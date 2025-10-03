sonipat husband brutally attacked wife second marriage photos instagram पत्नी की दूसरी शादी के बाद ससुराल वालों ने पहले पति को पीटा, वजह भी हैरान करने वाली, Ncr Hindi News - Hindustan
पत्नी की दूसरी शादी के बाद ससुराल वालों ने पहले पति को पीटा, वजह भी हैरान करने वाली

हरियाणा के सोनीपत में पत्नी के दूसरी शादी करने के बाद, उसके ससुराल वालों ने पहले पति कुणाल को सोशल मीडिया से शादी की तस्वीरें न हटाने पर बीच सड़क पर बुरी तरह पीटा और जानलेवा हमला किया, जिससे उसकी बाहें और टांगें टूट गईं।

Anubhav Shakya लाइव हिन्दुस्तान, सोनीपतFri, 3 Oct 2025 01:21 PM
हरियाणा के सोनीपत में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां 25 साल के कुणाल को उसकी पत्नी के परिवार वालों ने बीच सड़क पर रोककर इतना पीटा कि उसकी बाहें और टांगें टूट गईं। दरअसल कुणाल की पत्नी कोमल ने कथित तौर पर दूसरी शादी कर ली और अब ससुराल वाले चाहते हैं कि कुणाल अपनी पहली शादी की तस्वीरें सोशल मीडिया से हटा दे।

प्यार, शादी और धोखे की कहानी

कुणाल और 21 साल की कोमल गोस्वामी ने 26 जून 2024 को परिवार की मर्जी के खिलाफ मंदिर में शादी कर ली। लेकिन ये प्रेम कहानी ज्यादा दिन नहीं चली। शादी के कुछ महीनों बाद ही कोमल अपने मायके लौट गई। कुणाल का कहना है, 'कोमल के माता-पिता शुरू से मेरे खिलाफ थे। उन्होंने कोमल को उसकी दादी की बीमारी का बहाना बनाकर वापस बुला लिया।'

घरेलू हिंसा का आरोप लगाया और कर ली दूसरी शादी

कोमल ने कुणाल के खिलाफ घरेलू हिंसा का केस दर्ज करवाया और हर महीने 30 हजार रुपये गुजारा भत्ता मांगा। हैरानी की बात ये है कि कुणाल की महीने की कमाई महज 12 हजार रुपये है। इसके बाद खबर आई कि कोमल के परिवार ने उसकी दूसरी शादी उत्तर प्रदेश के शामली में करवा दी। लेकिन कोमल की नई ससुराल को उसकी पहली शादी की तस्वीरें खटक रही थीं, जो कुणाल ने इंस्टाग्राम पर डाली थीं।

सड़क पर खूनी हमला

24 सितंबर को कुणाल अपने पिता के साथ काम से घर लौट रहा था, तभी बाइक सवार कुछ लोगों ने उसे रोका। कुणाल ने बताया, 'कोमल के पिता सतीश ने मुझसे इंस्टाग्राम की तस्वीरें हटाने को कहा। मैंने पूछा कि बिना तलाक के कोमल की दूसरी शादी कैसे हो सकती है? इसके बाद उन्होंने मुझ पर हमला कर दिया।' हमलावरों ने कुणाल को डंडों और धारदार हथियारों से पीटा, जिससे उसकी हड्डियां टूट गईं। हैरान करने वाली बात ये कि इस दौरान एक शख्स इस बर्बरता को अपने फोन में रिकॉर्ड करता रहा, जबकि कोमल के पिता और चाचा तमाशबीन बने देखते रहे।

कानूनी जंग और इंसाफ की राह

कुणाल और कोमल की शादी अभी कानूनी तौर पर खत्म नहीं हुई है। मामला कोर्ट में है और अगली सुनवाई 25 अक्टूबर को होगी। कुणाल के पिता की शिकायत पर पुलिस ने कोमल के पिता सतीश, चाचा राकेश और अन्य हमलावरों के खिलाफ गैर-इरादतन हत्या सहित कई धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है।