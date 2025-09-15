बलात्कारी और लड़की के बीच लूडो; भारत-पाक मैच पर AAP नेता का क्या तंज

एशिया कप में भारत और पाकिस्तान के बीच रविवार को खेले गए टी20 मुकाबले को लेकर आम आदमी पार्टी (आप) भड़की हुई है। पार्टी मैच खत्म हो जाने के बाद भी केंद्र सरकार पर हमलावर है।

एशिया कप में भारत और पाकिस्तान के बीच रविवार को खेले गए टी20 मुकाबले को लेकर आम आदमी पार्टी (आप) भड़की हुई है। पार्टी मैच खत्म हो जाने के बाद भी केंद्र सरकार पर हमलावर है। इस बीच आप के दिल्ली संयोजक और पूर्व मंत्री सौरभ भारद्वाज ने कटाक्ष करते हुए इस मैच की तुलना 'एक बलात्कारी और पीड़िता के बीच लूडो' से कर दी।

सौरभ भारद्वाज लगातार ने क्रिकेट मैच को लेकर भड़ास निकालते हुए एक्स पर लिखा, 'अब किसी का बलात्कार होगा तो सरकार को बलात्कारी और पीड़ित लड़की के बीच 'लूडो' खिलवा देना चाहिए। आरोपी लूडो हार गया तो आरोपी बरी, पीड़ित लड़की लूडो जीतकर खुश, सरकार डबल खुश।' हालांकि, सौरभ भारद्वाज की इस टिप्पणी पर कुछ यूजर्स ने आपत्ति जाहिर की और उन्हें संवेदनशीलता बरतने की नसीहत दी।

एक अन्य ट्वीट में सौरभ भारद्वाज ने कहा कि चार महीने पहले, 59 भारतीय नेताओं ने 32 देशों का दौरा करके कहा कि पूरी दुनिया पाकिस्तान को अलग-थलग करे,उसको आतंवादी राष्ट्र माने। आज उसी भारत की भाजपा सरकार ने क्रिकेट खेलकर पाकिस्तान को करोड़ों रुपये कमाने में मदद की, जिससे पूरी दुनिया को संदेश गया कि 'अब स्थिति सामान्य है।' विश्व पूछ रहा है- 'आप आतंकवादी देश के साथ भी मैच खेलते हो।' भारतीय सरकार का यह दोहरा रवैया देखकर पूरा विश्व हम पर हंसेगा।