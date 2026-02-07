Hindustan Hindi News
Sonia Gandhi tells Delhi court plea on voter roll is baseless and politically driven
सोनिया गांधी ने वोटर लिस्ट मामले में कोर्ट को 6 पेज का जवाब सौंपा, कहा- जालसाजी का कोई सबूत नहीं

सोनिया गांधी ने वोटर लिस्ट मामले में कोर्ट को 6 पेज का जवाब सौंपा, कहा- जालसाजी का कोई सबूत नहीं

संक्षेप:

चुनावी लिस्ट में नाम को लेकर की गई शिकायत के मामले में कांग्रेस की वरिष्ठ नेता सोनिया गांधी ने दिल्ली की एक अदालत में जवाब दाखिल किया। इसमें बताया गया है कि चुनावी लिस्ट में उनके नाम को लेकर की गई शिकायत राजनीतिक मकसद से प्रेरित है। किसी भी तरह की हेराफेरी या जालसाजी का कोई दस्तावेजी सबूत नहीं है।

Feb 07, 2026 03:01 pm ISTSubodh Kumar Mishra हिन्दुस्तान टाइम्स, नई दिल्ली
कांग्रेस की वरिष्ठ नेता सोनिया गांधी ने शनिवार को दिल्ली की एक अदालत को बताया कि चुनावी लिस्ट में उनके नाम को लेकर की गई शिकायत राजनीतिक मकसद से प्रेरित है। इसमें उनकी तरफ से किसी भी तरह की हेराफेरी या जालसाजी का कोई दस्तावेजी सबूत नहीं है।

सोनिया गांधी ने वकील तरन्नुम चीमा और कनिष्क सिंह के जरिए राउज एवेन्यू कोर्ट के स्पेशल जज विशाल गोगने के सामने छह पेज का जवाब दाखिल किया। जज विशाल गोगने विकास त्रिपाठी द्वारा दायर रिवीजन याचिका पर सुनवाई कर रहे हैं। इसमें पिछले साल 11 सितंबर को दिए गए एक आदेश को चुनौती दी गई है। उस आदेश में एक मजिस्ट्रेट ने सोनिया गांधी के खिलाफ आरोपों को बेबुनियाद और कानून की प्रक्रिया का दुरुपयोग बताते हुए उनकी शिकायत खारिज कर दी थी।

मजिस्ट्रेट ने खारिज कर दी थी याचिका

जांच के निर्देश देने वाली याचिका को खारिज करते हुए मजिस्ट्रेट ने कहा था कि कांग्रेस नेता के खिलाफ ऐसा कोई भी ठोस सबूत नहीं है, जिससे यह साबित हो सके कि उन्होंने खुद को वोटर के तौर पर रजिस्टर कराने के लिए कागजात में हेराफेरी की थी। कोर्ट ने आगे कहा कि यह मामला उसके अधिकार क्षेत्र से बाहर है क्योंकि इसमें केंद्र सरकार और भारतीय चुनाव आयोग से जुड़े मामले शामिल हैं।

क्या आरोप लगाए

सीनियर एडवोकेट पवन नारंग और एडवोकेट हिमांशु सेठी के जरिए त्रिपाठी ने एक शिकायत दर्ज कराई थी। इसमें दावा किया गया था कि सोनिया गांधी ने 30 अप्रैल 1983 को भारतीय नागरिकता ली थी, जबकि उनका नाम तीन साल पहले 1980 में ही वोटर लिस्ट में शामिल कर लिया गया था। शिकायत में आरोप लगाया गया था कि गांधी का नाम 1982 में हटा दिया गया था और 1 जनवरी 1983 को फिर से दर्ज किया गया था। एडवोकेट नारंग ने दावा किया था कि अगर कांग्रेस नेता ने देश के कानूनों के अनुसार भारतीय नागरिकता के लिए सही तरीके से अप्लाई किया होता तो 1982 में उनका नाम वोटर लिस्ट से नहीं हटाया जाना चाहिए था।

शिकायतकर्ता ने सोनिया गांधी पर उनके नागरिकता दस्तावेजों में जालसाजी का आरोप लगाया, जो भारतीय न्याय संहिता और रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 1950 के तहत एक संज्ञेय अपराध है। शनिवार को सुनवाई के दौरान कोर्ट ने मामले को 21 फरवरी के लिए टाल दिया।

रिवीजन याचिका पूरी तरह से गलत

अपने जवाब में सोनिया गांधी ने कहा कि रिवीजन याचिका पूरी तरह से गलत और राजनीति से प्रेरित थी, जिसे शिकायतकर्ता ने कानून की प्रक्रिया का गलत इस्तेमाल करने के लिए दायर किया था। उन्होंने कहा कि मजिस्ट्रेट कोर्ट ने सही कहा था कि नागरिकता के मामले पूरी तरह से केंद्र सरकार के अधिकार क्षेत्र में आते हैं, जबकि चुनावी रोल से जुड़े विवाद सिर्फ चुनाव आयोग के अधिकार क्षेत्र में हैं।

जवाब में कहा गया कि क्रिमिनल कोर्ट आईपीसी या बीएनएस की धाराओं के तहत छिपी हुई निजी शिकायतों पर सुनवाई करके इन कामों को अपने हाथ में नहीं ले सकते। यह शक्तियों के बंटवारे के सिद्धांत के खिलाफ है और संविधान के आर्टिकल 329 का उल्लंघन करेगा।

