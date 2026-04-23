दिल्ली में घर की ऊपरी मंजिल पर रह रहे थे बेटे, नीचे कमरे में 3 दिन तक सड़ता रहा ED से रिटायर्ड बुजुर्ग पिता का शव
मामले का खुलासा तब हुआ जब घर से तेज दुर्गंध आने लगी। पड़ोसियों ने बदबू की शिकायत की, जिसके बाद गुरुवार सुबह बेटे विकास ने कमरे का दरवाजा तोड़ा। अंदर का दृश्य देख वह सन्न रह गया पिता श्रीचंद का शव सड़ी-गली हालत में पड़ा था। अनुमान है कि उनकी मौत दो से तीन दिन पहले ही हो चुकी थी।
पूर्वी दिल्ली में स्थित गणेश नगर एक्सटेंशन इलाके से एक बेहद चौंकाने वाला मामला सामने आया है, यहां एक बुजुर्ग की मौत ने रिश्तों में खत्म हो चुकी संवेदनाओं को उजागर करते हुए उस पर गम्भीर सवाल खड़े कर दिए हैं। मामला प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) से सेवानिवृत्त एक बुजुर्ग श्रीचंद की मौत से जुड़ा है। श्रीचंद का शव कई दिनों तक उनके उसी घर के कमरे में पड़ा रहा, जहां उनके परिवार के अन्य सदस्य ऊपर की मंजिल पर रह रहे थे। हैरानी की बात यह रही कि एक ही मकान में रहने के बाद भी किसी को उनकी मौत का पता तक नहीं चला।
पुलिस अधिकारी ने बताया कि 70 वर्षीय श्रीचंद ग्राउंड फ्लोर गणेश नगर एक्सटेंशन द्वितीय, पराशर चौक के पास रहते थे। जबकि 50 गज में बने इस मकान उनके बेटे और अन्य परिजन ऊपरी मंजिल पर रहते हैं। पत्नी के निधन के बाद वह अधिकतर समय अकेले ही बिताते थे। स्थानीय लोगों का कहना है कि परिवार के साथ उनका ज्यादा मेलजोल नहीं था और वह खामोशी में जिंदगी गुजार रहे थे।
तेज बदबू आने पर हुआ मामले का खुलासा
मामले का खुलासा तब हुआ जब घर से तेज दुर्गंध आने लगी। पड़ोसियों ने बदबू की शिकायत की, जिसके बाद गुरुवार सुबह बेटे विकास ने कमरे का दरवाजा तोड़ा। अंदर का दृश्य देख वह सन्न रह गया पिता श्रीचंद का शव सड़ी-गली हालत में पड़ा था। अनुमान है कि उनकी मौत दो से तीन दिन पहले ही हो चुकी थी।
शुरुआती जांच में पुलिस को संदिग्ध लग रहा मामला
सूचना मिलने पर शकरपुर थाना पुलिस और क्राइम टीम मौके पर पहुंची। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। शुरुआती जांच में मामला संदिग्ध माना जा रहा है और मौत के कारणों का खुलासा पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही हो सकेगा। यह घटना महानगरों में बढ़ती अकेलेपन की समस्या और परिवारों के भीतर घटती संवेदनशीलता की एक दर्दनाक तस्वीर पेश करती है।
उधर एक अन्य घटना में उत्तरी दिल्ली के बुराड़ी इलाके में बुधवार रात विवाद के बाद हुई 22 वर्षीय युवक की हत्या के मामले में पुलिस ने तीन आरोपी नाबालिग लड़कों को पकड़ लिया है। आरोपियों ने चाकू से वार कर युवक की जान ले ली थी। मृतक के परिवार ने आरोप लगाते हुए कहा कि हाल ही में पीड़ित का इन तीनों लड़कों में से एक के साथ झगड़ा हुआ था।
पुलिस ने बताया कि बुधवार रात करीब 8.50 बजे पीसीआर को सूचित किया गया कि कमल विहार के पास नाबालिग लड़कों ने एक व्यक्ति को चाकू मार दिया है।
लेखक के बारे मेंSourabh Jain
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