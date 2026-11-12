दिल्ली के गुरुद्वारे में सोनिया गांधी की किताब जलाई गई, सिख समुदाय का फूटा गुस्सा
दिल्ली के रकाब गंज गुरुद्वारे में सोनिया गांधी की चर्चित किताब 'बिलॉन्गिंग: ए जर्नी ऑफ लव' को जलाया गया। गुरुद्वारे में किताब को जलाने वालों में 1984 के सिख विरोधी दंगों के पीड़ितों के परिजन शामिल थे। इस मौके पर दिल्ली सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी के सदस्य भी मौजूद रहे।
दिल्ली के रकाब गंज गुरुद्वारे में सोनिया गांधी की चर्चित किताब 'बिलॉन्गिंग: ए जर्नी ऑफ लव' को जलाया गया। किताब पब्लिशिंग के पहले से ही विवादों और चर्चाओं में है। गुरुद्वारे में किताब को जलाने वालों में 1984 के सिख विरोधी दंगों के पीड़ितों के परिजन शामिल थे। इस मौके पर दिल्ली सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी के सदस्य भी मौजूद रहे।
प्रदर्शनकारियों ने 1984 की हिंसा के बारे में सोनिया गांधी के बयान पर अपना गुस्सा दिखाया, जिसमें हजारों सिख मारे गए थे। मंगलवार को रिलीज हुई 'बिलॉन्गिंग: ए जर्नी ऑफ लव' में सोनिया गांधी ने 1984 के सिख विरोधी दंगों को देश के इतिहास का एक "दुखद और शर्मनाक" चैप्टर बताया है।
सोनिया गांधी ने किताब में क्या लिखा था
सोनिया की किताब में लिखा है कि उनके पति और पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के दिल में कोई कट्टरता या दुश्मनी नहीं थी, लेकिन उन्हें इतिहास के ऐसे दौर में धकेल दिया गया जब शासन फेल हो गया था, जिससे बर्बरता को बढ़ावा मिला। सोनिया गांधी लिखती हैं कि इंदिरा गांधी की हत्या की खबर तेजी से फैली।
उन्होंने कहा कि हालांकि पहले कई लोगों ने जरनैल सिंह भिंडरावाले के अंत का स्वागत किया था, लेकिन हत्या के बाद माहौल बदल गया। दोपहर तक, शहर के अलग-अलग हिस्सों और उससे आगे दंगे भड़क गए थे। उन्होंने अपनी यादों में कहा है कि बेगुनाह सिखों के खिलाफ़ हिंसा की क्रूर वारदातें की गईं। अकेले राजधानी में ही 2,000 से ज़्यादा लोगों ने अपनी जान गंवाई, और यह बहुत ही बेरहमी और बेरहमी से किया गया।
सिरसा ने किताब को बताया, झूठ का पुलिंदा
दिल्ली के मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने बुधवार को कांग्रेस नेता सोनिया गांधी पर आरोप लगाया कि उन्होंने अपने संस्मरण में 1984 के सिख विरोधी दंगों के बारे में चीजें गलत तरीके से पेश की हैं और हिंसा के जिम्मेदार कांग्रेस नेताओं के नामों का उल्लेख नहीं किया है। उन्होंने दावा किया कि कांग्रेस नेता ने अपनी पुस्तक में अपने परिवार की छवि सुधारने का प्रयास किया है। सिरसा ने इस किताब को ''प्यार का सफर'' नहीं बल्कि ''नफरत का सफर'' और ''झूठ का पुलिंदा'' करार दिया।
भाजपा नेता ने कहा- तथ्यों को तोड़ा-मरोड़ा
भाजपा के नेता और सीनियर एडवोकेट एच.एस. फूलका ने बुधवार को कांग्रेस नेता सोनिया गांधी की किताब 'बिलॉन्गिंग: ए जर्नी ऑफ लव' में 1984 के सिख विरोधी दंगों को लेकर किए गए दावों को इतिहास के तथ्यों को 'तोड़-मरोड़कर पेश करने', जनता को 'गुमराह' करने और पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी तथा नेहरू-गांधी परिवार को अनुचित रूप से 'क्लीन चिट' देने की सोची-समझी कोशिश करार दिया।
सिख विरोधी दंगों के पीड़ितों की ओर से कानूनी लड़ाई लड़ रहे फूलका ने दावा किया कि इस संस्मरण के जरिए एक बार फिर यह गलत धारणा फैलाने की कोशिश की जा रही है कि 1984 की हिंसा जनाक्रोश से उपजा स्वत:स्फूर्त 'हिंदू-सिख संघर्ष' था। फूलका ने कहा, ''यह न तो स्वतःस्फूर्त भड़का दंगा था और न ही हिंदू-सिखों के बीच टकराव।'' उन्होंने कहा कि आम हिंदू सिखों की हत्या नहीं करते ।
लेखक के बारे मेंRatan Gupta
रतन गुप्ता एक डिजिटल हिंदी जर्नलिस्ट/ कॉन्टेंट प्रोड्यूसर हैं। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान की स्टेट न्यूज टीम के साथ काम कर रहे हैं। वह क्राइम, राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर न्यूज आर्टिकल और एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखते हैं।
रतन गुप्ता वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर स्टेट न्यूज टीम में काम करते हैं। इस टीम में हिंदी पट्टी के 8 राज्यों दिल्ली-एनसीआर, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, गुजरात से जुड़ी खबरों की कवरेज करते हैं। उनका लेखन खास तौर से क्राइम, राजनीति और सामाजिक मुद्दों पर केंद्रित रहता है।
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