गाजियाबाद में 3 लड़कियों की मौत से एक्टर सोनू सूद भी दुखी; कर दी यह बड़ी मांग, लोगों से मांगा समर्थन
सोनू सूद ने लिखा, लिखा, ‘बचपन को मार्गदर्शन और देखभाल की जरूरत है, ना कि एल्गोरिदम और लगातार स्क्रीन देखने की। यह किसी पर इल्ज़ाम लगाने की बात नहीं है, बल्कि यह तो सुरक्षा की बात है, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए।'
गाजियाबाद की एक रिहायशी इमारत की नौवीं मंजिल से कूदकर जान देने वाली तीन नाबालिग बहनों की खबर ने देश के आम लोगों के साथ-साथ एक्टर सोनू सूद को भी झकझोर कर रख दिया है। इस घटना को उन्होंने सोशल मीडिया पर उठाया और 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया और ऑनलाइन गेमिंग पर रोक लगाने की मांग की और इस पर लोगों से समर्थन भी मांगा। साथ ही उन्होंने कहा कि इस खबर को हमें एक हेडलाइन समझकर भूलना नहीं है, बल्कि अब इस बारे में कार्रवाई करने का समय आ चुका है।
16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए बैन हो सोशल मीडिया
इस घटना के बारे में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X (पहले ट्विटर) पर बुधवार को प्रतिक्रिया देते हुए सोनू सूद ने लिखा, 'गाजियाबाद में तीन छोटी लड़कियों की जान चली गई, हिंसा या गरीबों के चलते नहीं, बल्कि ऑनलाइन गेमिंग और डिजिटल लत के अनदेखे दबाव के चलते। मैंने इसको लेकर पहले भी आवाज उठाई है और मैं फिर कहूंगा कि पढ़ाई के लिए इस्तेमाल को छोड़ 16 साल तक से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया और ऑनलाइन गेमिंग पर रोक लगनी चाहिए।'
आगे उन्होंने लिखा, 'बचपन को मार्गदर्शन और देखभाल की जरूरत है, ना कि एल्गोरिदम और लगातार स्क्रीन देखने की। यह किसी पर इल्ज़ाम लगाने की बात नहीं है, बल्कि यह तो सुरक्षा की बात है, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। इसलिए इस खबर को एक और ऐसी हेडलाइन न बनने दें जिसे हम भूल जाएं। अब इस बारे में कार्रवाई करने का समय है।'
'बच्चियां हारी नहीं थीं, अकेली पड़ गईं थीं'
वहीं इसी घटना को लेकर विस्तारपूर्वक प्रतिक्रिया देते हुए एक्टर ने अपना एक वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर भी शेयर किया, जिसमें उन्होंने कहा, 'आज गाजियाबाद में तीन बच्चियों ने अपनी जान दे दी, ये बच्चियां हारी नहीं थीं, अकेली पड़ गई थीं। ऑनलाइन और सोशल मीडिया की दुनिया में हम अपने बच्चों को इतना आगे छोड़ आए हैं कि हमें उनकी चुप्पी सुनाई नहीं देती। कुछ समय पहले ही मैंने गुहार लगाई थी कि 16 साल से कम उम्र के जो बच्चे हैं उन्हें हमें ऑनलाइन और सोशल मीडिया की जो गेमिंग की जो दुनिया है उससे बहुत दूर रखना है। लेकिन हम अपनी जिंदगी में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि हम ये भूल जाते हैं कि हमारे परिवार में मोबाइल फोन के रूप में एक ऐसा सदस्य है, जिसमें मौजूद सोशल मीडिया के साथ बच्चे हमसे ज्यादा समय बिताना चाहते हैं।'
'बच्चों की जान को खतरे में डालना जरूरी नहीं'
अभिनेता ने आगे कहा, 'अगर हम चाहते हैं कि उनकी जिंदगी, हमारी जिंदगी, उनका भविष्य, हमारे देश का भविष्य बेहतर हो तो सबसे पहले ये बैन लगाना जरूरी है। आप सोचिए कि उन्हें स्क्रीन नहीं हमारा साथ चाहिए, बच्चों को मोबाइल नहीं, हमारी मौजूदगी चाहिए, डांट नहीं हमारी बातचीत चाहिए। लेकिन हमारे पास भी कहां समय है उनके लिए, क्योंकि हमने उनके हाथ में एक सोशल मीडिया से लैस मोबाइल फोन थमा दिया है, ताकि वो देखते रहें, पढ़ते रहें। पढ़ाई के लिए टेक्नोलॉजी जरूरी है लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम उस टेक्नोलॉजी के लिए अपने बच्चों की जान खतरे में डाल दें। पढ़ाई के लिए मोबाइल फोन होने चाहिए, लेकिन सोशल मीडिया के लिए नहीं। खासकर कम उम्र के बच्चों के लिए। चलिए आज मिलकर ये कोशिश करें, कि हम उस सदस्य को जो हमारे परिवार को बांट रहा है, उसे थोड़ा सा दूर करें, इससे पहले कि देर हो जाए, मिलकर वो कानून बनाएं, ताकि हमारे बच्चे हमारे साथ रह सकें, सोशल मीडिया और ऑनलाइन गेमिंग के साथ नहीं। धन्यवाद।'
गाजियाबाद की घटना के बारे में सब कुछ
