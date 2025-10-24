सोनीपत में दिनदहाड़े डबल मर्डर; बाप बेटे पर बरसाई ताबड़तोड़ गोलियां, बाइक छीन कर भागे
संक्षेप: हरियाणा के सोनीपत जिले के खरखौदा क्षेत्र में स्कार्पियो सवार बदमाशों ने बाइक पर जा रहे बाप बेटे पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसा दीं। इस वारदात में दोनों की मौके पर ही मौत हो गई।
हरियाणा के सोनीपत जिले के खरखौदा क्षेत्र में स्कार्पियो सवार बदमाशों ने बाइक पर जा रहे बाप बेटे पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसा दीं। इस वारदात में दोनों की मौके पर ही मौत हो गई। मृतकों की पहचान गांव गोपालपुर निवासी धर्मबीर और उसके बेटे मोहित के रूप में हुई है। दिनदहाड़े हुए डबल मर्डर से इलाके में दहशत फैल गई। घटना की सूचना मिलते ही खरखौदा थाना पुलिस, क्राइम यूनिट और एफएसएल टीम मौके पर पहुंची। फोरेंसिक टीम ने घटनास्थल से सबूत जुटाए। पुलिस शवों को पोस्टमार्टम के लिए नागरिक अस्पताल सोनीपत भेज दिया है। पुलिस ने पूरे इलाके की नाकेबंदी कर हमलावरों की तलाश शुरू कर दी है।
15 राउंड गोलियां बरसाई, बाइक छीनकर भागे
मोहित बाइक पर अपने पिता धर्मबीर के साथ शुक्रवार सुबह खरखौदा की तरफ जा रहा था। जब वह सुबह करीब पौने दस बजे खरखौदा बाइपास पर थाना कलां चौक के पास पहुंचे तो तभी स्कॉर्पियो सवार तीन-चार युवक आए और उन्होंने दोनों पर अंधाधुंध गोलियां बरसा दी। बदमाशों ने करीब 15 राउंड गोलियां बरसाई, जिससे बाप बेटे की मौके पर ही मौत हो गई।
वारदात को अंजाम देकर हमलावर भागने लगे तो उनकी स्कॉर्पियो फ्लाईओवर से टकरा गई। इस पर युवक गाड़ी से उतरे और वहां से जा रहे तुर्कपुर गांव के एक शख्स की बाइक छीनकर उस पर सवार होकर भाग गए।
पहले भी हुआ था जानलेवा हमला, रंजिश में हुई वारदात
मोहित पर करीब एक साल पहले भी जानलेवा हमला हो चुका था, जिसमें उसे गोली लगी थी। उस समय वह बच गया था। मोहित पर हत्या का आरोप लगा था।
पुलिस का मानना है कि पुरानी रंजिश के चलते ही इस वारदात को अंजाम दिया गया है। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी है। इलाके में भारी पुलिस बल तैनात किया गया है।
रिपोर्ट: मोनी देवी