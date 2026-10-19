सौरभ दास और आशुतोष रांका को झटका, 2 दिन और बढ़ी न्यायिक हिरासत, CJP भड़की
कॉकरोच जनता पार्टी के नेता सौरभ दास और आशुतोष रांका को तगड़ा झटका लगा है। विशेष कार्यकारी मजिस्ट्रेट की अदालत ने दोनों की न्यायिक हिरासत दो दिन और बढ़ा दी है।
'कॉकरोच जनता पार्टी' (CJP) के नेता सौरभ दास और आशुतोष रांका को तगड़ा झटका लगा है। विशेष कार्यकारी मजिस्ट्रेट ने दोनों CJP नेताओं की न्यायिक हिरासत दो दिन के लिए और बढ़ा दी है। इससे साफ हो गया है कि सौरभ दास और आशुतोष रांका अभी जेल में ही रहेंगे। दिल्ली पुलिस ने इन दोनों की न्यायिक हिरासत बढ़ाने की मांग की थी। यह घटनाक्रम ऐसे वक्त में सामने आया है जब CJP ने जमानत में देरी का आरोप लगाया है।
क्या बोले- सौरभ दास और रांका के वकील?
न्यायिक हिरासत बढ़ाए जाने पर सौरभ दास और आशुतोष रांका के वकील ने कहा कि पिछली सुनवाई पर अदालत ने कहा था कि पेश की गई जमानतें स्वीकार करने लायक नहीं हैं। आज हम नई जमानतें लेकर पहुंचे। सुनवाई के लिए जब हमारा मामला आया तो सरकार के पक्ष की ओर से एक नई अर्जी दी गई। इस अर्जी में पुलिस की ओर से न्यायिक हिरासत को 5 से 7 दिन और बढ़ाने की मांग की गई थी।
मजिस्ट्रेट को धमकी मामले में NCR दर्ज
सीजेपी की लीगल एडवाइजर रत्ना सिंह ने सोमवार को भी एक्स पर एक पोस्ट में नाराजगी प्रकट की। इससे पहले जमानत याचिका सुन रहे मजिस्ट्रेट को धमकी दिए जाने को लेकर पुलिस ने एनसीआर दर्ज किया है।
पुलिस ने न्यायिक हिरासत बढ़ाने की मांग की
एक अधिकारी ने बताया कि सौरव दास और आशुतोष रांका को मंदिर मार्ग पुलिस स्टेशन में एक नवनियुक्त विशेष कार्यकारी मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया। सुनवाई के दौरान दिल्ली पुलिस ने इन दोनों की न्यायिक हिरासत की अवधि बढ़ाने की मांग की।
न्यायिक हिरासत बढ़ाने की वजह नजर नहीं आती
वहीं सीजेपी की लीगल एडवाइजर रत्ना सिंह ने कहा कि न्यायिक हिरासत बढ़ाने की कोई वजह नजर नहीं आती है। सीजेपी की रत्ना सिंह ने एक्स पर एक अन्य पोस्ट में अपना गुस्सा जाहिर करते हुए लिखा- मैंने अपनी पूरी जिंदगी में इससे ज्यादा बेतुकी चीज कभी नहीं देखी।
CJP ने जानबूझकर देरी का लगाया था आरोप
एक दिन पहले सीजेपी की रत्ना सिंह ने पुलिस पर सौरभ दास और आशुतोष रांका की जमानत को लटकाने का आरोप लगाया था। रत्ना सिंह और सीजेपी की ओर से कहा गया था कि सौरभ दास और आशुतोष रांका की रिहाई रोकने के लिए जमानत की प्रक्रिया में जानबूझकर देरी की जा रही है। रत्ना सिंह ने कहा था कि रविवार को हुई सुनवाई में पूरी चर्चा विशेष कार्यकारी मजिस्ट्रेट को धमकी दिए जाने के विषय पर ही केंद्रित रही थी।
पुलिस ने खारिज कर दिए थे सीजेपी के आरोप
हिन्दुस्तान टाइम्स के मुताबिक, दिल्ली पुलिस ने सीजेपी और रत्ना सिंह के जमानत की प्रक्रिया में जानबूझकर देरी करने के आरोपों को खारिज कर दिया था। दिल्ली पुलिस ने कहा था कि आरोपियों की ओर से प्रक्रिया का सही तरीके से पालन नहीं किया जा रहा है। हम गलत जमानतों को मंजूरी नहीं दे सकते हैं। दिल्ली पुलिस ने यह भी कहा था कि वह मजिस्ट्रेट को धमकी दिए जाने के मामले की जांच कर रही है।
लेखक के बारे मेंKrishna Bihari Singh
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