सोनिया गांधी की नागरिकता विवाद, अदालत ने पुलिस से मांगी ऐक्शन रिपोर्ट; 28 को अगली सुनवाई
सोनिया गांधी की नागरिकता से जुड़े विवाद पर दिल्ली की अदालत ने आज सुनवाई की। अदालत ने दिल्ली पुलिस से मामले में ऐक्शन रिपोर्ट मांगी है। 28 नवंबर को अगली सुनवाई होगी।
निखिल पाठक, नई दिल्ली
कांग्रेस नेता सोनिया गांधी की नागरिकता से जुड़े विवाद पर दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने पुलिस से ऐक्शन टेकन रिपोर्ट मांगी है। शिकायत में आरोप लगाया गया है कि सोनिया गांधी का नाम भारतीय नागरिकता मिलने से पहले ही 1980 में मतदाता सूची में शामिल कर दिया गया था, जबकि उन्हें अप्रैल 1983 में भारतीय नागरिकता मिली थी। मामले की अगली सुनवाई 28 नवंबर को होगी।
अदालत में 24 अगस्त 2025 को इस संबंध में शिकायत दाखिल की गई थी। शिकायतकर्ता विकास त्रिपाठी ने वर्ष 1980, 1981 और 1983 की प्रमाणित मतदाता सूचियों की प्रतियां अदालत में पेश की थीं। अदालत ने शिकायतकर्ता को वर्ष 1980 की मतदाता सूची की मूल प्रमाणित प्रति रिकॉर्ड पर रखने का निर्देश दिया है। अदालत ने कहा कि इस दस्तावेज को रिकॉर्ड पर रखने के बाद मामले में आगे की सुनवाई की जाएगी। साथ ही, पुलिस से शिकायत पर की गई कार्रवाई का विवरण मांगा गया है।
नागरिकता मिलने से पहले वोटर लिस्ट में नाम होने का आरोप
शिकायतकर्ता का आरोप है कि सोनिया गांधी का नाम 1980 में मतदाता सूची में शामिल किया गया था, जबकि उस समय उनके पास भारतीय नागरिकता नहीं थी। उन्हें अप्रैल 1983 में भारतीय नागरिकता मिली थी। शिकायतकर्ता ने इसी आधार पर उनके नाम को मतदाता सूची में शामिल किए जाने पर सवाल उठाए हैं।
इससे पहले 11 नवंबर को राउज एवेन्यू कोर्ट ने शिकायतकर्ता को अपने आरोपों के समर्थन में अतिरिक्त दस्तावेज रिकॉर्ड पर रखने की अनुमति दी थी।
सेशंस कोर्ट ने पहले का आदेश किया था रद्द
यह मामला सेशंस कोर्ट के निर्देश के बाद दोबारा एसीजेएम अदालत में पहुंचा है। इससे पहले मजिस्ट्रेट कोर्ट ने 2025 में सोनिया गांधी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का निर्देश देने से इनकार कर दिया था। शिकायतकर्ता विकास त्रिपाठी ने इस आदेश को सेशंस कोर्ट में चुनौती दी थी।
21 सितंबर को सांसद-विधायक मामलों की विशेष अदालत ने उनकी पुनरीक्षण याचिका स्वीकार करते हुए मजिस्ट्रेट का पुराना आदेश रद्द कर दिया था। सेशंस कोर्ट ने कहा था कि मजिस्ट्रेट ने अप्रमाणित रिकॉर्ड की फोटोकॉपी के आधार पर शिकायत खारिज कर दी थी। अदालत ने तब कहा था कि यह आदेश बिना पर्याप्त कारण बताए पारित किया गया था और इसे रद्द किया जाना चाहिए।
सेशंस कोर्ट ने नागरिकता के मामले में केंद्र सरकार और निर्वाचन आयोग के अधिकार क्षेत्र को लेकर मजिस्ट्रेट की टिप्पणियों पर भी सवाल उठाए थे। अदालत के मुताबिक, पहले के आदेश में इस बात के पर्याप्त कारण दर्ज नहीं किए गए थे कि शिकायत से कोई अपराध बनता है या नहीं।
लेखक के बारे मेंGaurav Kala
गौरव काला: वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम सदस्य