यह घटना बुधवार तड़के गाजियाबाद की एक ऊंची बिल्डिंग वाले अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स में हुई। लड़कियां अपने पिता, जो कि एक फॉरेक्स ट्रेडर हैं, और अपनी दोनों मांओं के साथ रहती थीं। पुलिस ने बताया कि सबसे बड़ी लड़की पिता की पहली पत्नी की बेटी थी, जबकि दो छोटी लड़कियां उनकी दूसरी शादी से थीं। शख्स की दोनों पत्नियां आपस में सगी बहनें हैं। साथ ही पुलिस ने यह भी बताया कि लड़कियों के पिता पर 2 करोड़ रुपए का कर्ज भी था। असिस्टेंट पुलिस कमिश्नर अतुल कुमार सिंह ने कहा कि शुरुआती जांच से पता चलता है कि कोविड-19 महामारी के दौरान और उसके बाद बहनों को एक कोरियन-थीम वाले ऑनलाइन गेम की बहुत ज़्यादा लत लग गई थी, जिससे उनके व्यवहार, दिनचर्या और खुद को देखने के तरीके में काफी बदलाव आया था। जांच दल ने यह भी पाया कि मृतकों में शामिल सबसे बड़ी लड़की, 16 साल की होने के बावजूद, अभी भी क्लास 4 में पढ़ रही थी और कथित तौर पर तीनों स्कूल जाने में अनियमित थीं।
लेखक के बारे मेंSourabh Jain
सौरभ जैन पिछले 16 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम में कार्यरत हैं। वह दिल्ली-एनसीआर, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, झारखंड, हिमाचल प्रदेश और गुजरात से जुड़े घटनाक्रम पर खबरें और विश्लेषण लिखते हैं।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव: सौरभ जैन भारतीय डिजिटल मीडिया जगत का एक हिस्सा हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 16 वर्षों से ज्यादा का अनुभव है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट सेक्शन में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। वे पिछले लगभग तीन सालों से यहां कार्यरत हैं। सौरभ का करियर टीवी मीडिया से शुरू होकर डिजिटल मीडिया की गतिशीलता तक फैला हुआ है, जो उन्हें खबरों को गहराई और सटीकता के साथ प्रस्तुत करने में सक्षम बनाता है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि और कार्य अनुभव
सौरभ ने बैचलर ऑफ कॉमर्स की डिग्री लेने के बाद पत्रकारिता के क्षेत्र में कदम रखा और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से पोस्ट ग्रेजुएशन का कोर्स किया। इस क्षेत्र में साल 2009 से सक्रिय होने के बाद सौरभ ने पहले टीवी के क्षेत्र में अलग-अलग डेस्क पर कार्य अनुभव लिया, इस दौरान उन्होंने टिकर डेस्क से शुरुआत करने के बाद न्यूज डेस्क में कॉपी राइटिंग का अनुभव हासिल किया, इस दौरान क्षेत्रीय विषयों से लेकर राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय विषयों पर खबरें लिखीं। इसके बाद उन्हें बॉलीवुड और हेल्प-लाइन डेस्क में भी काम करने का मौका मिला। हेल्प लाइन डेस्क में काम करने के दौरान उन्हें स्वास्थ्य, करियर और आम लोगों से जुड़े कई विषयों को जानने व समझने का मौका मिला।
इसके बाद साल 2016 में उन्होंने डिजिटल मीडिया की दुनिया में कदम रखा और स्पोर्ट्स डेस्क के साथ शुरुआत की। सौरभ ने अपने करियर की शुरुआत ZEE24 छत्तीसगढ़ न्यूज चैनल से की थी। इसके बाद वे IBC24 और दैनिक भास्कर जैसी संस्थाओं में भी सेवाएं दे चुके हैं। सौरभ साल 2023 से लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े हुए हैं और यहां पर स्टेट डेस्क में कार्यरत हैं। सौरभ मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के रहने वाले हैं और उन्होंने अपनी स्कूली पढ़ाई और ग्रेजुएशन दोनों यहीं से किया है। इसके बाद उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में मास्टर्स की डिग्री ली है।
सौरभ जैन का मानना है कि एक पत्रकार की पहली जिम्मेदारी सही तथ्यों व आसान भाषा में पाठकों तक खबरें पहुंचाना है। इस काम में तेजी जितनी जरूरी है, सटीकता भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। फिर चाहे वह आम जीवन की खबरें हों, राजनीति की खबरें हों, खेल की खबरें हों या फिर चकाचौंध से भरे बॉलीवुड की खबरें हों। कोई भी खबर सही तथ्यों के साथ रीडर्स तक पहुंचनी चाहिए। हड़बड़ी में तथ्यों की पुष्टि ना होने पर गलत जानकारी पाठकों तक पहुंचने का खतरा बना रहता है। इसलिए सौरभ का मानना है कि पत्रकारिता का मतलब केवल पाठकों तक सूचना पहुंचाना ही नहीं, बल्कि सही और निष्पक्ष जानकारी पहुंचाते हुए उनकी बुद्धिमत्ता और विवेक को भी जागृत करना होता है।