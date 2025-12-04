Hindustan Hindi News
...तो केंद्र के साथ खड़ा रहेगा विपक्ष, सोनिया और प्रियंका गांधी का मोदी सरकार से किस बात का आग्रह

...तो केंद्र के साथ खड़ा रहेगा विपक्ष, सोनिया और प्रियंका गांधी का मोदी सरकार से किस बात का आग्रह

संक्षेप:

कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी ने केंद्र से दिल्ली-एनसीआर में वायु प्रदूषण पर लगाम लगाने के लिए कदम उठाने का आग्रह किया। वहीं, प्रियंका गांधी ने कहा कि विपक्ष इस मुद्दे का राजनीतिकरण नहीं करना चाहता। प्रदूषण पर लगाम लगाने के लिए कदम उठाए जाने पर विपक्ष केंद्र के साथ खड़ा रहेगा।

Thu, 4 Dec 2025 02:40 PMSubodh Kumar Mishra एएनआई, नई दिल्ली
कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी ने केंद्र से दिल्ली-एनसीआर में वायु प्रदूषण पर लगाम लगाने के लिए कदम उठाने का आग्रह किया। वहीं, प्रियंका गांधी ने कहा कि विपक्ष इस मुद्दे का राजनीतिकरण नहीं करना चाहता। प्रदूषण पर लगाम लगाने के लिए कदम उठाए जाने पर विपक्ष केंद्र के साथ खड़ा रहेगा।

कांग्रेस की वरिष्ठ नेता सोनिया गांधी ने गुरुवार को केंद्र से दिल्ली-एनसीआर में वायु प्रदूषण पर लगाम लगाने के लिए कदम उठाने का आग्रह किया। सोनिया ने कहा कि इससे बच्चों और बुजुर्गों को परेशानी हो रही है। संसद के बाहर पत्रकारों से बात करते हुए सोनिया गांधी ने कहा कि सरकार की जिम्मेदारी है कि वह कुछ करे। छोटे बच्चे तो परेशान हैं ही, मेरे जैसे बुजुर्गों के लिए भी मुश्किल है।

कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा ने भी इस मुद्दे को उठाया। प्रियंका ने आरोप लगाया कि कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई है। उन्होंने कहा कि विपक्ष इस मुद्दे का राजनीतिकरण नहीं करना चाहता और प्रदूषण पर लगाम लगाने के लिए कदम उठाए जाने पर केंद्र के साथ खड़ा रहेगा।

कांग्रेस सांसद ने कहा कि हमें किस मौसम का आनंद लेना चाहिए? बाहर की स्थिति देखिए। जैसा कि सोनिया जी ने कहा, बच्चे सांस नहीं ले पा रहे हैं। उन्हें अस्थमा है और उनके जैसे वरिष्ठ नागरिकों को सांस लेने में दिक्कत हो रही है। स्थिति साल दर साल बदतर होती जा रही है। हर साल केवल बयान दिए जाते हैं। कोई ठोस कार्रवाई नहीं होती। हम सभी ने कहा है कि सरकार को कार्रवाई करनी होगी और हम सभी उनके साथ खड़े हैं। यह राजनीतिक मुद्दा नहीं है कि हम एक-दूसरे पर उंगली उठाएं।

इससे पहले गुरुवार को विपक्षी सांसदों ने दिल्ली-एनसीआर और उत्तर भारत के कुछ हिस्सों में वायु प्रदूषण को लेकर केंद्र के खिलाफ संसद परिसर में मकर द्वार के सामने विरोध प्रदर्शन किया। सांसदों को ऑक्सीजन मास्क पहने और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर कटाक्ष करते हुए एक बैनर पकड़े देखा गया। इस पर लिखा था, "मौसम का मजा लीजिए।" बैनर पर यह टिप्पणी संसद के शीतकालीन सत्र की शुरुआत में प्रधानमंत्री मोदी के संबोधन के बाद आई है, जिसमें उन्होंने यह बात कही थी।

नारे लगाते हुए विपक्षी नेताओं ने वायु प्रदूषण पर संसद में चर्चा की मांग की। कांग्रेस अध्यक्ष और राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे और कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी भी संसद भवन के बाहर विरोध प्रदर्शन में शामिल हुईं।

संसद के शीतकालीन सत्र के चौथे दिन कांग्रेस सांसद मणिकम टैगोर, मनीष तिवारी और विजयकुमार उर्फ ​​विजय वसंत ने उत्तर भारत में वायु गुणवत्ता पर चर्चा के लिए नोटिस पेश किए। कांग्रेस नेताओं ने केंद्र से प्रदूषण को राष्ट्रीय स्वास्थ्य आपातकाल घोषित करने का आग्रह किया।

Delhi News