संक्षिप्त विवरण: गौरव काला पिछले 15 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। वह विशेष रूप से हिमालयी राज्य उत्तराखंड के अलावा, दिल्ली-एनसीआर, मध्यप्रदेश, झारखंड समेत कई हिंदी बेल्ट के राज्यों की खबरें कवर कर रहे हैं।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव: गौरव काला का भारतीय डिजिटल मीडिया जगत में एक दशक से अधिक का अनुभव है। वह वर्ष 2011 से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं। वर्तमान में, वह 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट टीम सेक्शन का हिस्सा हैं। पिछले पांच वर्षों से वह पहले होम टीम का हिस्सा रहे और अब बड़ी बखूबी से स्टेट टीम में अपनी जिम्मेदारी को निभा रहे हैं। उन्हें डिजिटल पाठकों की पसंद और बदलती प्रवृत्तियों (Trends) को समझने में विशिष्ट महारत हासिल है। गौरव का करियर प्रिंट मीडिया से शुरू होकर टीवी जगत और डिजिटल मीडिया तक फैला हुआ है। यही वजह है कि उनकी खबरों में गहराई और सटीकता की झलक दिखती है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि और रिपोर्टिंग: गौरव मॉस कम्यूनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट हैं और यही उनकी सबसे बड़ी विशेषता है। पहले बी. ए. इन मॉस कम्यूनिकेशन और फिर आधुनिक पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन होने के कारण उनके पास खबरों की ठोस समझ है। 2011 में दैनिक जनवाणी अखबार में क्राइम रिपोर्टिंग से पत्रकारिता शुरू करने के बाद उन्होंने ईटीवी भारत में बतौर एंकर और स्क्रिप्ट राइटर पर तौर पर काम किया। 2015 में डिजिटल पत्रकारिता में एंट्री लेते हुए अमर उजाला और दैनिक जागरण जैसे संस्थानों में काम किया। इस दौरान उन्होंने न सिर्फ राष्ट्रीय बल्कि अंतरराष्ट्रीय खबरों को भी कवर किया, बल्कि आकर्षक लेखनी से पाठकों के बीच लोकप्रियता बनाई।
सितंबर 2021 में गौरव लाइव हिन्दुस्तान की नेशनल टीम के साथ जुड़े। तब से वह न सिर्फ राष्ट्रीय बल्कि अंतरराष्ट्रीय, वायरल समाचार और मौसम संबंधी खबरों पर विशेष ध्यान दे रहे हैं, बल्कि राजनीतिक, रिसर्च बेस स्टोरीज भी कवर कर रहे हैं। अपनी मजबूत लेखनी के दम पर वह खबरों को आकर्षक नए कलेवर के साथ आम जनता तक पहुंचा रहे हैं।
डिजिटल ट्रेंड्स के साथ रिपोर्टिंग: डिजिटल प्लेटफॉर्म पर बदलते ट्रेंड्स को समझना गौरव की बड़ी ताकत है। वायरल खबरों, सोशल मीडिया ट्रेंड्स और इंटरनेट कल्चर से जुड़े विषयों को वह तथ्यात्मक जांच और संतुलित प्रस्तुति के साथ सामने रखते हैं। उनकी यही क्षमता उन्हें क्लिक-बेस्ड नहीं, बल्कि कंटेंट-बेस्ड पत्रकार बनाती है। इसके अलावा वह राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय राजनीति से जुड़े मुद्दों को तथ्यात्मक गहराई और संतुलित दृष्टिकोण के साथ प्रस्तुत करते हैं।
पत्रकारिता का उद्देश्य: गौरव के लिए पत्रकारिता केवल खबर देने का माध्यम नहीं, बल्कि समाज के प्रति जिम्मेदारी है। उनका मानना है कि पत्रकारिता का मूल उद्देश्य सत्य और जनहित को प्राथमिकता देते हुए पाठकों तक सही जानकारी पहुंचाना है। वह अपनी लेखनी से सत्ता, समाज और आम जनता के बीच एक मजबूत और भरोसेमंद सेतु बनाने में विश्वास रखते हैं।
विशेषज्ञता (Areas of Expertise):
राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय समाचार
वायरल और ट्रेंडिंग कंटेंट
राजनीतिक और रिसर्च-आधारित स्टोरीज
हेडलाइन और न्यूज़ प्रेजेंटेशन