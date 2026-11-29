पासपोर्ट विवाद के बीच सीजेपी के नेता सौरभ दास ने कहा है कि 75 साल उम्र नहीं हुई है हमारी। टाइम खत्म नहीं हो रहा है हमारा। हम लंदन भी जाएंगे, पेरिस भी जाएंगे औप सैन फ्रांसिस्को भी जाएंगे। जब टाइम आएगा तब जाएंगे।

पासपोर्ट विवाद के बीच सीजेपी के नेता सौरभ दास ने कहा है कि 27 साल का हूं मैं। टाइम ही टाइम है। 75 साल उम्र नहीं हुई है हमारी। हम लंदन भी जाएंगे, पेरिस भी जाएंगे औप सैन फ्रांसिस्को भी जाएंगे। जब टाइम आएगा तब जाएंगे। दास ने कहा कि जब मुझे एयरपोर्ट पर रोका गया तो मैंने पूछा कि लुक आउट सर्कुलर है क्या मेरे खिलाफ। उन्होंने कहा ऐसा कुछ नहीं है। मैंने बोला नो फ्लाई लिस्ट में हूं क्या? उन्होंने कहा ऐसा कुछ नहीं है। तो फिर मैंने बोला कि अगर ये दोनों चीज नहीं है तो फिर मुझे कैसे उड़ने नहीं दे रहे? कैसे बोर्ड नहीं करने दे? क्योंकि सिर्फ लीगली तो ये दो चीज हो सकता है। उन्होंने कहा कि आपकी प्लेस ऑफ बर्थ को लेकर के कुछ मसला है। डॉक्यूमेंट्स में दिल्ली है। पासपोर्ट में पुडुचेरी है।

अरेस्ट करना है तो कर लीजिए एक यूट्यूब चैनल से बातचीत में सौरभ ने कहा कि सिर्फ शो कॉज नोटिस आपको इशू हो जाए और उससे आपका पासपोर्ट इस तरह से सस्पेंड हो जाए। ये तो बहुत इलीगल है। कोर्ट में भी हमने यही बोला। तो बोल रहे हैं नहीं नहीं, आपके खिलाफ एक लुकआउट सर्कुलर है। लुकआउ सर्कुलर क्या होता है? जब कोई इंसान कानून से भाग रहा होता है या अरेस्ट से भाग रहा होता है तो फिर लुकआउट सर्कुलर होता है। विजय माल्या के खिलाफ क्या लुकआउट सर्कुलर था? नीरव मोदी के खिलाफ था। मेहुल भाई चौकसी के खिलाफ था। मैं यह जानना चाहता हूं।

मैं तो यहीं बैठा हूं। आज के टाइम पर मेरा जो रेजिडेंस है वह पूरा पब्लिक हो रखा है। लीक हो रखा है। पुलिस को पता है। दिल्ली पुलिस खुद वहां पर चार बार घूमती है। उनको पता नहीं है मैं कहां रहता हूं। और मुंबई पुलिस ने अगर ये लुकआउट सर्कुलर इशू किया है तो क्या मैं कानून से भाग रहा हूं? अरेस्ट करना है तो कर लीजिए।

मेरा अपराध सरकार के खिलाफ बोलना है सौरभ ने कहा कि आप कह रहे हैं कि विदेश ना जाएं। ऑक्सफोर्ड स्टूडेंट यूनियन के कार्यक्रम में जाना था। किंग्स कॉलेज जाना था। बहुत सारे लेक्चर्स देने थे। वहां भाग लेना था। आप कह रहे हैं कि आप वहां जाकर के अपनी बारे में बात ना करें। सरकार से सवाल ना पूछें। लुक आउट सर्कुलर तो बहुत ही क्राइम करने वालों को के खिलाफ जारी किया जाता है। जिन्होंने बहुत कोई बड़ा अपराध कर लिया हो। 100-200 करोड़ मार लिए हो। चार पांच कत्ल कर लिए हो। लेकिन आज के टाइम पे जो नया भारत ये लोग बना रहे हैं, विकसित भारत बना रहे हैं, उसमें सिर्फ एक अपराध हो सकता है कि आप सरकार के खिलाफ कुछ बोल दो। और वही अपराध मेरा है।

मुंबई पुलिस के एफआईआर में मामूली सेक्शन अगर मुंबई पुलिस का एफआईआर पढ़ोगे तो बहुत मामूली सेक्शन उसमें डाले हैं। उसमें तो तुरंत गिरफ्तारी भी नहीं हो सकती है। वो एकदम ही मामूली है कि आपने गैरकानूनी रूप से प्रोटेस्ट किया है। प्रोटेस्ट करने के लिए लुकआउट सर्कुलर दे दिया गया। बताइए ये प्रोटेस्ट करने को संगीन अपराध बोलते हैं। सौरभ दास से उनको इतना ज्यादा डर हो चुका है कि मुझे देश के बाहर जाकर महात्मा गांधी के सिद्धांतों के बारे में बात नहीं करने दिया जा रहा। मैं बाहर जाकर क्या बात करता? यूनिवर्सिटीज में ऑक्सफोर्ड यूनियन बहुत ही सम्मानित जगह है।

हमारे महामानव को कभी इनविटेशन नहीं मिला दुनिया के प्राइम मिनिस्टर्स, प्रेसिडेंट्स वहां आ रखे हैं। वो अलग बात है कि हमारे महामानव को कभी इनविटेशन नहीं मिला वहां पर बोलने के लिए, क्योंकि वो टेलीप्रांप्टर के बगैर कोई डिबेट नहीं कर सकते। मैं वहां जाकर उनको बोलता हमारा फिलॉसफी क्या है? हमारा फिलॉसफी महात्मा गांधी है जिन्होंने हमें अहिंसा सिखाया, शांति सिखाया, शांति से कैसे प्रोटेस्ट करें, वो सिखाया। वो हमारे सिद्धांत है। हम जवाहरलाल नेहरू के बारे में बात करते जो देश के पहले प्रधानमंत्री थे और उन्होंने एक विजन दिया पूरे देश के लिए। हम बी आर अंबेडकर की बात करते, जिन्होंने हमारा संविधान लिखा जो हमें यह अनुमति देता है कि हम लोग शांतिपूर्ण प्रदर्शन करें।

ये ढोंगी सरकार है लेकिन सरकार को ये तीनों लोग गांधी, नेहरू, अंबेडकर पसंद नहीं है। ये ढोंगी सरकार है। इनको सिर्फ अपने से मतलब है। अपनी तुच्छ राजनीति से मतलब है। इनको हजम ही नहीं हुआ कि मैं बाहर जाकर गांधी, नेहरू और अंबेडकर के बारे में दुनिया को बताऊं। खुद को महामानव बोलते हैं, लेकिन यह सब चीजों पर बात नहीं कर सकते।