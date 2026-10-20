सौरव दास न्यायिक हिरासत बढ़ाने पर ये क्या बोल गए, ‘इमरजेंसी’ की आ गई याद

CJP प्रवक्ता सौरव दास ने उनकी और आशुतोष रांका की न्यायिक हिरासत बढ़ाए जाने पर इसकी तुलना इमरजेंसी से कर दी। उन्होंने कहा कि कि यहां इंसाफ नहीं मिल रहा। दिल्ली पुलिस ने दोनों को प्रतिबंध के बावजूद दीवार फांदकर जंतर-मंतर में घुसने के आरोप में गिरफ्तार किया था।

दिल्ली की एक स्पेशल एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट (SEM) कोर्ट ने सोमवार को कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) के प्रवक्ताओं सौरव दास और आशुतोष रांका की न्यायिक हिरासत 2 दिन और बढ़ा दी। दोनों CJP नेताओं को दिल्ली पुलिस द्वारा विरोध-प्रदर्शन के लिए प्रतिबंधित किए गए जंतर-मंतर की दीवार फांदकर तिरंगा लहराने के लिए कोर्ट ने 13 अक्टूबर को 5 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा था।

एचटी की रिपोर्ट के मुताबिक, सौरव दास सुनवाई के बाद कोर्ट से बाहर निकलते हुए कहा कि यहां न्याय नहीं मिल रहा। उन्होंने इस बात पर सवाल उठाए कि अदालत ने किन आधारों पर उनकी बेल याचिका खारिज कर दी। उन्होंने पुलिस वैन के अंदर से चिल्लाते हुए कहा, “हम इमरजेंसी में हैं। यहां इंसाफ नहीं है। यह एक पुलिस की कोर्ट है और आप खुद देख रहे हैं कि क्या हो रहा है। देखिए, उन्होंने किस आधार पर यह फैसला लिया है।"

सौरव दास का यह बयान 'स्मिता शर्मा जर्नलिस्ट' नाम के यूट्यूब चैनल पर रिकॉर्ड हुआ है।

'विरोध-प्रदर्शन बुलाने के आदी हो गए' मंदिर मार्ग थाने में SEM कोर्ट ने सौरव दास और आशुतोष रांका की न्यायिक हिरासत की अवधि बढ़ा दी। एचटी ने उस आदेश को देखा है, जिसमें कहा गया है, ''CJP नेताओं ने 11 अक्टूबर को भरे गए अपने बेल बॉन्ड का जानबूझकर उल्लंघन किया है। आदेश के अनुसार, इन दोनों का आचरण पारदर्शी नहीं है, बल्कि यह कानून के प्रति अनादर को दर्शाता है और दिखाता है कि वे उन इलाकों में विरोध-प्रदर्शन बुलाने के आदी हो गए हैं, जहां ऐसा करने की अनुमति नहीं है।"

मजिस्ट्रेट की ओर से आदेश में कहा गया, “आरोपियों के पिछले आचरण और आशंकाओं को देखते हुए दोनों पक्षों की दलीले सुनने के बाद मुझे उचित लगता है कि आरोपियों को 2 दिन में लिखित रूप में अपनी दलीलें दाखिल करने और रिकॉर्ड पर रखने का मौका दिया जाए, जिसकी एक एडवांस कॉपी जांच अधिकारी को भी दी जाए।”