Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएनसीआर NewsSonipat-Jind Greenfield Highway is currently free, benefiting people travelling to Delhi.

सोनीपत-जींद ग्रीनफील्ड हाईवे फिलहाल हुआ फ्री, गुजरने वाले लोगों को नहीं देना पड़ रहा टोल; जानिए वजह

किसान नेताओं ने बतायाा कि एक्सीडेंट के बाद समरजीत सिवाच को न तो किसी तरह की एम्बुलेंस सहायता मिली, और ना ही फर्स्ट एड किट की मदद से उनका इलाज किया गया। जिससे कि सही समय पर इलाज नहीं मिलने से उनकी मौत हो गई।

Sourabh Jain वार्ता, सोनीपत, हरियाणाMon, 13 Oct 2025 12:17 AM
share Share
Follow Us on
सोनीपत-जींद ग्रीनफील्ड हाईवे फिलहाल हुआ फ्री, गुजरने वाले लोगों को नहीं देना पड़ रहा टोल; जानिए वजह

हरियाणा का सोनीपत-जींद ग्रीनफील्ड नेशनल हाईवे किसानों के विरोध के चलते फिलहाल अनिश्चितकाल के लिए टोल फ्री हो गया है। दरअसल यहां किसानों ने रक्षक सिक्योरिटी कंपनी के खिलाफ अपनी मांगों को लेकर भिड़ताना के पास टोल प्लाजा फ्री कराते हुए धरना देना शुरू कर दिया है, जिसके चलते रविवार को लगातार दूसरे दिन भी टोल प्लाजा फ्री रहा। प्राप्त जानकारी के अनुसार टोल फ्री होने से पंजाब की तरफ से आने वाले व दिल्ली की तरफ जाने वाले वाहन चालकों को फायदा हो रहा है और वह बिना टोल दिए ही जा रहे हैं। धरना दे रहे ग्रामीणों का कहना है कि जब तक उनको न्याय नहीं मिल जाता, तब तक वह यहां धरना जारी रखेंगे और टोल को फ्री रखेंगे।

इस विरोध प्रदर्शन की वजह बताते हुए किसान नेता रवि आजाद ने कहा कि रोहतक जिले के बड़ाली गांव निवासी समरजीत सिवाच रक्षक सिक्योरिटी में काम करते थे। वह जम्मू-कटरा रोड प्रोजेक्ट में जनरल मैनेजर के पद पर कार्यरत थे। इसी दौरान बीती 25 अगस्त को सड़क दुर्घटना में उनकी मौत हो गई थी। किसान नेताओं ने दावा करते हुए कहा है कि उनकी मौत अचानक हुई सड़क दुर्घटना की वजह से नहीं हुई है, बल्कि साजिश के तहत उनकी हत्या करने के बाद उसे हादसे का रूप देने की कोशिश की गई है। उन्होंने कहा कि जब तक उनको न्याय नहीं मिल जाता, तब तक वह यहां धरना जारी रखेंगे और टोल को फ्री रखेंगे।

उन्होंने कहा कि एक्सीडेंट के बाद समरजीत सिवाच को न तो किसी तरह की एम्बुलेंस सहायता मिली, और ना ही फर्स्ट एड किट की मदद से उनका इलाज किया गया। जिससे कि सही समय पर इलाज नहीं मिलने से उनकी मौत हो गई। बताया जा रहा है कि दिल्ली-कटरा एक्सप्रेस-वे का समय पूरा होने वाला था, इसलिए किसान जींद-सोनीपत ग्रीनफील्ड हाईवे पर धरने पर बैठे हैं और टोल को फ्री करवाया है।

उधर समरजीत सिवाच के परिजनों का आरोप है कि कंपनी ने मृतक के परिवार को मुआवजा देने से इनकार कर दिया। ग्रामीणों ने साफ कहा कि जब तक मृतक के परिवार को उचित मुआवजा नहीं मिल जाता है और परिवार के सदस्य को कंपनी में नौकरी नहीं दी जाती, तब तक यह टोल फ्री ही रहेगा और धरना भी जारी रहेगा।

मृतक के भाई रविंद्र सिवाच ने कहा कि पहले तो कंपनी ने मुआवजा देने का आश्वासन दिया था, लेकिन अब मृतक को अपना कर्मचारी नहीं मानते हुए मुआवजा देने से इनकार कर रही है। ऐसे में मजबूरी में उनके सामा टोल फ्री करवाने और धरना देने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा।

सूचना पाकर सफीदों के पुलिस उपाधीक्षक गौरव शर्मा मौके पर पहुंचे और धरने पर बैठे लोगों से बातचीत की। हालांकि परिजनों और ग्रामीणों ने टोल फ्री और धरना जारी रखने का निर्णय स्पष्ट किया।

Sourabh Jain

लेखक के बारे में

Sourabh Jain
सौरभ जैन पत्रकारिता में लगभग 15 वर्ष से जुड़े हुए हैं। इन्होंने अपने करियर की शुरुआत जुलाई 2009 में ZEE24 छत्तीसगढ़ न्यूज चैनल से की थी। इसके बाद वे IBC24 और दैनिक भास्कर जैसी संस्थाओं में भी सेवाएं दे चुके हैं। सौरभ साल 2023 से लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े हुए हैं और यहां पर स्टेट डेस्क में कार्यरत हैं। सौरभ मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के रहने वाले हैं और उन्होंने अपनी स्कूली पढ़ाई और ग्रेजुएशन दोनों यहीं से किया है। इसके बाद उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में मास्टर्स की डिग्री ली है। सौरभ को राजनीति, बॉलीवुड और खेल की खबरों में विशेष रुचि है। और पढ़ें
Ncr News Delhi News
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज , धर्म ज्योतिष , एजुकेशन न्यूज़ , राशिफल और पंचांग पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।