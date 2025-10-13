सोनीपत-जींद ग्रीनफील्ड हाईवे फिलहाल हुआ फ्री, गुजरने वाले लोगों को नहीं देना पड़ रहा टोल; जानिए वजह

किसान नेताओं ने बतायाा कि एक्सीडेंट के बाद समरजीत सिवाच को न तो किसी तरह की एम्बुलेंस सहायता मिली, और ना ही फर्स्ट एड किट की मदद से उनका इलाज किया गया। जिससे कि सही समय पर इलाज नहीं मिलने से उनकी मौत हो गई।

हरियाणा का सोनीपत-जींद ग्रीनफील्ड नेशनल हाईवे किसानों के विरोध के चलते फिलहाल अनिश्चितकाल के लिए टोल फ्री हो गया है। दरअसल यहां किसानों ने रक्षक सिक्योरिटी कंपनी के खिलाफ अपनी मांगों को लेकर भिड़ताना के पास टोल प्लाजा फ्री कराते हुए धरना देना शुरू कर दिया है, जिसके चलते रविवार को लगातार दूसरे दिन भी टोल प्लाजा फ्री रहा। प्राप्त जानकारी के अनुसार टोल फ्री होने से पंजाब की तरफ से आने वाले व दिल्ली की तरफ जाने वाले वाहन चालकों को फायदा हो रहा है और वह बिना टोल दिए ही जा रहे हैं। धरना दे रहे ग्रामीणों का कहना है कि जब तक उनको न्याय नहीं मिल जाता, तब तक वह यहां धरना जारी रखेंगे और टोल को फ्री रखेंगे।

इस विरोध प्रदर्शन की वजह बताते हुए किसान नेता रवि आजाद ने कहा कि रोहतक जिले के बड़ाली गांव निवासी समरजीत सिवाच रक्षक सिक्योरिटी में काम करते थे। वह जम्मू-कटरा रोड प्रोजेक्ट में जनरल मैनेजर के पद पर कार्यरत थे। इसी दौरान बीती 25 अगस्त को सड़क दुर्घटना में उनकी मौत हो गई थी। किसान नेताओं ने दावा करते हुए कहा है कि उनकी मौत अचानक हुई सड़क दुर्घटना की वजह से नहीं हुई है, बल्कि साजिश के तहत उनकी हत्या करने के बाद उसे हादसे का रूप देने की कोशिश की गई है। उन्होंने कहा कि जब तक उनको न्याय नहीं मिल जाता, तब तक वह यहां धरना जारी रखेंगे और टोल को फ्री रखेंगे।

उन्होंने कहा कि एक्सीडेंट के बाद समरजीत सिवाच को न तो किसी तरह की एम्बुलेंस सहायता मिली, और ना ही फर्स्ट एड किट की मदद से उनका इलाज किया गया। जिससे कि सही समय पर इलाज नहीं मिलने से उनकी मौत हो गई। बताया जा रहा है कि दिल्ली-कटरा एक्सप्रेस-वे का समय पूरा होने वाला था, इसलिए किसान जींद-सोनीपत ग्रीनफील्ड हाईवे पर धरने पर बैठे हैं और टोल को फ्री करवाया है।

उधर समरजीत सिवाच के परिजनों का आरोप है कि कंपनी ने मृतक के परिवार को मुआवजा देने से इनकार कर दिया। ग्रामीणों ने साफ कहा कि जब तक मृतक के परिवार को उचित मुआवजा नहीं मिल जाता है और परिवार के सदस्य को कंपनी में नौकरी नहीं दी जाती, तब तक यह टोल फ्री ही रहेगा और धरना भी जारी रहेगा।

मृतक के भाई रविंद्र सिवाच ने कहा कि पहले तो कंपनी ने मुआवजा देने का आश्वासन दिया था, लेकिन अब मृतक को अपना कर्मचारी नहीं मानते हुए मुआवजा देने से इनकार कर रही है। ऐसे में मजबूरी में उनके सामा टोल फ्री करवाने और धरना देने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा।