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धमाके जैसी आवाज आई, चारों तरफ धूल का गुबार छा गया; लोगों ने बताया साकेत में इमारत गिरने के बाद का मंजर

Sourabh Jain पीटीआई, नई दिल्ली
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स्थानीय लोगों ने बताया कि इस इमारत में अक्सर छात्र और दफ्तर में काम करने वाले लोग आते-जाते रहते थे। उन्होंने कहा कि अगर यह इमारत दिन के व्यस्त समय में गिरी होती, तो इसके परिणाम कहीं ज्यादा भयावह हो सकते थे।

धमाके जैसी आवाज आई, चारों तरफ धूल का गुबार छा गया; लोगों ने बताया साकेत में इमारत गिरने के बाद का मंजर

दिल्ली में शनिवार शाम को साकेत मेट्रो स्टेशन के पास सैदुल्लाजाब इलाके में एक बहुमंजिला इमारत ढह गई, इस दर्दनाक हादसे में कई लोगों के मलबे में दबे होने की आशंका है। इस दौरान पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार रात 12 बजे तक 11 लोगों को बाहर निकाला जा चुका था, जिनमें से दो की हालत गंभीर थी। हालांकि तब तक हादसे में किसी के मारे जाने की कोई जानकारी सामने नहीं आई थी। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि इमारत गिरने के बाद पूरे इलाके में धूल का गुबार छा गया था और अफरा-तफरी मच गई थी। घटना को लेकर चश्मदीदों का कहना है कि हादसे के वक्त उन्होंने धमाके जैसी आवाज सुनी थी और ऐसा लगा जैसे कुछ फट गया हो।

घटना की जानकारी देते हुए इमारत के ठीक पीछे रहने वाले एक शख्स ने बताया कि शुरू में इमारत गिरने की आवाज को उसने कोई धमाका समझ लिया था। उसने कहा, 'मैं इमारत के ठीक पीछे रहता हूं, और अचानक मुझे जनरेटर फटने जैसी एक जोरदार आवाज सुनाई दी।' आगे उसने बताया कि आवाज आने के तुरंत बाद ही धूल, मिट्टी और मलबा चारों ओर उड़ने लगा। इस दौरान धूल से बचने के लिए उसने आस-पड़ोस के लोगों को अपने दरवाजे न खोलने की सलाह दी, लेकिन फिर उसे पता चला कि यह धूल किसी धमाके की वजह से हीं बल्कि पास में ही गिरी एक इमारत की वजह से उड़ रही है।

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'धड़ाम से आवाज आई और लाइट कट गई'

हादसाग्रस्त इमारत के पास में किराये पर रहने वाले हेमंत नाम के युवक ने बताया कि रात 7.30 के आसपास एकदम से धड़ाम से आवाज आई और लाइट कट गई। कुछ देर बाद जब बाहर आकर देखा तो पता चला कि अफरा-तफरी मची थी। इस पूरे इलाके में स्टूडेंट और कॉरपोरेट ऑफिस हैं।

'ऐसी आवाज आई, जैसे कुछ ब्लास्ट हुआ हो'

उसी इलाके में रहने वाले ओम प्रकाश नाम के शख्स ने बताया कि घटना के समय वह सड़क के पास ही खड़े थे। इसी बीच ऐसी आवाज आई कि जैसे कुछ ब्लास्ट हो गया हो। उसने कहा, 'मेरे मामा यहां काम करते हैं। उनके सिर पर चोट आ गई थी। मैंने तुरंत घर पर कॉल की। इसके बाद लोग आए। अब मामा घर पर हैं। बाल-बाल बचे हैं।'

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फोन पर बात करने की वजह से बाल-बाल बचा

इसी इलाके में रहने वाले डॉ. कृष्णा धाकड़ ने बताया कि जिस समय घटना हुई उस समय मैं लाइब्रेरी से नीचे घर पर बात करने के लिए आया था। मेरी एक दोस्त अंदर फंसी हुई है। जब घटना हुई बहुत तेज धमाके की आवाज आई। ऐसा लगा जैसे कुछ फट गया हो। एक अन्य स्थानीय निवासी ने कहा, 'यह एक कमर्शियल (व्यावसायिक) इमारत थी, जहां छात्र क्लास लेने आते थे और लोग काम करते थे। अगर यह इमारत आम कामकाजी समय में गिरी होती, तो नुकसान और भी ज़्यादा हो सकता था।'

इमारत का आगे का हिस्सा पूरी तरह कांच का बना था

इसी इलाके में रहने वाले एक अन्य शख्स ने बताया कि 'इमारत गिरने का असर मुख्य रूप से आस-पास की कुछ छोटी-मोटी इमारतों तक ही सीमित रहा, जबकि इसके चारों ओर बनी अन्य इमारतें अब भी पूरी तरह सुरक्षित हैं।' घटना की जानकारी देते हुए उन्होंने आगे कहा कि इस इमारत का सामने का हिस्सा पूरी तरह से कांच का बना हुआ था, और कोई भी निश्चित रूप से यह नहीं कह सकता कि इमारत गिरने के समय उसके अंदर कितने लोग मौजूद रहे होंगे।

इस शख्स ने आगे कहा, 'कार्यालयीन समय के दौरान इस इमारत में आमतौर पर लगभग 300 से 400 लोग आते-जाते रहते हैं, हालांकि उन्होंने उम्मीद जताई कि इमारत गिरने के समय उसके अंदर लोगों की संख्या शायद कम रही होगी।'

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पड़ोस में बनी मेस भी बुरी तरह प्रभावित हुई

एक अन्य प्रत्यक्षदर्शी ने बताया, 'इमारत ताश के पत्तों की तरह पूरी तरह से ढह गई।' जबकि एक अन्य व्यक्ति ने बताया कि पास में ही बनी एक छोटी सी इमारत, जिसमें एक मेस चलता था, वह भी इस घटना से प्रभावित हुई है, हालांकि वहां मौजूद लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया और उस जगह पर किसी के गंभीर रूप से घायल होने की कोई खबर नहीं है।

एक घायल को दिया गया वेंटिलेटर सपोर्ट, दूसरा पीड़ित हुआ शॉक

पांच मंजिला इमारत गिरने की इस घटना के बाद जारी राहत और बचाव कार्य के दौरान रात 12 बजे तक 13 लोगों को बाहर निकाल लिया गया था। घायलों को एम्स ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया गया है। इनमें से दो की हालत गंभीर बताई जा रही है। जिसके बाद एक मरीज को वेंटिलेटर सपोर्ट पर डाल दिया गया है। वहीं दूसरा मरीज शॉक में चला गया है। एम्स ट्रॉमा सेंटर के डॉक्टर हादसा पीड़ितों की जांच कर रहे हैं और उनकी जान बचाने में लगे हुए हैं।

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सौरभ जैन पिछले 16 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम में कार्यरत हैं। वह दिल्ली-एनसीआर, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, झारखंड, हिमाचल प्रदेश और गुजरात से जुड़े घटनाक्रम पर खबरें और विश्लेषण लिखते हैं।


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