25 साल पहले उठाए गए विवाद का इस्तेमाल

सोनिया गांधी ने कहा कि शिकायत से यह साफ है कि 25 साल से भी पहले मीडिया में उठाए गए विवाद को इस रिवीजन याचिका को दायर करने के मकसद से फिर से इस्तेमाल किया जा रहा है। सोनिया गांधी ने बताया कि शिकायतकर्ता ने दावा किया है कि 1982 में आम जनता की तरफ से हंगामा हुआ था, जिसके कारण उनका नाम वोटर लिस्ट से हटा दिया गया था। उनके जवाब में कहा गया है कि यह हैरानी की बात है कि आम जनता/मीडिया के तथाकथित हंगामे के 43 साल बाद शिकायतकर्ता अपने सीधे ज्ञान के आधार पर एक आपराधिक शिकायत में इस बात को दर्ज करता है।

उनके वकील ने आगे कहा कि शिकायतकर्ता का यह दावा कि गांधी ने 1 जनवरी 1983 की क्वालिफाइंग तारीख के साथ चुनावी लिस्ट में अपना नाम फिर से दर्ज करवाया था, समझ से बाहर है। इसका कोई तथ्यात्मक आधार नहीं है, क्योंकि किसी भी कथित जालसाजी या हेरफेर को दिखाने के लिए कोई दस्तावेज पेश नहीं किए गए।

शिकायतकर्ता ने रिपोर्ट को वेरिफाई नहीं किया

उन्होंने कहा कि शिकायतकर्ता ने एक नेशनल डेली में छपी एक जांच रिपोर्ट पर भरोसा करके यह पता लगाया कि सोनिया गांधी ने किस तारीख को भारतीय नागरिकता के लिए अप्लाई किया था और उन्हें यह नागरिकता कब मिली। शिकायतकर्ता ने रिपोर्ट की सच्चाई को वेरिफाई नहीं किया।

सोनिया गांधी ने बताया कि संविधान के आर्टिकल 324 के तहत बनाए गए रजिस्ट्रेशन ऑफ इलेक्टर्स रूल्स, 1960 के अनुसार चुनावी रोल तैयार करना चुनाव आयोग का कानूनी काम है। जवाब में कहा गया है कि चुनाव आयोग को कानून के मुताबिक सही वोटर लिस्ट तैयार करनी होती है और उसे अपडेट रखना होता है। यह कहना या मानना ​​गलत है कि किसी व्यक्ति का नाम लिस्ट में इसलिए शामिल किया गया है क्योंकि उसने रजिस्ट्रेशन ऑफ इलेक्टर्स रूल्स के तहत फॉर्म 6 जमा करके नाम शामिल करने के लिए अप्लाई किया था।

Subodh Kumar Mishra

लेखक के बारे में

Subodh Kumar Mishra

सुबोध कुमार मिश्रा पिछले 19 साल से हिंदी पत्रकारिता में योगदान दे रहे हैं। वर्तमान में वह 'लाइव हिन्दुस्तान' में स्टेट डेस्क पर बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। दूरदर्शन के 'डीडी न्यूज' से इंटर्नशिप करने वाले सुबोध ने पत्रकारिता की विधिवत शुरुआत 2007 में दैनिक जागरण अखबार से की। दैनिक जागरण के जम्मू एडीशन में बतौर ट्रेनी प्रवेश किया और सब एडिटर तक का पांच साल का सफर पूरा किया। इस दौरान जम्मू-कश्मीर को बहुत ही करीब से देखने और समझने का मौका मिला। दैनिक जागरण से आगे के सफर में कई अखबारों में काम किया। इनमें दिल्ली-एनसीआर से प्रकाशित होने वाली नेशनल दुनिया, नवोदय टाइम्स (पंजाब केसरी ग्रुप), अमर उजाला और हिन्दुस्तान जैसे हिंदी अखबार शामिल हैं। अखबारों के इस लंबे सफर में खबरों को पेश करने के तरीकों से पड़ने वाले प्रभावों को काफी बारीकी से समझने का मौका मिला।

ज्यादातर नेशनल और स्टेट डेस्क पर काम करने का अवसर मिलने के कारण राजनीतिक और सामाजिक विषयों से जुड़ी खबरों में दिलचस्पी बढ़ती गई। कई लोकसभा और विधानसभा चुनावों की खबरों की पैकेजिंग टीम का हिस्सा रहने के कारण भारतीय राजनीति के गुणा-भाग को समझने का मौका मिला।

शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो सुबोध ने बीएससी (ऑनर्स) तक की अकादमिक शिक्षा हासिल की है। साइंस स्ट्रीम से पढ़ने के कारण उनके पास चीजों को मिथ्यों से परे वैज्ञानिक तरीके से देखने की समझ है। समाज से जुड़ी खबरों को वैज्ञानिक कसौटियों पर जांचने-परखने की क्षमता है। उन्होंने मास कम्यूनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा किया है। इससे उन्हें खबरों के महत्व, खबरों के एथिक्स, खबरों की विश्वसनीयता और पठनीयता आदि को और करीब से सीखने और लिखने की कला में निखार आया। सुबोध का मानना है कि खबरें हमेशा प्रमाणिकता की कसौटी पर कसा होना चाहिए। सुनी सुनाई और कल्पना पर आधारित खबरें काफी घातक साबित हो सकती हैं, इसलिए खबरें तथ्यात्मक रूप से सही होनी चाहिए। खबरों के चयन में क्रॉस चेकिंग को सबसे महत्वपूर्ण कारक मानने वाले सुबोध का काम न सिर्फ पाठकों को केवल सूचना देने भर का है बल्कि उन्हें सही, सुरक्षित और ठोस जानकारी उपलब्ध कराना भी है।

Delhi News
