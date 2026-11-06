सोनिया गांधी को झटका, वोटर लिस्ट मामले में मजिस्ट्रेट का आदेश रद्द; पुनरीक्षण याचिका स्वीकार
वोटर लिस्ट मामले में कांग्रेस की वरिष्ठ नेता सोनिया गांधी को झटका लगा है। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने सेशन कोर्ट के आदेश को रद्द करते हुए पुनरीक्षण याचिका को स्वीकार कर लिया। कोर्ट ने शिकायतकर्ता को अतिरिक्त दस्तावेज दाखिल करने की अनुमति दे दी है।
दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने वोटर लिस्ट मामले में कांग्रेस नेता सोनिया गांधी के खिलाफ पुनरीक्षण याचिका स्वीकार कर लिया है। मामले से जुड़ी एक शिकायत पर राउज एवेन्यू कोर्ट ने फिर से सुनवाई की। कोर्ट ने शिकायतकर्ता को अतिरिक्त दस्तावेज दाखिल करने की अनुमति दे दी है। आरोप है कि भारतीय नागरिकता मिलने से पहले ही सोनिया गांधी का नाम मतदाता सूची में शामिल कर लिया गया था। एडिशनल चीफ ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट (ACJM) विनोद जोशी ने इस मामले की सुनवाई के लिए 18 नवंबर की तारीख तय की है।
शिकायतकर्ता वरिष्ठ वकील विकास त्रिपाठी ने अतिरिक्त दस्तावेज दाखिल करने के लिए अनुमति और समय मांगा था। यह शिकायत 1980 में मतदाता सूची में सोनिया गांधी का नाम शामिल किए जाने से जुड़ी है, जबकि वे अप्रैल 1983 में भारतीय नागरिक बनी थीं। बुधवार को वकीलों की हड़ताल के कारण इस मामले पर सुनवाई नहीं हो सकी।
सत्र न्यायालय ने पिछले आदेश को रद्द करते हुए मामले को वापस अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (ACJM) की अदालत में भेज दिया है। पिछले आदेश में ACJM ने सोनिया गांधी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का निर्देश देने से इनकार कर दिया था। 21 सितंबर को विशेष न्यायाधीश (MP-MLA मामले) ने मजिस्ट्रेट अदालत के आदेश के खिलाफ विकास त्रिपाठी की पुनरीक्षण याचिका को स्वीकार कर लिया।
सत्र न्यायालय ने अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा दिए गए आदेश को रद्द कर दिया। इस आदेश को शिकायतकर्ता विकास त्रिपाठी ने चुनौती दी थी। याचिका को स्वीकार करते हुए विशेष न्यायाधीश विशाल गोगने ने कहा कि शिकायत को एक ऐसे रिकॉर्ड की फोटोकॉपी के आधार पर खारिज कर दिया गया था, जिसकी पुष्टि नहीं हुई थी। इसलिए, इस आदेश को रद्द किया जाना चाहिए। विशेष न्यायाधीश ने 21 सितंबर को कहा था कि यह आदेश बिना किसी तर्क या कारण के दिया गया है। इसे रद्द किया जाना चाहिए।
सत्र न्यायालय ने कहा कि नागरिकता के मुद्दों पर अधिकार क्षेत्र के संबंध में की गई यह टिप्पणी गलत और अनुचित है। यह आदेश इस बात पर कोई स्पष्ट तर्क नहीं देता कि कोई संज्ञेय अपराध हुआ है या नहीं। अदालत ने कहा कि नागरिकता के संबंध में केंद्र सरकार और चुनाव आयोग को लेकर की गई टिप्पणियां अनुचित हैं। अदालत ने यह भी कहा कि संज्ञेय अपराध के खुलासे के मामले में यह आदेश बेअसर है।
अदालत ने यह भी गौर किया कि आरोपों के अनुसार, 1980 में सोनिया गांधी का नाम मतदाता सूची में शामिल किया गया था। 1982 में इसे हटा दिया गया और फिर 1983 में उनका नाम दोबारा जोड़ दिया गया। अदालत ने कहा कि मतदाता सूची केवल नागरिकों के लिए होती है। अदालत ने यह भी कहा कि शिकायतकर्ता द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों के अनुसार सोनिया गांधी का नाम मतदाता सूची में था और उनका आवासीय पता सफदरजंग रोड, नई दिल्ली में था। सत्र न्यायालय ने यह भी कहा कि चुनौती दिए गए आदेश में शिकायत खारिज करने का कारण दर्ज नहीं है। इसलिए, इसे रद्द किया जाना चाहिए और मामले को पुनः सुनवाई के लिए भेजा जाना चाहिए।
पुनरीक्षण न्यायालय ने कहा था कि वह मजिस्ट्रेट न्यायालय की भूमिका नहीं निभा सकता। मामले को पुनः सुनवाई के लिए भेजा जाता है और नए सिरे से निर्णय लिया जाएगा। न्यायालय संबंधित पुलिस अधिकारी से स्थिति रिपोर्ट मंगवाएगा और संबंधित पुलिस अधिकारी की सुनवाई के बाद विस्तृत आदेश पारित करेगा। पुनरीक्षणकर्ता विकास त्रिपाठी ने आरोप लगाया था कि भारत की नागरिक बनने से पहले ही सोनिया गांधी का नाम मतदाता सूची में शामिल था।
लेखक के बारे मेंSubodh Kumar Mishra
सुबोध कुमार मिश्रा पिछले 19 साल से हिंदी पत्रकारिता में योगदान दे रहे हैं। वर्तमान में वह 'लाइव हिन्दुस्तान' में स्टेट डेस्क पर बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। दूरदर्शन के 'डीडी न्यूज' से इंटर्नशिप करने वाले सुबोध ने पत्रकारिता की विधिवत शुरुआत 2007 में दैनिक जागरण अखबार से की। दैनिक जागरण के जम्मू एडीशन में बतौर ट्रेनी प्रवेश किया और सब एडिटर तक का पांच साल का सफर पूरा किया। इस दौरान जम्मू-कश्मीर को बहुत ही करीब से देखने और समझने का मौका मिला। दैनिक जागरण से आगे के सफर में कई अखबारों में काम किया। इनमें दिल्ली-एनसीआर से प्रकाशित होने वाली नेशनल दुनिया, नवोदय टाइम्स (पंजाब केसरी ग्रुप), अमर उजाला और हिन्दुस्तान जैसे हिंदी अखबार शामिल हैं। अखबारों के इस लंबे सफर में खबरों को पेश करने के तरीकों से पड़ने वाले प्रभावों को काफी बारीकी से समझने का मौका मिला।
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