंत्रित किया था और कहा था कि सरकार उनके साथ बातचीत के लिए तैयार है। सिंह ने बताया था कि सरकार की तरफ से स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा और वे खुद बातचीत करेंगे। जिसके बाद उम्मीद की जा रही है कि शुक्रवार को होने वाली बैठक में भी ये दोनों ही नेता शामिल हो सकते हैं।

ये भी पढ़ें:24 घंटे में 4 बार बातचीत का प्रस्ताव, नड्डा के घर या दफ्तर पर होगी चर्चा: सरकार

NEET पेपर लीक मामले में शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर CJP के नेतृत्व में जंतर-मंतर पर बीते एक महीने से भी ज्यादा समय से स्टूडेंट्स द्वारा विरोध-प्रदर्शन किया जा रहा है। CJP के नेतृत्व में यह आंदोलन 20 जून को शुरू हुआ था, जिसमें प्रतियोगी परीक्षाओं में कथित गड़बड़ियों के लिए जवाबदेही तय करने, शिक्षा प्रणाली में सुधार के साथ ही शिक्षामंत्री प्रधान के इस्तीफे की मांग की जा रही है।

ये भी पढ़ें:इस वीकेंड प्यासे रहेंगे दिल्ली के कई इलाके, दो दिन प्रभावित रहेगी पानी की सप्लाई
Sourabh Jain

लेखक के बारे में

Sourabh Jain

सौरभ जैन पिछले 16 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम में कार्यरत हैं। वह दिल्ली-एनसीआर, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, झारखंड, हिमाचल प्रदेश और गुजरात से जुड़े घटनाक्रम पर खबरें और विश्लेषण लिखते हैं।


विस्तृत बायो

परिचय और अनुभव: सौरभ जैन भारतीय डिजिटल मीडिया जगत का एक हिस्सा हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 16 वर्षों से ज्यादा का अनुभव है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट सेक्शन में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। वे पिछले लगभग तीन सालों से यहां कार्यरत हैं। सौरभ का करियर टीवी मीडिया से शुरू होकर डिजिटल मीडिया की गतिशीलता तक फैला हुआ है, जो उन्हें खबरों को गहराई और सटीकता के साथ प्रस्तुत करने में सक्षम बनाता है।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि और कार्य अनुभव

सौरभ ने बैचलर ऑफ कॉमर्स की डिग्री लेने के बाद पत्रकारिता के क्षेत्र में कदम रखा और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से पोस्ट ग्रेजुएशन का कोर्स किया। इस क्षेत्र में साल 2009 से सक्रिय होने के बाद सौरभ ने पहले टीवी के क्षेत्र में अलग-अलग डेस्क पर कार्य अनुभव लिया, इस दौरान उन्होंने टिकर डेस्क से शुरुआत करने के बाद न्यूज डेस्क में कॉपी राइटिंग का अनुभव हासिल किया, इस दौरान क्षेत्रीय विषयों से लेकर राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय विषयों पर खबरें लिखीं। इसके बाद उन्हें बॉलीवुड और हेल्प-लाइन डेस्क में भी काम करने का मौका मिला। हेल्प लाइन डेस्क में काम करने के दौरान उन्हें स्वास्थ्य, करियर और आम लोगों से जुड़े कई विषयों को जानने व समझने का मौका मिला।

इसके बाद साल 2016 में उन्होंने डिजिटल मीडिया की दुनिया में कदम रखा और स्पोर्ट्स डेस्क के साथ शुरुआत की। सौरभ ने अपने करियर की शुरुआत ZEE24 छत्तीसगढ़ न्यूज चैनल से की थी। इसके बाद वे IBC24 और दैनिक भास्कर जैसी संस्थाओं में भी सेवाएं दे चुके हैं। सौरभ साल 2023 से लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े हुए हैं और यहां पर स्टेट डेस्क में कार्यरत हैं। सौरभ मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के रहने वाले हैं और उन्होंने अपनी स्कूली पढ़ाई और ग्रेजुएशन दोनों यहीं से किया है। इसके बाद उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में मास्टर्स की डिग्री ली है।

सौरभ जैन का मानना है कि एक पत्रकार की पहली जिम्मेदारी सही तथ्यों व आसान भाषा में पाठकों तक खबरें पहुंचाना है। इस काम में तेजी जितनी जरूरी है, सटीकता भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। फिर चाहे वह आम जीवन की खबरें हों, राजनीति की खबरें हों, खेल की खबरें हों या फिर चकाचौंध से भरे बॉलीवुड की खबरें हों। कोई भी खबर सही तथ्यों के साथ रीडर्स तक पहुंचनी चाहिए। हड़बड़ी में तथ्यों की पुष्टि ना होने पर गलत जानकारी पाठकों तक पहुंचने का खतरा बना रहता है। इसलिए सौरभ का मानना है कि पत्रकारिता का मतलब केवल पाठकों तक सूचना पहुंचाना ही नहीं, बल्कि सही और निष्पक्ष जानकारी पहुंचाते हुए उनकी बुद्धिमत्ता और विवेक को भी जागृत करना होता है।

और पढ़ें
Ncr News Delhi News
लेटेस्ट Hindi News , Delhi News , Ghaziabad News , Noida News , Gurgaon News , Faridabad News और दिल्ली में आज का मौसम सहित पूरे NCR की खबरें पढ़ने के लिए Live Hindustan App अभी डाउनलोड करें। CJP Sansad March LIVE देखें और पाएं पल-पल की ताज़ा खबरें।