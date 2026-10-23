सौरभ दास और आशुतोष रांका की बढ़ेंगी मुश्किलें? आज SEM कोर्ट में पेशी
दिल्ली पुलिस ने सीजेपी के सौरभ दास और आशुतोष रांका को राजौरी गार्डन कार्यालय में पूछताछ के लिए बुलाया था। हालांकि दोनों ही पुलिस के सामने पेश नहीं हुए। उन्हें नया नोटिस जारी किया जा सकता है। वहीं 23 अक्टूबर को ही उनकी एसईएम कोर्ट में पेशी भी है।
कॉकरोच जनता पार्टी के सौरभ दास और आशुतोष रांका दिल्ली पुलिस के समन के बावजूद गुरुवार को पूछताछ के लिए हाजिर नहीं हुए। रिपोर्ट्स के मुताबिक उन्होंने पुलिस से हाजिर होने के लिए और समय मांगा है। ऐसे में संभव है कि दिल्ली पुलिस की तरफ से उन दोनों को नया नोटिस जारी किया जाए। दिल्ली पुलिस ने दोनों सीजेपी नेताओं को राजौरी गार्डन कार्यालय में बुलाया था। दो दिन पहले ही उन्हें न्यायिक हिरासत से छोड़ा गया है। इसके बाद 23 अक्टूबर यानी आज ही उनकी एसईएम कोर्ट में पेशी होनी है।
आपको बता दें कि तिहाड़ से छूटते ही सौरभ दास ने बीजेपी पर हमला किया और कहा कि पार्टी वही पुरानी बातें दोहराने में लगी है। उन्होंने कहा, कुछ नया ले आओ भाई। गौरव भाटिया के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए दास ने कहा कि घिसी पिटी स्क्रिप्ट दोहराने से फायदा नहीं होगा।
स्पेशल एग्जिक्यूटिव मजिस्ट्रेट कोर्ट ने शांति बनाए रखने की शर्त पर बॉन्ड भरवाने को बाद दोनों को रिहा करने की इजाजत दी थी। उन दोनों से 50 हजार रुपये का निजी मुचलका भरवाया गया है। इसके अलावा दोनों नेताओं से कहा गया है कि सुनवाई की तारीखों पर वे हाजिर होते रहें। लिखित शर्तों के मुताबिक उन्होंने वादा किया है कि वे कानून का उल्लंघन नहीं करेंगे और शांति बनाए रखेगे। इसके अलावा उनसे कहा गया है कि भविष्य में कोई भी प्रदर्शन कानून के दायरे में ही होना चाहिए।
23 अक्टूबर को हाजिर रहने को कहा गया
अदालत में दिए गए वचन के मद्देनजर इस चरण में आगे की न्यायिक हिरासत की आवश्यकता न मानते हुए, मजिस्ट्रेट ने जांच अधिकारी को जमानतदारों का सत्यापन कर रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया। इस मामले को आगे की कार्यवाही के लिए 23 अक्टूबर को दोपहर तीन बजे के लिए सूचीबद्ध किया गया है और इन दोनों नेताओं और उनके जमानतदारों को मौजूद रहने के लिए कहा गया है।
जंतर-मंतर पर लहराया था तिरंगा
पुलिस की यह कार्रवाई 13 अक्टूबर को जंतर-मंतर पर हुए एक प्रदर्शन से जुड़ी है, जिसमें सौरव दास, रांका, शिंदे और सीजेपी के 11 अन्य सदस्य शामिल थे। पुलिस के अनुसार, इस स्थल के धरना स्थल के रूप में अधिसूचित नहीं (डी-नोटीफाइड) होने के बावजूद प्रदर्शनकारियों ने निजी परिसरों के रास्ते क्षेत्र में प्रवेश किया और शांति बनाए रखने से जुड़ी शर्तों का कथित तौर पर उल्लंघन किया।
चेन्नई में भी सीजेपी का प्रदर्शन
चेन्नई में गुरुवार को कॉकरोच जनता पार्टी ने एसआईआर के खिलाफ और सीईसी ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। सीजेपी के सदस्यों के अनुसार, अभिनेता प्रकाश राज के भी प्रदर्शन में शामिल होने की उम्मीद थी, लेकिन वह नहीं पहुंचे।
चेन्नई पुलिस की ओर से अनुमति देने से आधिकारिक तौर पर इनकार किए जाने के बावजूद कॉजपा के आयोजकों ने शाम करीब चार बजे राजरथिनम स्टेडियम के पास प्रदर्शन शुरू कर दिया। इसमें 100 से अधिक युवाओं ने हिस्सा लिया।
लेखक के बारे मेंAnkit Ojha
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अकादमिक योग्यताः अंकित ओझा ने प्रारंभिक शिक्षा नवोदय विद्यालय से पूरी करने के बाद जामिया मिल्ल्लिया इस्लामिया से पत्रकारिता में ही ग्रैजुएशन किया है। इसके बाद भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से पोस्ट ग्रैजुएट डिप्लोमा और कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमए किया है। जामिया में अध्ययन के दौरान ही इटैलियन और उर्दू भाषा में भी कोर्स किए हैं। इसके अलावा पंजाबी भाषा की भी अच्छी समझ रखते हैं। विश्वविद्यालय में NCC का 'C सर्टिफिकेट' भी प्राप्त किया है। IIMC और ऑक्सफर्ड से स्वास्थ्य पत्रकारिता का सर्टिफिकेट भी प्राप्त किया है।और पढ़ें