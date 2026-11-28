सोनिया गांधी वोटर लिस्ट मामला : दिल्ली पुलिस ने कोर्ट में दाखिल की ATR
सोनिया गांधी वोटर लिस्ट मामले में दिल्ली पुलिस ने आईपी एस्टेट पुलिस स्टेशन के जरिए कोर्ट में एक एक्शन टेकन रिपोर्ट (ATR) दाखिल की है। रिपोर्ट में कहा गया है कि शिकायत तुगलकाबाद रोड पुलिस स्टेशन भेज दी गई है, क्योंकि यह मामला आईपी एस्टेट पुलिस स्टेशन के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता था।
कांग्रेस नेता सोनिया गांधी का नाम भारतीय नागरिकता मिलने से पहले मतदाता सूची में दर्ज होने के आरोपों से जुड़े मामले में दिल्ली पुलिस ने राउज एवेन्यू कोर्ट में ऐक्शन टेकन रिपोर्ट (एटीआर) दाखिल कर दी है। इस मामले की सुनवाई के दौरान कोर्ट ने शिकायत को एक थाने से दूसरे थाने में ट्रांसफर किए जाने पर सवाल उठाए। दिल्ली पुलिस के जांच अधिकारी ने कोर्ट बताया कि दो सितंबर 2025 को क्षेत्राधिकार के आधार पर शिकायत आईपी एस्टेट थाने से तुगलक रोड थाने भेजी गई थी।
यह शिकायत वकील विकास त्रिपाठी ने दाखिल की है। उनका आरोप है कि सोनिया गांधी का नाम वर्ष 1980 की मतदाता सूची में दर्ज था, जबकि उन्हें भारतीय नागरिकता 30 अप्रैल 1983 को मिली थी। शिकायत में कथित तौर पर जाली दस्तावेजों के इस्तेमाल का आरोप लगाते हुए एफआईआर दर्ज करने की मांग की गई है।
इस मामले में पहले मजिस्ट्रेट अदालत ने शिकायत खारिज कर दी थी। हालांकि, 21 सितंबर 2026 को सत्र अदालत ने उस आदेश को रद्द करते हुए मामले पर नए सिरे से विचार करने का निर्देश दिया था। इसके बाद मजिस्ट्रेट अदालत ने पुलिस से कार्रवाई रिपोर्ट मांगी थी।
राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई दोपहर 2 बजे तक टाल दी गई। तुगलक रोड थाने के जांच अधिकारी ने अदालत से समय मांगते हुए बताया कि वह शिकायत पर कानूनी राय ले रहे हैं। इसी अनुरोध पर अदालत ने मामले को दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया है।